CAR entrega competencia total al Minambiente sobre relleno sanitario Doña Juana

Mediante Una resolución, el Ministerio de Ambiente resolvió “asumir la competencia para la evaluación y control ambiental de todas las actividades relacionadas con el Proyecto Relleno Sanitario Doña Juana, localizado en la zona urbana y rural de Bogotá.

Con esta normativa, se mantiene la decisión de que el Ministerio, a través de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales – ANLA, sea la encargada de realizar el seguimiento, evaluación y control en el relleno que recibe 6.300 toneladas de desechos a diario.

“Se trata de información relacionada a trámites ambientales correspondientes a las zonas ubicadas fuera del área licenciada, así como la medida preventiva impuesta el 16 de julio de 2018 por la ANLA en este sector”, sostuvo Juan Camilo Ferrer, director General (e) de la CAR Cundinamarca.