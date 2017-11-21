Avianca podrá mantener en firme despidos de pilotos jubilados

Avianca confirmó que un juzgado de Bogotá negó este martes, por considerarlo improcedente, el amparo constitucional reclamado en tutela presentada por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac.

Coin dicho amparo, trataban de impedir el despido de ocho pilotos afiliados al sindicato, quienes fueron retirados de Avianca por cumplir su periodo de jubilación durante la huelga que realizaron más de 600 pilotos.

Como consecuencia de esta decisión judicial, se dejó sin efecto la medida preventiva decretada el pasado 8 de noviembre de 2017, dejando a Avianca facultada para proceder con la terminación unilateral del contrato de los pilotos pensionados.

Los despidos se hicieron el pasado 19 de noviembre, en plena huelga del sindicato en contra de Avianca y sus directivas.