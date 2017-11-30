Avianca celebró decisión de la Corte Suprema de declarar ilegal la huelga de Acdac

La aerolínea manifestó que acoge la decisión de la Justicia colombiana y señala que dicho fallo es un hito para el sector empresarial y para Avianca. Foto: Getty Images( Thot )

La Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia confirmó este miércoles 29 de noviembre la ilegalidad del cese de actividades adelantado por los pilotos pertenecientes a la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles (Acdac) en días pasados.

Esta decisión reitera lo expuesto en el fallo de primera instancia proferido por el Tribunal Superior de Bogotá el 6 de octubre de este año.

Al conocer el fallo de la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, Hernán Rincón, presidente ejecutivo de Avianca, manifestó que, fiel a su tradición, la aerolínea acoge la decisión de la Justicia colombiana y señala que dicho fallo es un hito para el sector empresarial y para Avianca.

Además, Rincón agrega que la empresa hizo todo lo que estuvo a su alcance para llegar a un acuerdo concertado con las directivas del sindicato de pilotos, con el propósito de buscar soluciones de largo plazo a través del diálogo.

Sin embargo, en su pronunciamiento, Rincón también pidió a los dirigentes de Acdac que permitan que el marco legal vigente opere y que acaten el proceso derivado del Tribunal de Arbitramento citado por el Ministerio de Trabajo, el cual exige que se profiera un laudo arbitral que le daría solución al conflicto en el mediano y largo plazo.

Finalmente, Avianca expresó que, como se ha reiterado, los procesos disciplinarios serán adelantados siguiendo la Constitución, la ley y la convención colectiva y que, de igual modo, los procesos serán adelantados de manera individual, según el nivel de responsabilidad de cada piloto en el cese de actividades.