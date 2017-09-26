Avianca suspendió la venta de tiquetes hasta el próximo 5 de octubre

Avianca se pronunció luego de que se cumpliera seis días de huelga por parte de los pilotos vinculados a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), y afirmó que se mantendrán cerradas las ventas de tiquetes hasta el próximo 5 de octubre para garantizar el traslado de los pasajeros que ya tienen reservas.

(Nueva jornada de negociaciones entre la Acdac y Avianca termina sin acuerdos concretos)

La aerolínea confirmó que “aunque el 50 por ciento de los vuelos continúan activos, se mantiene el cierre de ventas para garantizar el servicio a los viajeros con reserva para esta semana”. (Estamos llamando al diálogo y la concertación entre pilotos y Avianca: Griselda Restrepo)