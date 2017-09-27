Avianca y pilotos de Acdac no llegaron a ningún acuerdo y el paro continúa. Foto: Colprensa( Thot )

Alrededor de la medianoche, Avianca y los voceros de la Acdac que desde hace ocho días adelantan la huelga de pilotos se levantaron de la mesa de negociaciones al no lograr un acuerdo.

Esto se produjo después de que la aerolínea hiciera una serie de propuestas y diera un ultimátum a los pilotos, advirtiendo que se trataba de su oferta final para conjurar el cese de actividades que ha afectado las operaciones aéreas del país.

Según el presidente del sindicato de pilotos de Avianca, el capitán Jaime Hernández, Avianca no les dio tiempo de analizar la propuesta en conjunto con la asamblea que es la encargada de tomar una decisión al respecto. “Rechazamos esa actitud, así no se solucionan las cosas”, advirtió el capitán.

Avianca, por su parte, publicó un comunicado en su cuenta en Twitter en el que aseguró que la negativa de los pilotos de aceptar la propuesta final continúa “afectando el servicio a los pasajeros“.