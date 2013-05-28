Congreso aprueba proyecto para endurecer penas por ataques con ácido
En la noche de este martes (28 de mayo), la plenaria del Senado aprobó el proyecto de ley que endurece las penas para quienes sean responsables de realizar ataques con ácido.
Este proyecto establece que los condenados por estos hechos no podrán gozar de ningún tipo de beneficio jurídico y, necesariamente, deberán purgar una pena de cárcel. Además indica que la pena mínima por este tipo de agresiones será de 6 años.
Luis Fernando Velasco, senador liberal y uno de los autores de esta iniciativa señaló que su aprobación era necesaria para evitar que este tipo de conductas punibles se sigan repitiendo en la sociedad colombiana.
"La cicatriz que más marca a personas que han sufrido este tipo de ataques no está en su cuerpo sino en su alma", indicó Velasco.
El proyecto deberá ser conciliado entre Cámara y Senado antes de pasar a sanción presidencial.
