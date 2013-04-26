Concejo denunció sobrecostos en licitación para instalar cámara en carros de policía
El concejal Orlando Parada señaló que el contrato por más de 40.000 millones de pesos para instalar las cámaras fue firmado por un funcionario del Fondo de Vigilancia y Seguridad.
El concejal de Bogotá, Orlando Parada, señaló en www.wradio.com.co que el contrato por más de 40.000 millones de pesos para instalar cámaras en colegios y carros de la policía fue firmado por un funcionario de segundo nivel del Fondo de Vigilancia y Seguridad.
Parada dijo que el contrato, que fue firmado durante la administración de Samuel Moreno, fue denunciado por sobrecostos, por eso la denuncia llegó a manos de la Contraloría Distrital.
Además, aseguró que la Fiscalía también se encuentra investigando el tema de las cámaras.
Parada dijo que el contrato, que fue firmado durante la administración de Samuel Moreno, fue denunciado por sobrecostos, por eso la denuncia llegó a manos de la Contraloría Distrital.
Además, aseguró que la Fiscalía también se encuentra investigando el tema de las cámaras.