Avianca unifica sus marcas para ser la aerolínea líder en América Latina
Avianca, Tampa Cargo, AeroGal y las aerolíneas del Grupo TACA se unificaron en la nueva marca, que traerá una revolución visual y de la flota aérea nacional e internacional.
Las aerolíneas adscritas a Avianca Holdings S.A. (Avianca, Tampa Cargo, AeroGal y las aerolíneas del Grupo TACA) presentaron su nueva marca única ‘Avianca’, con un nuevo sistema visual y que recoge el trabajo de tres años de reorganización de procesos en la alianza.
El nuevo logo pretende homenajear la trayectoria de Avianca y TACA Airlines con 94 y 82 años de respectivo funcionamiento ininterrumpido, identificando las herencias de iconografía a través de una imagen que ilustra la conexión de América entre el norte y sur, y de oriente a occidente.
El presidente de la compañía, Fabio Villegas, explicó en www.wradio.com.co que asociado a la unificación y nuevo imagen, pretenden actualizar las plataformas tecnológicas y mejorar la cultura de la atención a los usuarios.
“Somos maduros para evolucionar a una marca única”, expresó Villegas, quien reseñó que Avianca llega a más de cien destinos en todo el continente, alcanza los 5.000 viajes de operación.
El presidente anunció que se completará la renovación de una flota que tiene en promedio 5 años de antigüedad, para seguir en la vanguardia de las compañías aéreas. De igual forma, dijo que en octubre de 2014 llegarán Boeing 787, “Dreamliner”, que revolucionarán una flota con menor impacto ambiental.
Por último, anunció que en los destinos en Colombia, la flota disponible será renovada, específicamente sacando de circulación los tradicionales Fokker 50, que tiene más de 20 años y han protagonizado una historia de trabajo y recuperación.
La imagen de la nueva Avianca estará presente en más de 160 aviones, 14 mil sillas a bordo, 214 puntos de venta, 100 aeropuertos, más de 20 salones VIP, salas de abordaje en 25 países, así como en las sedes administrativas ubicadas en América y Europa.
