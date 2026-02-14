Capturado candidato al Concejo de El Bagre, Antioquia

Según el reporte oficial, la captura sucedió sobre las once y media de la mañana en el Colegio La Esmeralda de esa localidad por el delito de corrupción al sufragante.. Foto: Colprensa( Thot )

Durante la jornada electoral en el Bajo Cauca Antioqueño, las autoridades informaron sobre la captura del señor Javier Antonio Choperena, quien actualmente es candidato al Concejo municipal por el Partido Liberal en el municipio de El Bagre, Antioquia.

Según el reporte oficial, la captura sucedió sobre las once y media de la mañana en el Colegio La Esmeralda de esa localidad por el delito de corrupción al sufragante.

“La captura se realizó por información aportada por la comunidad quienes mencionaron que el candidato estaba realizando la compra de votos” informaron las autoridades en la comunicación difundida.

El candidato fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Igualmente se han reportado la captura de 12 personas en todo el departamento de Antioquia, que tenían orden judicial por diferentes delitos.

