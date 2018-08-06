Andi asegura que problemas de Avianca afectan la economía del Atlántico

Alberto Vives Gerente de la Andi seccional Atlántico, se refirió a los retrasos en los vuelos de la Aerolínea Avianca manifestó, que esta situación genera un golpe en los negocios y además que impacta la economía en el departamento.

“El hecho de que en Avianca haya una situación delicada, por una renuncia de pilotos, y por una ausencia de pilotos, va a afectar el normal desarrollo de los vuelos, definitivamente eso va a impactar en la economía, va a generar que no lleguemos a reuniones, que gente que viene a Barranquilla, no alcance a llegar. La gente pensará bueno que usen otras aerolíneas, pero las otras aerolíneas no tienen ni más aviones, ni más pilotos, así que no pueden reemplazar la dinámica que hoy maneja Avianca, es la aerolínea más grande de Colombia, esto va tener un impacto en nuestros negocios.”

Por otro lado asegura que no ve una solución a corto plazo, y opina que una salida es que la aerolínea consiga nuevos pilotos, y que haya aeronaves listas para volar.

“Yo estoy convencido de que aquí no hay planes B, la única solución es que Avianca consiga nuevos pilotos que vuelen esas aeronaves, que tenga aeronaves listas para volar, que es otro trauma. Porque las aeronaves que estén en tierra y que no hayan sido utilizadas requieren nuevamente de mantenimientos, esos mantenimientos llevan unos tiempos, así que yo creo que va a haber unos traumas por algunos de estos días.” Señaló Vives.