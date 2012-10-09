Asobancaria advirtió que Claro le pone trabas al crecimiento de la banca móvil

La compañía de telecomunicaciones hizo referencia a una carta de la Asobancaria dirigida al Superintendente Financiero, Gerardo Hernández Correa, en la que se cuestiona el servicio de banca móvil.



Claro precisó que ha planteado trabajar por separado con cada entidad financiera como respuesta a una solicitud expresa de algunas de ellas que han realizado las mayores inversiones para desarrollar los servicios financieros móviles.



“Claro está dispuesto a mantener el esquema de tarificación unificado a través de las redes de pago de bajo valor en la medida en que sus clientes, dichas entidades financieras, la autoricen a consolidar los volúmenes de todas las entidades”, señalaron.



También indicó que ha revisado el esquema de tarificación por transacción por uno basado en cada mensaje de texto enviado, dado que el número de mensajes que se deben intercambiar para realizar cada transacción aumenta significativamente con un mayor número y complejidad de transacciones móviles habilitadas. Según la compañía, se ha invitado a los bancos a crear grupos de trabajo para optimizar el número de mensajes por transacción requeridos y, además, ha bajado su tarifa mínima vigente a los bancos en un 42% para los mensajes de texto.



Finalmente, recuerda que el único costo para el establecimiento de la plataforma de banca móvil son dos mensajes de texto.



La carta de la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras



Según el documento de la Asobancaria, Claro quiere subir las tarifas de los servicios de mensajería de texto, entre el 700 % y el 1.300 %, lo cual pondría "en grave riesgo no solo la prestación de servicios ya existentes, sino la innovación, generación y desarrollo de nuevos productos”.



De acuerdo con la carta de María Mercedes Cuéllar, presidenta de la asociación, la empresa planea cambiar la relación contractual y arreglar por separado con cada banco, lo que eliminaría las economías de escala.



Asobancaria recuerda que los servicios bancarios a los que se accede por el celular no deben tener costo y en la negociación con Claro, “el cobro del servicio de banca móvil se establece por SMS y no por transacción".

