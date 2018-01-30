6AM W6AM W

Barranquilla

Autoridades buscan en Cúcuta al segundo responsable de atentado en Barranquilla

El hombre habría llegado a la capital del departamento.

Jefferson Torres Mina aparece en varios videos, acompañado del capturado Cristian Camilo Bellón Galindo.. Foto: Colprensa

Jefferson Torres Mina aparece en varios videos, acompañado del capturado Cristian Camilo Bellón Galindo.. Foto: Colprensa(Thot)

Las autoridades en Cúcuta han desplegado un amplio dispositivo de seguridad en la ciudad y los puentes internacionales para encontrar a Jefferson Torres Mina, otro de los presuntos responsables del atentado a la estación de policía en Barranquilla que dejó cinco policías muertos y 42 heridos.

Según la información preliminar este hombre sería el encargado de dejar los explosivos en la estación de policía del barrio San José en Barranquilla.

Se presume que este hombre viajó vía terrestre desde Barranquilla hasta Bucaramanga, donde fue captado por cámaras de seguridad del terminal de transporte, para posteriormente trasladarse en un bus de ruta interdepartamental hasta la ciudad de Cúcuta.

Las autoridades han ofrecido una recompensa de 70 millones de pesos de recompensa, para los ciudadanos que ofrezcan información que permita dar con la captura.

