Amanezca bien informado con La W este 9 de junio. Foto: Getty Images / ON AIR( Thot )

La invitación del Gobierno al Comité de Paro a retomar la mesa de diálogos y el leve descenso en las cifras de COVID-19 son algunas de las noticias de este miércoles 9 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Gobierno invitó al Comité de Paro a retomar la mesa de diálogos

Previo a una nueva jornada de manifestaciones, el consejero presidencial y coordinador de los diálogos, Emilio Archila, reiteró que el Gobierno tiene toda la disposición y la voluntad de escuchar al Comité Nacional de Paro con el fin de llegar a acuerdos.

El alto funcionario aseguró que el propósito es avanzar en los puntos que quedaron haciendo falta en la mesa de diálogos.

“Tenemos ya lista la metodología para poder sentarnos a negociar los siete puntos que están dentro del pliego que ellos denominaron de emergencia. Estamos esperando, estamos listos, estamos dispuestos, lo único es que solos no podemos hacerlo”, dijo.

Sin embargo, ratificó que el Gobierno está a la espera de una propuesta para que ahora y en un futuro no haya más colombianos afectados por cuenta de los bloqueos.

“Esos bloqueos no forman parte de la legítima protesta”, señaló.

No es cierto que tengamos una Policía que persigue a protestantes: Gobierno a CIDH

Durante la reunión con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la vicepresidenta y canciller Marta Lucía Ramírez aseguró que el Estado ha garantizado la protesta, al mismo tiempo que negó que la Policía Nacional esté persiguiendo a los manifestantes, impidiendo su derecho a la movilización.

Sobre este tema, informó que durante el paro se han presentado 12.478 manifestaciones y solo ha habido 1.413 intervenciones del Esmad, lo que demuestra que únicamente ha participado cuando ha sido estrictamente necesario por cuenta de los hechos de violencia cometidos por grupos minoritarios.

“Vemos una gran cantidad de criminales, 40.000 armas han tenido que incautar la Fuerza Pública. Estas son personas que salieron a una protesta no de manera pacífica sino salieron armados y con la intención de destruir. Y todas estas investigaciones espero que le permiten a la justicia colombiana demostrar una vez más que nadie está exento de cumplir con la ley y nadie estará por fuera de la justicia”, dijo.

Y agregó que tampoco estará por fuera de la ley cualquier miembro de la Fuerza Pública “que haya excedido sus funciones o que haya cometido algún tipo de abuso de autoridad o cualquier violación de los derechos humanos”.

“La pérdida de tantas vidas es lo más doloroso, la pérdida económica de tantas familias de la clase media, tantos pequeños establecimientos, $11 billones con los cuales hubiéramos podido tener alimento, educación y vivienda gratis para mucha gente. En Colombia todo eso se destruyó en esta sinrazón de unos pocos que se aprovecharon de la protesta pacífica para destruir”, señaló.

Finalmente, hizo énfasis en que el Gobierno no será tolerante con las personas que violen los derechos humanos o que cometan algún tipo de agresión contra la ciudadanía y las juventudes.

Presentan a CIDH informe con nueve presuntas prácticas de Policía contra manifestantes

Las plataformas de derechos humanos Indepaz, Temblores y Paiis presentaron un informe consolidado el cual será entregado a la delegación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) con la cual se reunirán este martes a las 5 de la tarde.

En el documento señalan 9 prácticas que a su juicio han sido vulneradoras de los derechos de las personas que se encuentran protestando en las calles.

Entre ellas se encuentran el uso de armas de fuego hacia los manifestantes, armamentos de letalidad reducida contra el pecho y la cabeza, así como la utilización del arma ‘Venom’ en zonas residenciales.

También describen casos de lanzamiento de gases lacrimógenos en viviendas, así como la vulneración del principio de publicidad de los procedimientos policiales (imposibilidad de grabar y otros factores).

Por otra parte, además denunciarán la supuesta imposición de medidas "paralegales" por parte de las autoridades como la policía, para que los manifestantes puedan recobrar su libertad.

Adicionalmente reportaron en su informe la ocurrencia de casos de presunto abuso sexual de uniformados a manifestantes, 65 civiles con heridas oculares, 1.133 casos de violencia física y 69 muertos supuestamente en el contexto de las marchas.

Además, precisaron la existencia de denuncias por supuestas desapariciones forzadas de manifestantes.

Leve descenso en las cifras: Colombia registra 18.586 nuevos casos de COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.611.602 casos de COVID-19, con 18.586 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 92.923, con 427 personas que perdieron la vida en las últimas horas. De las muertes reportadas hoy, 426 corresponden a días anteriores.

Los recuperados ya son 3.365.050. Se procesaron 64.442 pruebas (PCR: 45.017 y Antígenos: 19.425). De las pruebas realizadas, el 28,8% dio positivo para coronavirus.

Bogotá lidera la lista de nuevos infectados con 6.984 casos, seguido por Santander (3.065), Antioquia (2.525) y Valle (1.277).

Por otro lado, la capital del país superó los 100 fallecidos diarios, exactamente se contabilizaron 112 decesos por COVID-19. Antioquia (48), Valle (37) y Santander (33).

Este lunes, Colombia llegó a 11.733.523 vacunas aplicadas contra el COVID-19, luego de que durante la jornada se aplicaron 118.258 dosis, de las cuales 20.686 corresponden a segundas dosis.

Según el último reporte, en el país ya se completaron 3.471.207 esquemas de vacunación.

Senado aprobó el ascenso del comandante de la Policía Nacional

Con 66 votos a 2, la Plenaria del Senado le dio vía libre en segundo debate al ascenso al grado de General de Jorge Luis Vargas, comandante de la Policía Nacional.

Congresistas de la oposición criticaron que se haya tomado esa decisión en medio de graves denuncias de abusos en el uso de la fuerza por parte de la Policía, durante los días de protestas.

"Hoy no es un momento propicio, hoy, en medio del principal paro en la historia de Colombia, para ascender a un general que tiene que responder políticamente por lo que ha estado pasando", aseguró el senador Gustavo Bolívar.

Sin embargo, Vargas contó con el apoyo de sectores independientes y de los partidos de gobierno para ascender al máximo grado en la Institución.

Ascenso del general Vargas es un reconocimiento a su trayectoria: Mindefensa

Como un reconocimiento a su trayectoria calificó el ministro de la Defensa, Diego Molano, el ascenso del general Jorge Luis Vargas luego de ser aprobado por el Congreso de la República.

“Es un reconocimiento a una trayectoria de vida profesional al servicio de Colombia, al servicio de nuestra Policía. Ha sido ejemplo de compromiso con su institución, ejemplo de compromiso con Colombia, con resultados operacionales fundamentales para la seguridad y convivencia.”

El ministro aseguró que el general Vargas viene liderando desde hace meses un proceso de transformación integral en la Policía Nacional, que llevará a una reforma profunda en materia de profesionalización, respeto a los derechos humanos, certificación de procedimientos, participación ciudadana, nuevo estatuto de carrera y régimen disciplinario y nueva imagen con instrumentos de transparencia para el ciudadano, entre otros aspectos.

Dentro de sus importantes logros operativos se destaca su participación en la lucha contra Pablo Escobar y el cartel de Medellín, los carteles de Cali y el Norte del Valle y como oficial de inteligencia estuvo detrás de golpes tan importantes como la neutralización de Raúl Reyes, Alfonso Cano, el Mono Jojoy, y la captura de otros como alias ‘Martín Sombra’, en su momento.

También participó de resultados notables contra narcotraficantes de la nueva generación como alias ‘Sebastián’ de la denominada Oficina de Envigado, Daniel "El Loco" Barrera y otros tantos.

Reforma a la Policía se hundió en la Cámara de Representantes

Uno de los proyectos de ley con los que se buscaba reformar la Policía y regular varios de sus procedimientos se hundió por 22 votos a 12 en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes.

El representante de la Alianza Verde, Inti Asprilla lamentó la decisión de sus colegas y explicó que este proyecto abordaba temas como la prohibición del estrangulamiento, el límite en el uso del taser y el uso de armas menos letales.

"Impresentable que hoy @CamaraColombia archive el proyecto de reforma a la Policía del cual soy coautor. Esta reforma no solo es necesaria, es urgente. La legitimidad del Congreso está en atender las demandas de la ciudadanía, no en ser simples notarios del Gobierno. Lamentable", añadió el representante liberal, Juan Carlos Losada.

El presidente Iván Duque anunció un proyecto para implementar una serie de reformas a la Policía, que será radicado el 20 de julio.

El precio del dólar en Colombia presenta comportamiento por debajo de los $3.600

El dólar abrió con un precio promedio de negociación de $3.595,70, lo que representa una caída de $13,5 frente a la Tasa Representativa del Mercado (TRM) que para la jornada de hoy se ubicó en $3.609,20.

Durante los primeros minutos del día, se negoció un monto de US$250.000, a través de 1 transacción. El precio de apertura registrado por la plataforma Set-Fx fue $3.595,70.

Por su parte, futuros del crudo Brent caían US$0,69, o 0,97%, a US$70,80 el barril, tras declinar 0,6% el lunes, mientras que el referencial estadounidense WTI cedía US$0,67, o 0,94%, a US$68,57, después de retroceder un 0,6% en la víspera.

Pese su leve contracción, el panorama para el hidrocarburo es positivo, su precio continúa siendo de los más altos en el último año. La caída del precio del barril está jalonada principalmente por una toma de ganancias por parte de los inversionistas.

Minhacienda ha recibido más de dos mil propuestas de ciudadanos para la tributaria

El Ministerio de Hacienda informó que la página web inversionsocial.gov.co, que viene funcionando hace poco más de una semana, ya ha recibido cerca de dos mil comentarios, propuestas, sugerencias, críticas y preocupaciones de la ciudadanía con respecto al proyecto de Inversión social con financiación sostenible, la cuarta reforma tributaria de este Gobierno.

Entre las propuestas de los colombianos están “Disminuir el gasto público, y disminuir la carga tributaria a las pequeñas y medianas empresas. Necesitamos tener más empresas que generen empleo”; “propender por una reactivación económica para todos los sectores de la economía, favoreciendo el empleo”; y “aumentar el recaudo para recuperar la calificación de inversión y lograr que la deuda externa merme. Adicionalmente, proteger a los más vulnerables y reactivar la economía del país”.

El jefe de esta cartera, José Manuel Restrepo, reiteró la invitación a la ciudadanía para que siga participando e indicó que la página se mantendrá activa para que sirva como fuente oficial sobre este proyecto.

JEP amplió medidas cautelares en cementerio de "los pobres" en Aguachica

La Sección de Ausencia de Reconocimiento de la JEP decidió ampliar por seis meses más las medidas cautelares de protección que obran sobre el cementerio de "los pobres" ubicado en Aguachica (Cesar), y en donde por un fallo de tutela los restos que reposan allí tuvieron que ser trasladados al cementerio católico central del municipio.

Los cuestionamientos en ese camposanto se produjeron porque esa exhumación la realizó bajo contrato una funeraria que no cuenta con la preparación requerida y además, el número de cuerpos fue superado y entre ellos encontraron 28 que pertenecían a personas no identificadas, lo cual saltó las alarmas.

La decisión de ampliar las medidas cautelares responde a que debido a la pandemia y otras demoras aún no se ha logrado culminar con todas las exhumaciones, ni se ha presentado el informe con los resultados encontrados.

"Resulta claro que las circunstancias que dieron origen a la misma persisten, pese a todas las medidas tomadas por el togado", señaló la decisión.

En un término de 15 días se deberá definir la fecha para la realización de las diligencias restantes en el cementerio.

Fiscalía ha imputado a 224 personas por delitos durante el paro nacional

La Fiscalía General de la Nación anunció que en los últimos 39 días la entidad ha imputado a 244 personas por delitos durante las marchas, de este total 80 recibieron medidas de aseguramiento.

Dentro de los delitos imputados está el hurto, violencia contra servidor público, daño en bien ajeno, obstrucción a vía pública que afecta el orden público; fabricación, tráfico o porte de armas de fuego; tenencia, fabricación y tráfico de sustancias u objetos peligrosos; terrorismo, incendio y perturbación, entre otros. Las seccionales donde se ha hecho la mayoría de las imputaciones son: Bogotá, Cali, Caldas, Medellín, Cundinamarca, Quindío y Risaralda.

Adicionalmente, el ente investigador logró identificar a dos ciudadanos más señalados de disparar en contra de los manifestantes en el sector de Ciudad Jardín, en Cali. Estos serán citados a interrogatorio para esta semana.

Sobre el tema de desaparecidos el fiscal general, Francisco Barbosa, informó que se recibieron 572 reportes y luego de las acciones adelantadas, se encontraron a 328 personas que habían sido reportadas como no localizadas, 153 de esas solicitudes fueron inadmitidas por información errónea por lo que en realidad actualmente el Mecanismo de Búsqueda Urgente (MBU) continúa activo en 90 casos. Barbosa advierte que a pesar de que algunas ONG informan de cientos de desaparecidos en la Fiscalía solo existen tres denuncias de desaparición forzada.

Frente a las muertes registradas durante las protestas, el ente investigador confirma 51 muertos, 50 obedecen a homicidios y uno de ellos a muerte natural; 21 están relacionados directamente con las manifestaciones violentas, así: Cali (11), Valle del Cauca (4), Bogotá (1), Cundinamarca (3), Cauca (1) y Tolima (1).

Se determinó que 19 de los decesos reportados no tienen nexo alguno con las protestas; mientras que los 11 casos restantes están en proceso de verificación para conocer las circunstancias de los hechos.

Anuncian recaptura de mayor de la Policía por homicidio de Santiago Murillo

El fiscal francisco Barbosa anunció la recaptura del mayor Jorge Mario Molano Bedoya, comandante de la Estación de la Policía Norte por el homicidio de Santiago Andrés Murillo en Ibagué.

Molano ya había sido capturado por la Justicia Penal Militar, sin embargo, el juez no encontró razones suficientes para mantenerlo privado de la libertad. Sin embargo, la Fiscalía solicitó que el caso fuera asumido por la justicia ordinaria y no la penal militar.

El ente acusador encontró las pruebas necesarias para imputar a Molano por el delito homicidio agravado en el caso de Santiago Murillo.

"El material de prueba recaudado da cuenta de que el uniformado actuó desproporcionadamente y contrario a lo establecido en los protocolos definidos para controlar esta situación", reveló el fiscal general, Francisco Barbosa.

De acuerdo con la investigación, el mayor habría disparado su arma de dotación en medio de las manifestaciones que se registraron en la zona comercial de Ibagué (Tolima). Uno de los proyectiles impactó al joven que caminaba hacia su lugar de residencia y no participaba en las protestas.

Envían a juicio al periodista Alberto Salcedo por acto sexual violento

La Fiscalía General radicó el escrito de acusación en contra del periodista Alberto Salcedo Ramos por su presunta participación y responsabilidad en el delito de acto sexual violento.

Con esto iniciará el juicio en su contra.

El cronista fue denunciado en septiembre de 2020 por las periodistas Angie Castellanos Guzmán y Alejandra Omaña por intentar abusar sexualmente de ellas.

En la imputación de cargos celebrada el pasado 25 de febrero, el periodista no aceptó los cargos imputados por la Fiscalía y aseguró, mediante su defensa, que demostrará su inocencia.

Ha sido suficiente con las tomas guerrilleras: alcaldesa sobre 'toma de Bogotá'

Para este miércoles se ha convocado a una nueva jornada de manifestaciones en la capital del país denominada ‘toma de Bogotá’. La alcaldesa Claudia López afirmó que se trata de una convocatoria irresponsable dadas las condiciones de la pandemia que hoy tienen a la ciudad con un 98 % de ocupación en UCI.

“Es absolutamente irresponsable que se siga planeando tomas de Bogotá, la capital y Colombia han tenido suficiente con las tomas guerrilleras y paramilitares para que además ahora haya toma de aglomeraciones”, dijo.

Además, la mandataria insistió en que se deben evitar las aglomeraciones y les hizo un llamado al Gobierno Nacional y al Comité de Paro para llegar a acuerdos.

“Durante 40 días ni el Gobierno ni el Comité del Paro han querido concertar, no tienen ni un acuerdo, ni uno solo después 40 días, no pueden seguir dilatando las soluciones que necesita el país por conveniencias o intereses políticos de grupos electorales”, afirmó.

Fiscalía y organizaciones del paro sostuvieron el primer encuentro en Cauca

Martha Mancera, vicefiscal general de la Nación, se reunió en Popayán con delegados de las organizaciones que participan en el paro nacional y que mantienen los bloqueos en la vía Panamericana exigiendo garantías para la protesta.

Las comunidades presentaron un documento con varios puntos en el que establecieron una ruta de derechos humanos en el marco de las movilizaciones, entre los que se incluyen la exigencia de la derogatoria del decreto de asistencia militar.

Asimismo, se había solicitado la presencia del fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, para evaluar los hechos de violencia que se han registrado en diferentes ciudades del país, y solicitar la no judicialización de las personas detenidas.

En su intervención, la vicefiscal Martha Mancera señaló que atenderán los requerimientos de las comunidades en el marco de sus competencias, y aseguró que los fiscales trabajan para aclarar los diferentes hechos con ocasión de las protestas.

Asimismo, señaló que es necesario diferenciar las capturas que se han realizado y que constituyen delitos ajenos a las movilizaciones.

El próximo martes 15 de junio habrá una nueva reunión entre las partes para avanzar en las solicitudes y evaluar las respuestas que la Fiscalía entregará, con lo que se continuará con los desbloqueos graduales de las vías.

Justamente en las últimas horas, las comunidades campesinas procedentes de El Tambo, en el occidente del Cauca, que se encuentran en los sectores del Parque Industrial y Lácteos, sobre la vía Panamericana, anunciaron que este viernes regresarán a sus territorios.

No obstante, advirtieron que continuarán en asamblea permanente y que, si los acuerdos regionales se incumplen, regresarán a las vías de hecho.

Imponen multa a empresa que instaló antena en el Centro Histórico de Cartagena

En una decisión de segunda instancia, el Instituto de Patrimonio y Cultura de Cartagena le impuso una multa de $18.170.520 a la empresa Tower 3, por las infracciones que cometió al instalar una antena de comunicaciones en la Calle de El Arsenal, en el Centro Histórico de la ciudad, sin la autorización del Comité Técnico de Patrimonio.

Según detalló el Instituto de Patrimonio, la empresa Tower 3 deberá cancelar esta suma por haber infringido normas relativas a las intervenciones en el Centro Histórico, que requieren del concepto previo o autorización del Comité Técnico de Patrimonio Histórico y Cultural, que es el máximo órgano asesor de la administración distrital en esta materia.

“La empresa debe realizar el pago de la sanción en un plazo de 60 días y, si no lo hace voluntariamente, el Instituto le iniciará un proceso de cobro coactivo que podría implicar el embargo de sus cuentas y bienes para hacer efectiva la cancelación de esta multa”, informó el Instituto en un comunicado de prensa.

Además de pagar la multa, la firma Tower 3 deberá presentar ante el Comité Técnico de Patrimonio, un proyecto de mimetización de la antena –o reducción del impacto visual y de espacio público, en un área de valor histórico y patrimonial–, dado que éste determinó que la colocación de la estructura debía ajustarse al contexto patrimonial.

“Si la empresa no se acoge a la decisión que emita el Comité luego de estudiar el proyecto de mimetización, la antena deberá ser desinstalada”, precisó la entidad.

ANI informó que Proyecto de la Ruta del Sol 3 logró crédito para finalizar obras

Según explicó la Agencia Nacional de Infraestructura, el proyecto Ruta del Sol, sector 3, que hace parte de los proyectos de Tercera Generación ejecutados por la misma ANI, logró un crédito por 400 mil millones de pesos, recursos que garantizan la finalización de las obras y consolidación financiera.

La ANI también manifestó que la obtención por parte del concesionario de un contrato de crédito hace parte de lo acordado el pasado 20 de febrero 2020, cuando fue suscrito el Otrosí No 10 al contrato de concesión con Yuma Concesionaria S.A, donde también se dio la reactivación del proyecto.

El crédito de financiación se dio con los bancos italianos Intesa Sanpaolo SPA y Banca Popolare di Sondrio FPA y representa un hito para la reactivación económica y la competitividad del país.

Ante el escenario, Manuel Felipe Gutiérrez, presidente de la ANI dijo “estos recursos ratifican una vez más la confianza inversionista en la infraestructura del país. Es una gran noticia porque se garantiza el avance de las obras en un proyecto que es clave para conectar toda la costa norte con el centro del país y que avanza según el cronograma establecido”, aseguró Ángela María Orozco, ministra de Transporte. El proyecto tiene una extensión aproximada de 465 kilómetros. A la fecha se han construido 194,48 km de segunda calzada no continuos y se han mejorado 142,78 km de la vía existente, para una ejecución total de 337,26 km y un avance total del proyecto del 35,86%, con 77 frentes de obra activos en construcción de segunda calzada y 11 frentes activos en mejoramiento y rehabilitación. “Sin duda, este es un mensaje muy positivo de confianza en el país, en el desarrollo del proyecto y en el Gobierno Nacional. Nos propusimos reactivar las obras de este importante corredor y logramos, con estos recursos se garantizará su finalización”.

Según el plan de obras vigente se tiene determinado que la finalización de las obras será el próximo 26 de enero de 2025, por lo tanto, el 27 de enero de 2025 el proyecto en su totalidad entraría en etapa de operación y mantenimiento.

La ANI aseguró que la Ruta del Sol, sector 3, registra un avance del 35,86%.

Contraloría insta a tomar medidas en San Andrés ante temporada de huracanes

Según la Unidad Nacional del Gestión de Riesgo y de Desastres, desde el primero de junio inició la “Temporada de ciclones tropicales en el Mar Caribe y Océano Atlántico”, que se extenderá hasta el 30 de noviembre. Por ello, la Contraloría hizo un llamado a todas las autoridades encargadas de la reconstrucción de San Andrés para que se preparen, tomen las medidas necesarias y así se evite una nueva emergencia.

Asimismo, el ente de control resaltó que persisten las dificultades en el cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Nacional para la reconstrucción del archipiélago, primordialmente en la construcción y reparación de casas en las islas de Providencia y Santa Catalina, las más afectadas por el paso del huracán Iota.

En el seguimiento realizado se ha evidenciado la construcción de 2 viviendas, 129 demoliciones, 36 predios en excavaciones de zapatas y 28 en labores de estructuras metálicas.

De las 104 viviendas que se tienen que construir nuevas, se han construido 9 y 7 se encuentran en proceso. Y en cuanto a la reparación de 2.438 viviendas, se han reparado 154 cubiertas que presentaron daños leves, 1 con daños moderados y 0 con daños severos.

Al 30 de mayo, según el plan inicial del Gobierno Nacional, se deberían tener construidas 130 casas (50 a corte de abril y 80 en el mes de mayo). Y en el caso de las reparaciones se planteó inicialmente la entrega del 100% de las viviendas (877 techos y estructuras).

Minambiente busca conocer los efectos de Iota en manglar de San Andrés

En su visita a Santa Marta, en el marco de la celebración del día mundial de los océanos, el ministro de Ambiente, Carlos Eduardo Correa, anunció que cerca de 50 científicos e investigadores estarán durante 60 días en los lugares donde aún no han sido calculados los daños que produjo el paso del huracán Iota por el archipiélago de San Andrés.

Según el funcionario, la expedición ‘Seaflower’, que inicia a finales de julio, va de la mano con un plan de restauración de las zonas afectadas. Correa señaló que durante los próximos 5 años se ejecutarán proyectos de conservación por $110 mil millones de pesos, que tendrán, además, otros escenarios como el Pacífico, la Sierra Nevada y la Ciénaga Grande de Santa Marta.

“Esta década del cambio climático los océanos son muy importantes para la reducción de emisiones que estamos trabajando. Un manglar captura tres veces más que un bosque terrestre”, agregó.

El jefe de la cartera de ambiente también dijo que esta fecha será recordada como un día histórico para el país porque Colombia se sumó al ‘pacto por los océanos’ liderado por las Naciones Unidas y Reino Unido, para llegar en 2030 al 30% de las áreas protegidas en océanos, pues, en la actualidad el país solo tiene un 15%.

Correa Escaf concluyó su visita agregando que la empresa Argos, en compensación por su actividad comercial, dispone de $2.300 millones de pesos para la siembra de manglares y recuperación de corales.

¡Agónico empate! Colombia igualó el marcador en el último minuto ante Argentina

Luego de un partido vibrante, Colombia empató frente Argentina en los minutos de adición luego de un gol de Miguel Borja que le arrebató dos puntos a la ‘albiceleste’.

Desde muy temprano se abrió el marcador en Barranquilla, luego de que en el minuto 3 el defensor del Atalanta, Cristian Romero, por medio de un golpe de cabeza pusiera el primer gol para Argentina luego de un centro desde el costado de Rodrigo de Paul. Solo 5 minutos después, Leandro Paredes aprovechó un descuido de la defensa colombiana para anotar el segundo del partido.

Colombia por su parte desde el inicio del partido lució muy desconcentrada y desorganizada, como consecuencia de ello llegaron los dos goles de Argentina en los primeros 10 minutos del partido, algo que ya se volvió repetitivo en la selección ya que completó tres partidos en la eliminatoria en los que recibe gol desde el principio.

Sin embargo, la tricolor tuvo pocas opciones al final del primer tiempo de la mano de Luis Muriel, quién entró al minuto 30 luego de un mal partido de Jefferson Lerma, el delantero remató al arco rival tras un pase de Cuadrado, pero la pelota en el trayecto encontró la cabeza de Paredes.

Posteriormente, en una combinación entre Muriel y Zapata, ‘el Toro’ aprovechó para rematar, pero su disparo se fue desviado lejos del arco defendido por Marchesín.

En el segundo tiempo, el equipo ingresó con más ímpetu en busca del empate, en el que el profesor Reinaldo Rueda, tratando de encontrar soluciones, envió al campo a Edwin Cardona, Wilmar Barrios y Miguel Borja, quien demostró las ganas y a los pocos minutos casi pone el descuento del partido.

Ante la buena elaboración del equipo colombiano, en el minuto 49, a pocos minutos de iniciada la parte complementaria, Otamendi golpeó en la cara a Matheus Uribe y Tovar no dudó en sancionar el penal para Colombia. Luis Muriel puso el 2-1 del partido.

Esto despertó a Argentina que quiso quitarle el balón a Colombia a través del choque constante, queriendo provocar varias faltas a favor de ellos, perdiendo mucho tiempo en cada infracción a favor de los argentinos y consiguiendo tener varias opciones de gol que, si no fuese por el arquero colombiano David Ospina, el marcador hubiera sido mayor.

Cuadrado por su parte tomo el liderazgo del equipo y lo empujó hacia el empate, gracias a sus pases acertados y sus buenos centros, el empate llegaría en los minutos finales del partido tras un remate de cabeza de Miguel Borja para dejar el marcador final 2-2.