Caterine Ibargüen consigue segunda medalla para Colombia en Mundial de Atlétismo

Caterine Ibargüen logró la segunda medalla para Colombia en el Mundial de atletismo de Daegu al ganar el bronce en la prueba de triple salto, con una marca de 14,84 metros.









La sudamericana, que llegaba a la competición con la mejor marca de la temporada (14,99), fue superada por la ucraniana Olha Saladuha (14,94), que ganó el oro, y la kazaja Olga Rypakova (14,89), que se llevó la plata.









Colombia, que nunca había ganado una medalla en la historia de los Mundiales, desde la primera edición en 1983, ya lleva dos en Daegu, tras el bronce ganado por Luis Fernando López en los 20 km marcha.









"No contábamos con ninguna medalla mundial y ahora en Colombia tenemos ya dos. Con el transcurso del tiempo vamos a seguir mejorando. Tenemos una preparación mejor y estamos pensando en grande. Espero que mi país se acostumbre a ganar", dijo la colombiana tras su éxito.









Ibargüen estuvo cerca de hacerse con la plata, cuando en el quinto y penúltimo de sus seis saltos alcanzó los 14,84, colocándose segunda, pero Rypakova logró 14,89 en el siguiente intento.









La medalla de bronce confirma el acierto de su paso desde el salto de altura al salto triple, hace tres años.









"¡Demasiado! Fue un acierto tremendo, estoy muy contenta de él. Fue todo por mi entrenador, él lo decidió y es cierto que tenía razón, como se ha demostrado con todos los frutos que vinieron", señaló.









Saladuha, por su parte, dominó la competición desde el principio, ya que logró el salto de 14,94 que le dio el título en el primer intento.









Ibargüen, de 27 años, había participado anteriormente en dos Mundiales al aire libre, en ambos casos en salto de altura, donde quedó eliminada en las clasificaciones, tanto en Helsinki-2005 (1,84 metros) como en Berlín-2009 (1,85 metros).









Latinoamérica optaba al primer pleno en un podio en la historia con las cubanas Yargelis Savigne y Mabel Gay e Ibargüen, tres de las favoritas, pero al final sólo la colombiana alcanzó medalla.









En Berlín-2009, Yargelis Savigne y Mabel Gay ganaron las medallas de oro y plata, respectivamente, pero en Daegu sólo pudieron ocupar la sexta y cuarta posiciones, respectivamente.









La primera de ellas, campeona en 2007 y 2009, incluso tuvo que ser atendida en la enfermería por problemas musculares en uno de sus muslos, que llegó incluso a vendarse para poder competir, pero sin estar al nivel de sus mejores días.









Olha Saladuha, que ganó el título, había saltado esta temporada un centímetro menos que Savigne e Ibargüen (14,98), mientras que Rypakova había logrado 14,96 en el campeonato de su país.









Antes de conseguir estas dos medallas en Daegu-2011, Colombia tenía como mejores resultados en la historia de los Mundiales los quintos puestos de Luis Fernando López en 20 km marcha en Berlín-2009 y de Ximena Restrepo en 400 metros en Stuttgart-1993.











