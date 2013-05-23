Canal Capital lanzará serie que 'recupera el dramatizado de la televisión pública'
Se trata de "Crónicas de un sueño, Colombia años 80: la historia que no le han contado", que narra todo lo que sucedió en esos años que le cambió la vida a los colombianos.
En diálogo con www.wradio.com.co el gerente de Canal Capital, Hollman Morris, aseguró que la historia estará contada desde “las víctimas y liderazgos sociales que se opusieron al paramilitarismo, al narcotráfico desde la ilegalidad”.
“Estamos hablando del proyecto más ambicioso de Canal Capital (…) más ambicioso de la televisión pública en Colombia. La televisión pública recupera el dramatizado con factura de cine y con actores de primer orden de nivel nacional”, señaló Morris.
El director también dijo que Canal Capital mostrará una propuesta que busca rescatar la historia del país para contársela a los jóvenes de una “forma pedagógica”.
Por eso hizo un llamado al sector privado para que inviertan en la televisión pública. “Así como se quejan de la propuesta de la televisión privada acá hay una propuesta de televisión pública para que inviertan”.
Además, contó que el proyecto cuenta con el apoyo de la Universidad Javeriana, que “no tiene nada que envidiarle a producciones de Caracol y RCN”.
“Tenemos un capítulo que cuenta el exterminio de la Unión Patriótica, las estrellas de Millonarios, y la historia del (ciclista) “Lucho” Herrera (…) también el sueño de la Séptima Papeleta y cómo nació”, indicó.
De igual forma, sostuvo que la producción tiene un costo de 2.000 millones de pesos.
“No vemos al televidente como un consumidor sino que lo vemos como un ciudadano que hay que formarlo desde la tv pública”, puntualizó.
