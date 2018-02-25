Avianca inició procesos disciplinarios a pilotos de la Acdac que participaron en huelga

Luego de que el pasado 9 de febrero la Corte Suprema de Justicia ratificara la ilegalidad del cese de actividades de pilotos de Acdac, Avianca anunció que dará inicio este lunes a los procesos disciplinarios a los pilotos que lideraron ese cese ilegal, dentro de los términos establecidos en la Convención Colectiva de trabajo suscrita con el sindicato.

Según Avianca, con el inicio de dichos procesos se buscará aclarar las presuntas faltas disciplinarias cometidas por los pilotos que hayan intervenido en el cese de actividades más largo de la historia de la aviación y que se presentó durante el 2017.

La Aerolínea dentro de su anunció confirmó que Alrededor de 200 pilotos de 700 que participaron en la huelga fueron citados a audiencias entre el lunes 26 de febrero y el martes 6 de marzo, adelantando entre 18 y 39 audiencias por día.

Según lo establecido los pilotos citados, podrán solicitar el acompañamiento de líderes sindicales de Acdac que están en permiso sindical permanente.

Frente a los reclamos expuestos por varios pilotos sindicalizados que han expresado que el inicio de los procesos disciplinarios es una nueva falta por parte de la empresa contra el movimiento sindical, Avianca reiteró que actúa bajo estricto cumplimiento de las vías legales y seguirá trabajando en reestablecer la operación dentro del marco de seguridad que exige la aviación.