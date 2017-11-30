Avianca sigue con reincorporación de pilotos de la Acdac a sus labores. Foto: Colprensa( Thot )

En su más reciente informe, Avianca aclaró la situación de los pilotos que en su momento participaron de la huelga de la Acdac contra la aerolínea. De esta manera, según el plan de reincorporación informado por la empresa, se encuentra que de un total de 709 pilotos sindicalizados:

Activos en vuelo hay 177 aviadores, y que hacen referencia a los que regresaron a la compañía antes de levantarse la huelga.

Listos para volar y que hacen parte de las reservas de Avianca hay 135 aviadores, algunos con sanciones mínimas por su procesos disciplinarios respectivamente.

En reentrenamiento para volver a volar hay 133 aviadores, también algunos cuentan con sanciones mínimas y, según Avianca, 57 de estos pilotos terminaron este jueves su reentrenamiento en procesos en tierra, mientras que 76 pilotos que hacen referencia al resto de aviadores en reentrenamiento están repasando en simulador de vuelo. Avianca espera que estén listos para volar en el mes de febrero de 2018.

En capacitación por cambio de equipo hay 23 pilotos, los cuales también cuentan con sanciones mínimas.

En licencia médica hay otros 23 pilotos, mientras que en permiso sindical permanente actualmente hay 23 directivos de Acdac que se encuentran en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla.

Se han presentado 2 renuncias y que hacen referencia a una pareja de esposos pilotos que decidieron radicarse en el exterior.

Finalmente, la empresa aclaró que en proceso de reincorporación quedan 193 pilotos, los cuales, según lo informado, hacen parte casos más complejos en los procesos disciplinarios.