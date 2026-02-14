Amanezca bien informado con La W este 9 de marzo. Foto: Getty Images / DM MRKU( Thot )

El plan de los "Noños" para enlodar la campaña de Juan Manuel Santos y la segunda etapa de vacunación contra el COVID-19 son algunas de las noticias de este martes 9 de marzo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Audio daría cuenta del plan de los "Noños" para enlodar la campaña de Juan Manuel Santos

La defensa del expresidente Juan Manuel Santos presentó un escrito de 78 páginas ante el Consejo Nacional Electoral en el que pide archivar, por falta de pruebas, la indagación preliminar contra el exmandatario por una supuesta financiación irregular de su campaña en el año 2014.

La defensa de Santos allegó al proceso una carta firmada el 1 de febrero de 2018 por el exfiscal Néstor Humberto Martínez y dirigida al entonces presidente de la Corte Suprema, Luis Hernández, en la que manifestaba "haber recibido en audiencia" al fallecido excongresista Juan José García, quien le habría manifestado que, durante una visita a la cárcel La Picota en Bogotá, el exsenador Musa Besaile le habría manifestado que "se había coludido para ofrecer una declaración sobre el destino final de los dineros que Odebrecht habría entregado a algunos senadores de la República, salpicando a la vez a diversas autoridades" y que esa versión sería después confirmada por el exsenador Bernardo Miguel "Ñoño" Elías, "sin poseer prueba de su dicho".

Arranca la segunda etapa de vacunación anticovid para trabajadores de salud en Colombia

El viceministro de salud, Alexander Moscoso, confirmó que a través de la Resolución 303 el gobierno nacional oficializó el inicio de la segunda etapa del Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19.

Colombia registra 2.205 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 60.598

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.278.861 casos de COVID-19, con 2.205 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 60.598, con 95 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Cabe resaltar que la cifra de nuevos contagios de este lunes, es una cifra que no se registraba desde junio del año 2020 cuando se reportaron 2.115 infectados. Los recuperados ya son 2.278.861. Se procesaron 29.777 pruebas (PCR: 21.253 y Antígenos: 8.524).

JEP ordena revivir en segunda instancia el proceso de sometimiento del "Clan Chaux"

La Sección de Apelación de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) revocó la decisión que aceptó el desistimiento de José Hugo Chaux padre, quien se postuló a ese tribunal para que conociera de las investigaciones en su contra por ser presunto testaferro del excomandante de las Farc "El Negro Acacio" y luego se retiró alegando que lo estaban prejuzgando.

También ordenaron revisar las que avalaron el retiro de su hijo José Chaux y su esposa Luz Stella González, quienes también se sometieron a la JEP por los mismos hechos y posteriormente se retractaron.

ONU exigió no negar ni minimizar el fenómeno de los falsos positivos en Colombia

La representante de la ONU para los derechos humanos en Colombia. Juliette de Rivero, exigió al estado colombiano diligencia y compromiso en las investigaciones sobre ejecuciones extrajudiciales perpetradas por miembros de la fuerza pública durante el conflicto armado. Indicó además que desde 1998 Naciones Unidas comenzó a reportar la ocurrencia de ese fenómeno criminal en el país.

"Negar lo que ocurrió o intentar minimizar su amplitud es socavar la rendición de cuentas y la búsqueda de la verdad (...) El esclarecimiento completo y la sanción de los máximos responsables, fomentarán la consolidación de la paz, el Estado de Derecho y la democracia", expresó en el Senado.

Duque anuncia que trabajará con Biden por una política migratoria fraterna y humanitaria

El presidente Iván Duque felicitó a su homólogo Joe Biden por ofrecer un estatuto temporal de protección a unos 320.000 migrantes venezolanos que se encuentran huyendo de la dictadura de Nicolás Maduro.

El jefe de Estado aseguró que esta decisión se suma a la que su Gobierno tomó recientemente con el Estatuto Temporal para la Protección de Migrantes Venezolanos.

Gobierno rechazó carta donde relatores de ONU piden no retomar aspersiones con glifosato

La viceministra de Asuntos Multilaterales, Adriana Mejía, aseguró que los relatores de la ONU que cuestionaron la aspersión con glifosato no están cumpliendo los requisitos del Código de conducta que rige el desempeño de su mandato.

Así lo hizo saber en una carta enviada a Beatriz Balbin, jefe de subdivisión de los Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en Ginebra, Suiza.

Partido Comunes se convirtió en una estructura nepótica, demagógica y excluyente: Biohó

En una columna de opinión, el senador 'Benkos Biohó' hizo duras críticas a las directivas del partido Comunes y señaló que sus "otrora jefes máximos y camaradas" acudieron a la instrumentalización de los nobles mecanismos de la democracia para hacer una purga de pensamiento" en esa fuerza política.

"¿Por qué de los ocho congresistas hombres que representarían al Partido, excluyeron al único hombre negro que estaba nominado?", se preguntó.

Blum cita a Comisión Asesora de Relaciones Exteriores para tratar litigios con Nicaragua

La canciller Claudia Blum citó a la Comisión Asesora de Relaciones Exteriores a las 10:00 a.m., de manera virtual, con el fin de informar el estado de los procesos judiciales iniciados por Nicaragua contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia.

En esta instancia participan los expresidentes de la República, congresistas de las Comisiones Segundas, miembros de la oposición y los representantes del presidente Iván Duque.

Duque pide a nuevo director de la DIAN fortalecer lucha contra la evasión y el contrabando

El presidente Iván Duque posesionó al abogado Lisandro Manuel Junco como nuevo director nacional de la DIAN. Junco se venía desempeñando como director de Ingresos de esa entidad y fue director de impuestos de la Secretaría de Hacienda de Bogotá.

El mandatario le encomendó varias tareas, entre ellas lograr una fiscalización mucho más eficaz y fortalecer la lucha contra la evasión de impuestos y el contrabando.

Hacer campaña con sueldo y carros del Estado es ventajoso: Gustavo Bolívar a María Pizarro

El senador de la Coalición Decentes, Gustavo Bolívar, criticó a su copartidaria María José Pizarro, después de que la representante a la Cámara trinara en su cuenta de Twitter: "Llegamos a #Bogotá. Van más de 4 mil kilómetros recorridos en 21 días para construir el #PactoHistórico. Esta semana estaremos en varias localidades de la capital tejiendo el cambio que le dará un nuevo momento a nuestro país".

El senador Bolívar calificó como ventajoso "hacer campaña con sueldo y carros del Estado" y añadió en sus redes sociales: "Siento defraudar a muchos y no me interesaría perder hasta el último amigo y quedarme solo en la vida, pero la política sin ética no me interesa. No podemos ofrecer un cambio al país si normalizamos las mismas prácticas que criticamos".

No se necesitan nuevas leyes para permitir que privados compren vacunas: Ricardo Ferro

El congresista aseguró que es urgente que el ministro de Salud, Fernando Ruis, reglamente la Ley 2064 de 2020 para abrir esa posibilidad. "Estos no son momentos para tramitar nuevas leyes, lo único que se requiere para articular esfuerzos entre el sector público y privado es el decreto reglamentario", aseguró.

Ferro añadió que "el Ministerio debería expedir el decreto lo antes posible para evitar especulaciones, especificando que dicha posibilidad sólo entrará a regir, una vez se suelta la primera fase de la vacunación contra el COVID-19".

Deuda externa creció 11,7% al cierre de 2020 y alcanzó US$154.868 millones

El Banco de la República informó que al cierre de 2020, la deuda externa sumó US$154.968 millones, un monto que representa 11,7% más que el registrado en 2019, cuando fue de US$138.683 millones.

Como porcentaje del PIB se ubicó en 55,4%, la mayor cifra registrada hasta el momento. Y muy por encima del 42,9% registrado en 2019. Según el Emisor, la deuda externa pública al finalizar 2020 fue de US$89.699 millones, mientras que la privada sumó US$65.269 millones y con tendencia al alza.

Restricciones por el COVID en enero dejaron pérdidas por $1.73 billones a los hogares: Anif

La Asociación Nacional de Instituciones Financieras (Anif) reveló que en enero pasado los hogares colombianos dejaron de percibir 1.73 billones de pesos en ingresos laborales por cuenta de la pandemia, cifra que entre marzo de 2020 y enero de 2021 superó los 32 billones de pesos.

Conpes aprueba financiar programa de transformación digital de la justicia

El Departamento Nacional de Planeación informó que con una inversión inicial de $364.000 millones, la rama judicial del país adelantará una profunda transformación digital con el objetivo de elevar la transparencia y la efectividad en la prestación de los servicios de justicia.

Para ello, el Gobierno contratará un crédito externo con la banca multilateral por USD$100 millones, operación sobre la cual el Consejo de Política Económica y Social (Conpes) emitió un concepto favorable.

Denuncian que una politóloga se saltó la fila de vacunación en Bogotá

Mientras se lleva a cabo la vacunación contra el COVID-19 al personal de primera línea de atención en hospitales y a adultos mayores de 80 años, en Bogotá ya se saltaron la fila.

La joven Carolina Cárdenas Gutiérrez, quien es politóloga y ocupó un cargo dentro de la subred Norte de Bogotá, inexplicablemente recibió la vacuna de Pfizer, como ella misma lo dio a conocer en sus redes sociales.

Se registraron enfrentamientos durante la movilización de mujeres en Bogotá

Graves problemas de movilidad se registraron durante la tarde de este lunes 8 de marzo en el centro de Bogotá en medio de la masiva movilización que adelantaron cientos de personas, en su mayoría mujeres, en la conmemoración del Día Internacional de la Mujer.

Jóvenes desaparecidos en Antioquia estarían en poder de "Los Caparros", según la Policía

Las autoridades del departamento de Antioquia, expresaron que uno de los 8 jóvenes del Eje Cafetero, que es oriundo de Caldas y quien apareció con vida después de que fueron reportados como desaparecidos hace varios días, éste les manifestó que los jóvenes restantes están en manos del Grupo Armado Ilegal Organizado Caparros.

"Mientras se desplazaban en un tracto camión en compañía de otras siete personas, el automotor se detiene en una estación de servicio, y allí, arriban unos hombres armados quienes los conduce a un muelle sobre el Río Cauca, los desplazan hacia un lugar desconocido y al parecer son recibidos por presuntos integrantes del Grupo Armado Ilegal Organizado Caparros", dieron a conocer los uniformados de esa región del país.

Lluvias dejan tres desaparecidos y varios municipios afectados en el Valle del Cauca

Tres personas desaparecidas y al menos seis municipios afectados, es el saldo preliminar de las fuertes lluvias que golpean desde hace varios días al Valle del Cauca.

La Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres del departamento informó que Jonathan Hurtado Polanco, de 16 años, fue sorprendido por una creciente súbita del río Desbaratado de Florida. Mientras que en el municipio de Pradera buscan a Jhony Alexander Tobar, de 21 años, quien fue arrastrado por el río Bolo.

Rodolfo Hernández pide pagar multa millonaria en cuotas de $500.000 mensuales

Rodolfo Hernández, el exalcalde de Bucaramanga, vuelve a ser noticia tras pedir a la administración municipal que pueda pagar a cuotas de $500 mil pesos la sanción de $95 millones de pesos que le impuso la Procuraduría tras golpear al exconcejal Jhon Claros, en su despacho en el 2018.

Por medio de una carta enviada a la Tesorería de Bucaramanga, el ingeniero argumentó que si personas que han sido condenadas por concierto para delinquir y que se movilizan en la capital de Santander con un vehículo Porshe tienen la posibilidad de pagar con cuotas de 500 mil pesos, refiriéndose al exgobernador de Santander, Hugo Aguilar, por qué el no lo puede hacer, si lo que cometió fue un "error humano provocado".

Piden a la UNGRD celeridad en evaluación de firmas para protección costera de Cartagena

A través de un comunicado de prensa, el Consejo Gremial de Bolívar se refirió a la lentitud con la que la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) ha desarrollado el proceso de evaluación y selección de un contratista para la ejecución del esperado proyecto de protección costera de Cartagena.

En el comunicado señalan que, aunque las cotizaciones fueron enviadas desde el pasado 10 de febrero, hace ya casi un mes, hasta ahora la UNGRD no se ha pronunciado sobre los procedimientos de evaluación de las cotizaciones de los cuatro consorcios que están pujando por el millonario proyecto.