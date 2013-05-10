‘Bucaramanga estará lista para recibir al país y al mundo’
El alcalde de la 'ciudad bonita', Luis Francisco Bohórquez, afirmó en La W que están avanzando en todo tipo de obras de infraestructura para ser una capital competitiva.
En diálogo con www.wradio.com.co, el alcalde de Bucaramanga, Luis Francisco Bohórquez, respondió ante las inquietudes de los habitantes de la capital de Santander en aspectos como el sistema de transporte, la toma del espacio público, obras inconclusas de movilidad y el trabajo con las autoridades ambientales.
Metrolínea y sistema de transporte
El mandatario local explicó que a pesar de los inconvenientes del sistema Metrolínea, señaló los esfuerzos por pasar de un sistema desordenado a un sistema integrado de transporte. Además, dijo que en ocho meses esperan haber superado temas como la falta de buses, falta de rutas y algunos retrasos en la prestación del servicio.
Vendedores ambulantes
A inicios de 2013, las autoridades intentaron recuperar el espacio público, ocupado por cientos de vendedores ambulantes y se ofrecieron locales comerciales para solventar los ingresos. Sin embargo, el alcalde explicó que 860 vendedores ambulantes se acogieron al “Plan Semilla” y fueron reubicados en locales aptos, pero muchos no accedieron, o regresaron a las calles.
“Si la gente sigue comprando en las calles no se podrá recuperar el espacio”, dijo Bohórquez, quien indicó que seguirán recuperando los andenes de los principales puntos de la ciudad.
Autoridad ambiental
Frente a la duda de los bumangueses por la entidad que actúa como control ambiental en la zona metropolitana, el alcalde explicó que al cumplir cierto tiempo y más de un millón de habitantes, la capital santandereana puede desarrollar sus propias autoridades, por eso, en el sector urbano Área Metropolitana es la entidad encargada, mientras en el sector rural es la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.
Viaducto de la Novena
El mandatario aceptó que se presentaron serios inconvenientes en la construcción de esta obra que tiene un retraso importante, pero explicó que ha exigido un cronograma serio y viable para que en el menor tiempo posible sea terminado el viaducto que según él, es el más importante de Suramérica con 550 metros de extensión, que desembotellará el centro de la capital.
Pico y placa
De igual forma, Bohórquez anunció un trabajo mancomunado con los alcaldes de los demás municipios del área metropolitana parea tener un pico y placa coordinado que no tenga diferencias de horarios y matriculas.
Por último, el alcalde sostuvo que la propuesta de Bucaramanga para el país es al creación de un “Distrito metropolitano”, que permita obtener un mayor desarrollo y establecerse como una potencia competitiva en el oriente de Colombia.
Metrolínea y sistema de transporte
El mandatario local explicó que a pesar de los inconvenientes del sistema Metrolínea, señaló los esfuerzos por pasar de un sistema desordenado a un sistema integrado de transporte. Además, dijo que en ocho meses esperan haber superado temas como la falta de buses, falta de rutas y algunos retrasos en la prestación del servicio.
Vendedores ambulantes
A inicios de 2013, las autoridades intentaron recuperar el espacio público, ocupado por cientos de vendedores ambulantes y se ofrecieron locales comerciales para solventar los ingresos. Sin embargo, el alcalde explicó que 860 vendedores ambulantes se acogieron al “Plan Semilla” y fueron reubicados en locales aptos, pero muchos no accedieron, o regresaron a las calles.
“Si la gente sigue comprando en las calles no se podrá recuperar el espacio”, dijo Bohórquez, quien indicó que seguirán recuperando los andenes de los principales puntos de la ciudad.
Autoridad ambiental
Frente a la duda de los bumangueses por la entidad que actúa como control ambiental en la zona metropolitana, el alcalde explicó que al cumplir cierto tiempo y más de un millón de habitantes, la capital santandereana puede desarrollar sus propias autoridades, por eso, en el sector urbano Área Metropolitana es la entidad encargada, mientras en el sector rural es la Corporación para la Defensa de la Meseta de Bucaramanga.
Viaducto de la Novena
El mandatario aceptó que se presentaron serios inconvenientes en la construcción de esta obra que tiene un retraso importante, pero explicó que ha exigido un cronograma serio y viable para que en el menor tiempo posible sea terminado el viaducto que según él, es el más importante de Suramérica con 550 metros de extensión, que desembotellará el centro de la capital.
Pico y placa
De igual forma, Bohórquez anunció un trabajo mancomunado con los alcaldes de los demás municipios del área metropolitana parea tener un pico y placa coordinado que no tenga diferencias de horarios y matriculas.
Por último, el alcalde sostuvo que la propuesta de Bucaramanga para el país es al creación de un “Distrito metropolitano”, que permita obtener un mayor desarrollo y establecerse como una potencia competitiva en el oriente de Colombia.