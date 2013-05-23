6AM W6AM W

Bases conservadoras quieren candidato propio a la Presidencia, dice Martha Lucía Ramírez

La precandidata señaló en La W que su partido siempre ha tenido una vocación de poder, por lo cual les solicitó tener un candidato propio la Presidencia de la República.

La precandidata conservadora, Martha Lucía Ramírez, señaló en www.wradio.com.co que su partido siempre ha tenido una vocación de poder, por lo cual les solicitó tener un candidato propio la Presidencia de la República.

Ramírez indicó que el conservatismo siempre ha tenido una posición de firmeza, de recuperar el orden, y que no es el momento en que “permanezca en silencio” con lo que está ocurriendo en Colombia.

Sostuvo que las bases conservadoras quieren un candidato propio a la Presidencia. Recordó que el nuevo estatuto de esa colectividad señala que la decisión de tener un candidato propio se toma de manera democrática.

