Aún no se han registrado colombianos heridos tras explosión en Boston

El Consulado de Colombia en Boston confirmó que no tiene reporte de connacionales heridos tras la explosión ocurrida esta tarde en la capital del estado de Massachusetts (Estados Unidos).



Igualmente, se indicó que el consulado no abrirá sus puertas al público este martes 16 abril porque las autoridades de Boston cerraron durante 24 horas la zona en la que se produjo la explosión.



La línea de emergencia, de las autoridades de la ciudad norteamericana, para la búsqueda de personas es 617 635 45 00.



Adicionalmente, el Ministerio de Relaciones Exteriores pone a disposición de los colombianos la línea de atención al ciudadano (57-1) 3814000, así como el chat en línea y el servicio de videollamada a través de Skype, a los cuales se puede acceder a través de www.cancilleria.gov.co las 24 horas del día.



Dichos recursos pueden ser utilizados por los colombianos que necesiten información sobre sus familiares.

