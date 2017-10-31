Avianca sigue realizando proceso de contratación directa, pese a huelga de la Acdac

En la coyuntura que se vive en Avianca por la huelga de la Acdac, la empresa informó que este miércoles primero de noviembre a la suma de la contratación de 40 copilotos, permitirá que 4.030 personas que venían prestando sus servicios en diferentes aeropuertos del país a través de la cooperativa de trabajo asociado Servicopava iniciaran sus labores vinculados directamente con empresas del Grupo Avianca Holdings S.A.

La empresa expresó que esta vinculación se da en cumplimiento del acuerdo de formalización laboral firmado entre Avianca S.A.; la firma Servicios Aeroportuarios Integrados, SAI; y el Ministerio de Trabajo.

De los 4.030 trabajadores, 2.321 serán vinculados laboralmente con SAI, la nueva empresa de Avianca Holdings S.A. especializada en servicios de asistencia en tierra.

Por su parte, 1.709 empleados serán vinculados a Avianca S.A. desempeñando funciones clave para las compañías de la Holdings.

Avianca, a través de un comunicado, hizo conocer también que cerca de 500 personas que venían prestando sus servicios a través de Servicopava, y que a la fecha no han aceptado la contratación directa, quedarán cesantes en tanto toman una decisión, para lo cual tienen plazo hasta el 15 de noviembre de 2017.