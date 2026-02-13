Hable con elPrograma

Colombianos destinaron el 23% de sus ingresos al pago de sus deudas

El endeudamiento de los hogares colombianos ascendió a $165.7 billones en el 2015, según el estudio del Banco de la República.

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Imagen de referencia. Foto: Colprensa

Caracol Radio

Según el informe de Estabilidad Financiera del Banco de la República, se reveló esta cifra que fue superior en 7.5% a la deuda que se registró el año ante pasado por los colombianos.

Esteban Gómez, director del departamento de Estabilidad Financiera explicó que de ese total, el 67% corresponde a créditos de consumo y el 32% restante al crédito de vivienda.

Agregó que los hogares destinaron 23 pesos de cada 100 pesos que reciben al pago de sus deudas.

Por ingresos, aquellos colombianos que con menor poder adquisitivo utilizaron el 30% de sus ingresos al pago de las deudas.

Mientras tanto, los hogares con mayores ingresos solo destinan el 21%. Sin embargo, ésta población concentra el 75% de la cartera.

