Conflicto laboral entre Avianca y Acdac parece llegar a su fin en Tribunal de Arbitramento

Este lunes 11 de diciembre se notificó el laudo arbitral mediante el cual se define el conflicto colectivo entre Avianca y el sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac). Foto: Colprensa( Thot )

El Ministerio de Trabajo informó que este lunes 11 de diciembre se notificó el laudo arbitral mediante el cual se define el conflicto colectivo entre Avianca y el sindicato de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac).

Esto quiere decir que esta instancia, que en su momento fue convocada de forma obligatoria por el Ministerio del Trabajo, llegó a su final y que, por ende, cuenta con tres días de ejecutoria, a través de los cuales cualquiera de las partes puede impugnar la decisión mediante el recurso de anulación ante la Corte Suprema de Justicia. Esta entidad será la encargada de definir, finalmente, los puntos que sean objeto de anulación o de inconformidad por cualquiera de las partes, haciendo referencia a la empresa o al sindicato.

Según lo informado por el Ministerio, una vez expedido el laudo arbitral se fijarán las nuevas condiciones que van a regir los contratos laborales de los trabajadores pertenecientes al sindicato Acdac hasta el 2019.

Dentro del Tribunal de Arbitramento se logró hacer un análisis de los incrementos de salario, incrementos de los demás beneficios y, adicionalmente, se acogió la intervención que se hizo por parte del Ministerio del Trabajo, tanto por Avianca como por Acdac. En esta, se establecieron preacuerdos y unas ofertas que fueron públicas. El Tribunal tomó como ciertas y como punto de partida esas propuestas que se hicieron por parte de Avianca y de Acdac para expedir el laudo arbitral.

Adicionalmente, la sentencia del Tribunal dejó una clausula en la que se busca proteger de represalias por parte de Avianca a los pilotos afiliados al sindicato y que participaron de la huelga.

El Tribunal de Arbitramento es el mecanismo que consagra la ley y que utilizó la ministra del Trabajo, Griselda Janeth Restrepo, para fijar las nuevas condiciones de trabajo. Se trata de la nueva convención colectiva de trabajo de los pilotos de Avianca.