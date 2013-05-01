“Colombia necesita urgentemente reformas a la salud y a las pensiones”: Presidente de CGT
A propósito del Día Internacional del Trabajo, Julio Roberto Gómez, habló en La W de temas relevantes relacionados con aspectos que afectan a los trabajadores colombianos.
En el marco del Día Internacional del Trabajo que se lleva a cabo este primero de mayo, el presidente de la Confederación General de Trabajadores, CGT, Julio Roberto Gómez, señaló en www.wradio.com.co temas claves relacionados con aspectos que afectan a los trabajadores colombianos.
Reforma a la salud:
El presidente del CGT se refirió a la necesidad que hay en el país de la realización de una reforma a la salud, “estamos a la expectativa de debates que se harán en el Congreso de la República por un Sistema Nacional de Salud que garantice un buen servicio a la totalidad de la población colombiana, no se trata de una reforma que afecte a un segmento sino a todos los colombianos”.
“Para la mayoría es una tragedia conseguir una cita médica”, indicó Gómez , quien también manifestó la necesidad de mejorar el respeto a los derechos de los trabajadores del sector de la salud y reiteró la “conformación de un Sistema Nacional de Salud que beneficie tanto a los más humildes como a los de mayores recursos”.
Reforma pensional:
En cuanto al tema de las pensiones, el líder de los trabajadores manifestó que “Colombia está ante la urgente necesidad de adelantar una reforma pensional concertada entre el gobierno, los trabajadores y las empresas, que garantice a quienes llegan a la tercera edad el tener acceso a este servicio”
Ante este panorama, Gómez afirma que hay que aumentar la cobertura para tener pensiones dignas, “necesitamos que la gente tenga acceso a una pensión que le permita vivir en condiciones de dignidad y no de supervivivencia”.
Modificación al código laboral:
Según Gómez, en el país se generó una situación donde el común denominador es la precariedad laboral, “en el país la noche no empieza a las 6 de la tarde, sino a las 10 de la noche, lo cual resulta absurdo en cuanto a los intereses de la clase trabajadora”.
También se refirió a las cooperativas expresando que “el Gobierno tiene un compromiso con las clase trabajadora de Colombia para acabarlas y para acabar con el fenómeno de dicha precariedad laboral”.
