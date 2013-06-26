Así fue la cena del presidente Santos y Roy Barreras con la dirigencia del Valle

Una vez terminó la rendición de cuentas del presidente del Congreso, Roy Barreras, por el cierre de la legislatura, un selecto grupo de invitados se dirigió a la casa del senador, en un condominio en el corregimiento de Dapa en Cali.



A la cena que tenía como invitado especial al presidente Santos asistieron representantes de la dirigencia del Valle como el alcalde Rodrigo Guerrero y algunos concejales. Del ámbito nacional, participaron el ministro del Interior, Fernando Carrillo, el nuevo secretario de Presidencia, Aurelio Iragorri y el senador Germán Villegas, así como algunos directores de medios de comunicación y columnistas .



Un gran dispositivo de seguridad y de tránsito se desplegó en la zona. Solo ingresaron al exclusivo condominio quienes estuvieran en la lista. Dos controles, uno en la portería y el otro en la casa campestre de Barreras, donde fueron recibidos por personal de protocolo y como anfitriona, la esposa del presidente del Congreso.



Antes de sentarse a manteles, los comensales compartieron vino tinto, blanco y whisky, según elección del senador, en salas tipo lounge.



Alrededor de las 9:30 de la noche, los invitados se dirigieron a la zona dispuesta para la cena donde los invitados disfrutaron de la panorámica de Cali, además de disfrutar del menú especialmente preparado de acuerdo con el gusto del Primer Mandatario.



La cena constó de una entrada de Colas de langosta en salsa de vainilla y de ceniza, además de Carpaccio alcachofa, (verdura apetecida por el presidente Santos) pero no muy bien recibida por algunos de los asistentes. El plato fuerte fue un lomo de res en salsa de morellis y arroz con piñones en pasta filo, esto acompañado de zanahorias glaseadas y espárragos.



No hubo discursos ni presentaciones ya que fue un evento netamente social que se extendió hasta la media noche.



Autor: Karla Arcila