Clara López será operada para extraer un tumor de su cabeza( Thot )

La candidata explicó que la junta quirúrgica de neurocirugía de la

Fundación Santa Fe de Bogotá

manifestó que se desconoce la causa de este tumor, pero que son más comunes de lo que se cree y aparecen con mayor frecuencia en las mujeres.









Justamente la candidata presidencial afirmó que

sintió fuertes dolores de cabeza desde que fue alcaldesa encargada de Bogotá

, pero no les prestó atenciön hasta este momento.









"Hago un llamado a todas las mujeres para que atiendan este tipo de dolores y no se automediquen, hay que prestarles atención y el exámen es muy sencillo", expresó.









Aclaró que tendrá un mes de incapacidad y que esta cirugía no afectará su campaña a la Presidencia de la República.









"Me pongo en manos de Dios y en las de los excelentes médicos colombianos de la Fundación Santa Fe. Sé que pronto volveré a trabajar, no solo para la campaña a la Presidencia, sino también para ofrecerle a Colombia toda mi fuerza y compromiso para construir el futuro que merecemos", expresó.