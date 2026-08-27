Elegibles de concurso de méritos de MinTrabajo denuncian no haber recibido sus nombramientos

Ciudadanos que superaron las etapas de un concurso público de méritos hecho por el Ministerio del Trabajo en 2024, hoy reclaman incumplimientos en las fechas de gestión para llevar a cabo sus nombramientos.

Se trata del Proceso de Selección 2618 de 2024 para inspectores de Trabajo y Seguridad Social (OPEC 221268), el cual dejó en firma las listas de elegibles en marzo de 2026.

Ángela Yepes, una de las profesionales que ejerció este proceso buscando ser seleccionada para ocupar este cargo, explicó en 6AM W en qué consistió el concurso.

“Llevamos dos años y se han surtido las siguientes etapas: valoración de requisitos mínimos, pruebas escritas y valoración de antecedentes que incluye la revisión tanto de estudios, como de experiencia laboral relacionada con el cargo”, explicó.

Según el cronograma establecido inicialmente, los nombramientos debían realizarse el pasado 14 de julio para así continuar con el debido proceso. Al no recibir respuestas, varios elegibles decidieron llevar su reclamo a instancias legales, las cuales tampoco habrían sido atendidas.

“Tenemos 37 acciones de tutela impetradas. Dentro de esas 37 acciones de tutela, 5 ya se encuentran en incidente de desacato y requerimientos activos y cerca de 15 están pendientes de trámite o de fallo o de vinculaciones dentro del proceso jurídico”, reveló Ángela.

¿Qué responde MinTrabajo?

El Ministerio del Trabajo confirmó el inicio una nueva fase para la provisión de 300 cargos de inspectores de Trabajo y Seguridad Social, correspondientes a las posiciones 143 a 442.

“Lo haremos con celeridad, transparencia y la responsabilidad de revisar cada caso para garantizar seguridad jurídica y pleno respeto por el orden de mérito”, afirmó la ministra del Trabajo, Natalia López Fuentes.

Y es que, según la entidad, ya fueron posesionados 59 elegibles y se han comunicado otros 196 nombramientos correspondientes a dos ofertas públicas de empleo.

El Ministerio indicó que los nombramientos se harán respetando estrictamente el orden de mérito y previa revisión individual de cada caso.

En el mismo escrito indicaron que la proyección se realizará progresivamente: “cada actuación deberá surtir las revisiones y aprobaciones correspondientes antes de su firma, numeración y posterior comunicación individual”.

Por lo anterior, aseguraron que se informará de forma periódica los avances del proceso, pero sin dar fechas puntuales.