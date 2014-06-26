Avalancha deja incomunicados a Boyacá y Casanare

Desde hace seis años, Labranzagrande había construido el puente para dar un mejor tránsito entre los dos departamentos, infraestructura que costó alrededor de 250 millones de pesos.

Labraznzagrande es uno de los municipios damnificados por las fuertes lluvias. El 50% de la población que habita en la parte baja del municipio están en riesgo. El pasado martes 24 de junio, se registró una emergencia en el casco urbano del municipio, en tanto se presentaron deslizamientos de tierra que mantuvieron incomunicado al municipio de Labranzagrande con Pisba, Paya y Sogamoso. Varias viviendas presentaron inundaciones, y además, el municipio estuvo más de 15 horas sin suministro de energía.

Según Ángelo Parra, El 90% del departamento, se encuentra en emergencia por lluvias. Se espera que el invierno termine según el Ideam a medidos de esta semana, donde continuaría una larga temporada seca, con la probabilidad del fenómeno del niño.