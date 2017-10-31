Avianca anunció la contratación de los primeros 40 copilotos en plena huelga de la Acdac

Según lo informado por Avianca, este primero de noviembre empezarán a trabajar los primeros 40 copilotos de nacionalidad colombiana que serán asignados para operar aviones Airbus A320; convirtiéndose de esta manera en las primeras contrataciones por parte de la empresa tras más de 40 días de huelga de la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, Acdac.

Avianca manifestó que estas contrataciones se lograron tras la convocatoria que la misma empresa abrió unos días después de que se dio inicio a la manifestación de un poco más de 700 pilotos afiliados a la Acdac contra Avianca y de los cuales se estima solo unos 100 pilotos han vuelto a sus labores.

En cuanto a la huelga, aún no hay mayores indicios de que esta vaya a terminar pronto; este martes la Defensoría del Pueblo cito a una reunión a las directivas de la Acdac, Avianca y al Ministerio del Trabajo para lograr concertaciones frente a las diferencias que mantienen pilotos y empresa, sin embargo a la cita solamente llego el gobierno y los pilotos sindicalizados.