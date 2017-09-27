Avianca anuncia reactivación en venta de tiquetes
La venta será paulatina y habrá disponibilidad de vuelos según capacidad de pilotos.
Avianca reabre a partir de este jueves 28 de septiembre las ventas de tiquetes para vuelos en rutas nacionales e internacionales.
Tras analizar la información de los vuelos operados durante estos días de contingencia, la Aerolínea ha decidido abrir paulatinamente las ventas, para atender las necesidades de los pasajeros.
La medida, asegura la aerolínea, aplica para todas las rutas operadas por Avianca en destinos al interior del país, así como en rutas internacionales desde y hacia Colombia. Las rutas en conexión a través de los hubs de la compañía en Lima y San Salvador operan con normalidad.
Para mayor información la aerolínea dispone de estos contactos:
Bogotá: (57 1) 401-3434
Barranquilla: (57 5) 330-2030
Cali: (57 2) 321-3434
Medellín: (57 4) 444-3434
Resto del país: (01 8000) 95-3434 línea gratuita nacional desde números fijos
Desde celulares en Colombia: (031) 401-3434
Puntos presenciales en los aeropuertos y agencias de viajes.