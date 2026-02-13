Clínica de Cafesalud en La Calera restableció sus servicios

La clínica Esimed de la EPS Cafesalud de La Calera reabrió su servicio de urgencias después de dos días.

La gerente de la clínica, Lilian Quintero, aseguró que una vez finalizadas las labores de limpieza y desinfección, y luego de contar con el aval de las autoridades pertinentes, se restablecieron la totalidad de los servicios y el estado de emergencia fue superado sin novedad alguna.

La clínica fue evacuada tras una emergencia provocada por una sustancia química que llevaban impregnada unos agricultores que llegaron con graves síntomas de intoxicación.