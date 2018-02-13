Avianca inicia procesos disciplinarios tras ratificación de ilegalidad de huelga de Acdac

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia reiteró la decisión proferida en primera instancia por el Tribunal Superior de Bogotá el pasado 6 de octubre y se ratificó en el fallo proferido por ésta el pasado 29 de noviembre de 2017.

Dicha decisión resolvió los recursos de adición y aclaración de sentencia, así como la solicitud de nulidad presentados por los más de 700 pilotos de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac).

Para Avianca, con este fallo quedó confirmada la calificación de ilegalidad del cese de actividades promovido por Acdac durante el 2017 y que duró 54 días, dando con esto paso a la aerolínea para que, siguiendo el debido proceso, inicie los procesos disciplinarios que estime pertinentes.