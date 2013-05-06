Como un 'desgaste de recursos muy grande' calificó Mindefensa falsa denuncia sobre masacre
El ministro Juan Carlos Pinzón, sostuvo en La W que afortunadamente se pudo constatar que no hubo masacre de siete indígenas en el municipio de Tarazá, Antioquia.
El ministro Juan Carlos Pinzón contó en www.wradio.com.co que la persona que presentó la denuncia tiene un “desequilibrio psicológico”. Indicó que las autoridades se movilizaron a la zona e investigaron, pero al final pudieron constatar que no hubo asesinatos.
Afirmó que la movilización de las tropas fue un “desgaste de recursos muy grande” y por eso pidió a la ciudadanía “ser claras con este tipo de denuncias”.
“Al final queda la tranquilidad de que no ha ocurrido tal hecho”, señaló el ministro Pinzón.
