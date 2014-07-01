Boyacá y Casanare atentos a paro armado del Eln

Por su parte, Casanare, también está atento al anuncio hecho por el grupo subversivo, La comandante del Departamento de Policía de Casanare, coronel Lucía Vanegas, dijo que “estos personajes lo que quieren hacer es generar una sensación de inseguridad. Pero estamos trabajando de la mano para que las personas o vayan a tener ninguna novedad en contra de sus vidas y de sus seres queridos”.

Casanare estará con todas sus unidades dispuestas para evitar situaciones lamentables como las que se han registrado en días anteriores en nombre del Eln, donde explotaron 4 petardos en Yopal y Aguazul y se repartieron panfletos alusivos al grupo subversivo.

El Ejército Nacional mantiene militarizada la vía al Cusiana, que comunica Casanare y Boyacá, donde días atrás fueron incendiados 3 vehiculos de carga pesada.