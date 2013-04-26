Concejal Javier Palacio niega 'intereses' en el Fondo de Vigilancia y Seguridad
Palacio dijo en La W que desde hace cuatro años viene denunciando el contrato por más de 40.000 millones de pesos para instalar cámaras en carros de la Policía.
El concejal de Bogotá, Javier Palacio, dijo en www.wradio.com.co que desde hace cuatro años viene denunciando el contrato por más de 40.000 millones de pesos para instalar cámaras en carros de la Policía.
Palacio negó, además, tener vínculos con el Fondo de Seguridad y Seguridad. Aseguró que el 53% de las cámaras instaladas no funcionan y que ya se hizo un adelanto del 40% de los pagos.
“He venido hace 4 años denunciando y ahora quieren decir q yo tenía intereses en el Fondo de Vigilancia”, sostuvo el concejal. También negó que su familia tenga contratos con el Fondo.
Palacio negó, además, tener vínculos con el Fondo de Seguridad y Seguridad. Aseguró que el 53% de las cámaras instaladas no funcionan y que ya se hizo un adelanto del 40% de los pagos.
“He venido hace 4 años denunciando y ahora quieren decir q yo tenía intereses en el Fondo de Vigilancia”, sostuvo el concejal. También negó que su familia tenga contratos con el Fondo.