Avianca confirmó los vuelos adicionales que operará entre Bogotá y Villavicencio. Foto: Colprensa( Thot )

Luego del cierre de la vía terrestre y con el fin de facilitar las conexiones a quienes requieren desplazarse en la ruta Bogotá-Villavicencio-Bogotá, Avianca ha dispuesto de un vuelo diario adicional en la ruta, entre el 2 y el 9 de febrero.

Los vuelos serán operados en aeronaves ATR72 con capacidad para 68 pasajeros, poniendo a disposición más de 400 sillas diarias, lo que representa más de 3.000 sillas durante la semana en que se han dispuesto los vuelos adicionales.

En cuanto a tarifas para esta contingencia, Avianca ofrecerá tiquetes en precios desde 200.000 y hasta 330.000 pesos por trayecto.

En comparación con el trayecto terrestre actual, el viaje aéreo redunda en beneficios de tiempo y dinero, toda vez que un viaje por tierra tarda alrededor de 6 horas con un costo aproximado de 360.000 pesos, según lo informado por la empresa.

Quienes deseen podrán adquirir sus tiquetes a través de la web www.avianca.com, puntos de venta o Call Center.

Estos vuelos adicionales se programan durante el periodo de tiempo mencionado como una primera medida que la Aerolínea evaluará de acuerdo con la evolución de la situación de la vía al Llano.