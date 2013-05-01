“Colombia necesita urgentemente reformas a la salud y a las pensiones”: Presidente de CGT

Reforma a la salud:



En el marco delque se lleva a cabo este, el, señaló entemas claves relacionados con aspectos que afectan a los trabajadores colombianos.El presidente del CGT se refirió a la necesidad que hay en el país de la realización de una reforma a la salud, “estamos a la expectativa de debates que se harán en elpor unque garantice un buen servicio a la totalidad de la población colombiana, no se trata de una reforma que afecte a un segmento sino a todos los colombianos”.“Para la mayoría es una tragedia conseguir una cita médica”,indicó Gómez , quien también manifestó la necesidad de mejorar el respeto a los derechos de los trabajadores del sector de la salud y reiteró la “conformación de un Sistema Nacional de Salud que beneficie tanto a los más humildes como a los de mayores recursos”.En cuanto al tema de las pensiones, el líder de los trabajadores manifestó que “Colombia está ante la urgente necesidad de adelantar una reforma pensional concertada entre el gobierno, los trabajadores y las empresas, que garantice a quienes llegan a la tercera edad el tener acceso a este servicio”Ante este panorama, Gómez afirma que hay que aumentar la cobertura para tener pensiones dignas, “necesitamos que la gente tenga acceso a una pensión que le permita vivir en condiciones de dignidad y no de supervivivencia”.Según Gómez, en el país se generó una situación donde el común denominador es la precariedad laboral,sino a las 10 de la noche, lo cual resulta absurdo en cuanto a los intereses de la clase trabajadora”.También se refirió a las cooperativas expresando que “el Gobierno tiene un compromiso con las clase trabajadora de Colombia para acabarlas y para acabar con el fenómeno de dicha precariedad laboral”.