Hable con elPrograma

Selecciona tu emisora

13 feb 2026 Actualizado 09:16

PerfilDesconecta
Buscar noticias o podcast
6AM W6AM W6AM W

Armando Benedetti remplazará a Roy Barreras en la copresidencia del Partido de La U

La decisión se tomó tras una reunión de la dirección nacional del partido, tras la renuncia del senador Barreras.

El senador Armando Benedetti. Foto: Colprensa(Thot)

El senador Armando Benedetti. Foto: Colprensa

Caracol Radio

En la mañana de este miércoles se reunió la Dirección Nacional del Partido de La U y decidió incorporar al senador Armando Benedetti a la codirección de la colectividad, tras la renuncia del senador Roy Barreras, quien se dedica al proceso de paz de La Habana entre el Gobierno Nacional y la guerrilla de las Farc. Benedetti acompañará a los representantes Berner Zambrano y Alfredo Deluque en la cabeza del partido hasta el mes de agosto cuando se realice el Congreso Nacional del partido.

En el marco del congreso del Partido de la U se determinará si se continua con una dirección colegiada o si se plantea una presidencia única que estaría en cabeza de una persona que no podría aspirar al Congreso en el año 2018 ni a la candidatura presidencial de la colectividad.

Ahora en directo

ver programaciónver programas

Programas Recomendados

Síguenos en

 

Directo

  • Radio

  •  
Últimos programas

Estas escuchando

Noticias
Crónica 24/7

1x24: Radio Colombia

23/08/2024 - 01:38:13

Ir al podcast

Noticias en 3′

  •  
Noticias en 3′
Últimos programas

Otros episodios

Cualquier tiempo pasado fue anterior

Tu audio se ha acabado.
Te redirigiremos al directo.

5 "

Compartir