Comisiones conjuntas aprobaron proyecto de ley para reactivar el agro

Con esta iniciativa que tiene mensaje de urgencia y que pasará a discusión en plenarias, el Estado contempla comprar la cartera de sectores afectados por la

ola invernal, problemas fitosanitarios,

incluso por la violencia. No solo para las deudas con los bancos, sino para la deuda de los campesinos con las cooperativas o las casas financieras.

El proyecto permitirá que los agricultores que hayan sido reportados a las centrales de riesgo sean habilitados para acceder a nuevas líneas de crédito con el sistema financiero.

"Los agricultores y campesinos han perdido sus cosechas y productos a tal punto, que no han podido recuperar las inversiones. Por tal motivo, y debido al

incumplimiento de sus pagos

, han sido reportados a las centrales de riesgo y han quedado inhabilitados para adquirir nuevos créditos, esta ley buscará una segunda oportunidad para el financiamiento de estas deudas", aseguró el representante y coautor de la le ley,

David Barguil.

Además se ampliarán las funciones del Fonsa permitiendo la compra de pasivos no financieros destinados a actividades agropecuarias.

Adicionalmente, la Ley permitirá que los productores sean clasificados de tal forma que queden habilitados para recibir nuevos

créditos agropecuarios

con cualquier entidad financiera.

Esta iniciativa permitirá garantizará recursos del presupuesto de la Nación para financiar las deudas existentes.