Avianca anuncia reactivación en venta de tiquetes

Avianca reabre a partir de este jueves 28 de septiembre las ventas de tiquetes para vuelos en rutas nacionales e internacionales.



Tras analizar la información de los vuelos operados durante estos días de contingencia, la Aerolínea ha decidido abrir paulatinamente las ventas, para atender las necesidades de los pasajeros.



La medida, asegura la aerolínea, aplica para todas las rutas operadas por Avianca en destinos al interior del país, así como en rutas internacionales desde y hacia Colombia. Las rutas en conexión a través de los hubs de la compañía en Lima y San Salvador operan con normalidad.



Para mayor información la aerolínea dispone de estos contactos:



Bogotá: (57 1) 401-3434

Barranquilla: ​(57 5) 330-2030

Cali: (57 2) 321-3434

Medellín: (57 4) 444-3434

Resto del país: (01 8000) 95-3434 línea gratuita nacional desde números fijos

Desde celulares en Colombia: (031) 401-3434

Puntos presenciales en los aeropuertos y agencias de viajes.