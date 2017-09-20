Avianca anuncia contingencia frente a huelga de pilotos

Ante el cese ilegal de actividades anunciado por la Asociación Colombiana de Aviadores Civiles, ACDAC, Avianca ha puesto en marcha un plan de choque para mitigar los efectos de las medidas de presión en la conectividad del país y proteger el servicio a los clientes.

(Le puede interesar: Sindicato de pilotos inicia huelga al no alcanzar acuerdo con Avianca)

Según la aerolínea, con el cese ilegal de actividades, ACDAC desconoce las 20 propuestas presentadas por la compañía con el propósito de atender las necesidades de los pilotos. “Con esta decisión, las directivas de ACDAC afectarán de manera deliberada a los clientes y con ello a más de 22 mil empleados que han venido trabajando de manera decidida en los planes de crecimiento y expansión de Avianca”, manifiesta.

Ante esta situación, y buscando mantener los estándares de servicio de Avianca, la compañía ha adoptado las siguientes medidas:

1. Exoneración de pago de penalidades por cambios de vuelo: los viajeros que deseen cambiar la fecha de sus vuelos podrán hacerlo sin pago adicional por este motivo. Dichos cambios podrán hacerse efectivos a través de las líneas del call-center anotadas abajo.

2. Reembolsos: Los viajeros que desistan de viajar, podrán solicitar el reembolso total de su dinero en cualquier punto de atención de la compañía. Los viajeros que hayan realizado su compra a través de una Agencia de Viaje, deben solicitar el reembolso a través de la agencia que expidió su boleto.

3. En aeropuertos: El personal de la Aerolínea en los aeropuertos estará atento para atender las necesidades de los clientes, con especial énfasis en:

Asistencia a los viajeros afectados por retrasos o cancelaciones en sus vuelos.

Endosos de tiquetes a otras aerolíneas y reacomodación en vuelos de las mismas, de acuerdo con su viabilidad.

Reembolso del 100% del dinero pagado por su tiquete a quienes desistan de viajar.

4. Talento humano comprometido: Tanto los pilotos agrupados en la Organización de Aviadores de Avianca, ODEAA, como todos y cada uno de los trabajadores de la compañía estarán apoyando los procesos de las áreas de servicio al cliente. Esto incluye:

Refuerzo de turnos con más de 200 empleados administrativos disponibles en los puntos de contacto, para atender oportunamente las necesidades de los viajeros.

El fortalecimiento del equipo de técnicos de mantenimiento para atender los servicios de las aeronaves en la línea de vuelo.

Un equipo interdisciplinario de personal de Avianca estará monitoreando la operación y el impacto del cese ilegal en la misma, con el fin de adoptar las medidas adicionales a que haya lugar para mantener en alto el servicio en estas circunstancias.