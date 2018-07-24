Avianca demandó a Acdac para pedir millonaria indemnización por su huelga en 2017

La W conoció que Avianca demandó a la junta directiva de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac), pidiendo una indemnización por 196 millones de dólares por la huelga que se hizo por parte del sindicato en 2017, según esa cantidad de dinero se pidió por las pérdidas que causó la protesta a la empresa.

Frente al caso, se conoció que hubo una cita de conciliación el pasado 4 de julio en la Cámara de Comercio de Bogotá. Sin embargo, no hubo ningún acuerdo debido a que el sindicato alegó que no iban a pagar por una huelga a la que ellos tenían derecho y por otro lado, alegando que en ese entonces Avianca no registro pérdidas.

La junta directiva de Acdac la componen en total 30 capitanes, es decir, si la demanda llegara a prosperar, cada integrante tendría que pagar seis millones y medio de dólares.