Cerca de $100 mil millones se han pagado a trabajadores y proveedores de Ruta del Sol 2

La agencia Nacional de Infraestructura, Ani, aseguró que se están pagando a tiempo las deudas de la resulta del Sol 2.



Indican que a la fecha (corte Junio 15) los desembolsos, realizados desde la fiducia a los acreedores del proyecto, ya alcanzan los 99.743 millones de pesos.



Para el presidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, “estos desembolsos demuestran la buena disposición que hay desde el Gobierno Nacional para facilitar que esta región del país pueda disminuir sus afectaciones. Venimos trabajando lo más rápido posible para pagar las deudas a los acreedores de buena fe, como empleados y proveedores. Posteriormente se pagará a los bancos".



Cabe anotar que las autorizaciones de pagos deben surtir un proceso de verificación uno a uno por parte de la interventoría. En ese trámite se irán evacuando también las cuentas pendientes de pago de contratistas y proveedores. El trámite se está realizando de manera ágil.



Del total desembolsado, el rubro más importante lo tienen los proveedores que registran pagos por $31.045 millones, seguido de las liquidaciones de empleados de Consol con un monto de $29.389 millones.



La nómina del consorcio reporta un giro por $26.085 millones, de los cuales $18.631 millones son para Consol y $7.454 millones para Ruta del Sol S.A.S y finalmente, los impuestos alcanzan la cifra de $10.527 millones.