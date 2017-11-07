Avianca pide al Gobierno proteger árbitros que conforman Tribunal de Arbitramento

Luego de que el Ministerio del Trabajo escogiera por sorteo como nuevo árbitro del Tribunal del Arbitramento que esa misma cartera convocó, al abogado Jaime Pinzón Quintero en remplazo de Elsy del Pilar Cuello Calderón quien renunció a ese cargo por cuestiones personales.

Avianca a través de una misiva expresó su preocupación por las constantes renuncias de los árbitros que han sido escogidos por sorteo y en común acuerdo entre los mediadores de la empresa y de la Acdac, impidiendo que dicho tribunal que fue convocado el pasado 28 de septiembre haya podido empezar sesiones en busca de ayudar a encontrar soluciones al pliego de peticiones del sindicato.

Ante ese escenario las directivas de Avianca como lo habían expresado en días anteriores en lo micrófonos de La W Radio, expusieron que consideran que las renuncias de los árbitros se han venido dando por presiones e intimidaciones que estaría ejerciendo la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles sobre los mediadores, llevando a que la empresa pidiera este martes al Gobierno, más exactamente a la ministra del Trabajo, Griselda Restrepo, protección para los árbitros ya escogidos y evitar así que se presenten nuevas renuncias de alguno de los mediadores.

Para finalizar, Avianca también expuso que ante el escenario de una huelga de más de 600 pilotos sindicalizados que ya completa más de 40 días es imperativo darle celeridad al inició del Tribunal de Arbitramento con el fin de lograr acuerdos con la Acdac sobre puntos económicos de su pliego de peticiones.