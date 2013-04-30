6AM W6AM W

Actualidad

China niega interés económico en fallo de La Haya sobre tema San Andrés

Luego de las afirmaciones del exministro Ceballos, Yi Sun, encargado de Negocios de la embajada del país asiático, dijo que es "un cuento lleno de especulaciones".

Luego de las afirmaciones del exviceministro Miguel Ceballos, en el sentido de que China tendría interés en un canal interoceánico con Nicaragua, Yi Sun, encargado de Negocios de la embajada del país asiático en Colombia, dijo en www.wradio.com.co que es “un cuento que no es cierto” que “está lleno de especulaciones”.

Sun aclaró que China y Nicaragua no tienen relaciones diplomáticas y dijo que es absurdo querer acusar a su país de querer manipular el fallo de La Haya por supuestos intereses económicos.

Según Ceballos, el 51 por ciento de las acciones del canal interoceánico serían para el país centroamericano y el 49 restante para un socio estratégico, que, en este caso, sería China.

“China es un país muy amigo de Colombia, las relaciones bilaterales se desarrollan en todo terreno, y esas acusaciones son irresponsables y que perjudican la imagen de nuestro país y no son buenas para las relaciones, pueden hacer daño”, ,sostuvo el diplomático.

De igual forma, aclaró que la juez china que pertenece a La Haya no estuvo a favor del fallo que el quitó una gran porción de mar a Colombia. “La juez no estuvo de acuerdo con el fallo y eso lo dejó por escrito”, dijo.

