Amanezca bien informado con La W este 8 de marzo. Foto: Getty Images / ATHIMA TONGLOOM( Thot )

La masacre en Norte de Santander que dejó cinco muertos y la llegada del tercer lote de vacunas Sinovac son algunas de las noticias más importantes de este lunes 8 de marzo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Masacre en Norte de Santander deja cinco personas muertas y cuatro heridos

La masacre se registró en jurisdicción de la vereda Capitanlargo del municipio de Ábrego, donde varios hombres armados, llegaron hasta un establecimiento comercial y dispararon indiscriminadamente contra los asistentes; dejando como saldo cinco personas muertas y cuatro más heridos.

Las víctimas fueron identificadas como Winston Prada Puentes, Heimer Ortiz Ballesteros, José Luis Vega Plata, Jesús Alberto Vega y Robinson Garay Barbosa oriundos de la región.

Posible retaliación contra 'Los Pelusos' sería la causa de masacre en Norte de Santander

El ministro de la Defensa, Diego Molano, la cúpula militar y las autoridades departamentales y locales, desarrollaron un Consejo Extraordinario de Seguridad donde se analizó el ataque registrado en un establecimiento comercial del municipio de Ábrego que dejó cinco personas muertas y cuatro heridos.

“Es importante conocer el contexto, esto sucede en una vereda donde existen unas disputas de grupos narcocriminales como son el ELN y 'Los Pelusos', donde han habido amenazas entre uno y el otro. Las investigaciones determinarán quiénes son los responsables. Lo que ha sido aparentemente mencionado, es que existieron personas que pertenecían a 'Los Pelusos' que estaban en este sitio, por eso es importante solidarizarnos con las víctimas, con aquellos que perdieron su vida y con los campesinos que allí estaban departiendo y que se vieron en medio de una disputa si así fue, esto es materia de investigación”, dijo.

Oficina de la ONU en Colombia para los Derechos Humanos condenó la masacre en Ábrego

La representante en Colombia de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juliette de Rivero, lamentó la matanza perpetrada por encapuchados quienes llegaron a un billar en zona rural del municipio de Ábrego, Norte de Santander, asesinando, según informes preliminares, a cinco personas y dejado otras cinco heridas.

De acuerdo con la oficina de la ONU, es un hecho reprochable y anunciaron que harán un seguimiento especial a la situación en materia de orden público en ese municipio nortesantandereano. También hicieron un llamado a las autoridades para dar con el paradero de los responsables.

Llegó el tercer lote de Sinovac: son 547.880 vacunas anticovid

Este domingo sobre las 8:40 p.m. llegó el tercer lote de vacunas de Sinovac contra el coronavirus. Se trata de 547.880 dosis que se unen a los 1,15 millones de la farmacéutica china que ya ha recibido el país.

Desde el 17 de febrero, cuando arrancó el plan nacional de inmunización, el Gobierno se puso la meta de completar el millón de vacunas aplicadas para el 20 de marzo. Van 296.240, según el último reporte del Ministerio de Salud. Es decir, faltan 703.760 para aplicar dentro de los próximos 13 días y así lograr el objetivo.

Presidente Emmanuel Macron ofreció su apoyo a Colombia para producción de vacunas: Duque

El presidente Iván Duque aseguró que su homólogo de Francia, Emmanuel Macron, manifestó su interés de acompañar a Colombia en el desarrollo de capacidades y de vacunas, a través de las agencias de cooperación francesa.

Igualmente, hablaron de la posibilidad de fortalecer el mecanismo multilateral COVAX para garantizar una vacunación equitativa. “Con el Ministerio de Salud queremos convocar al sector privado farmacéutico nacional, ver cómo podemos unir esfuerzos entre el sector público-privado y desarrollar desde ya una capacidad para producir vacunas”, dijo.

Bogotá inicia diálogo con países para producir vacunas contra el coronavirus

La Alcaldía de Bogotá se puso en contacto con los Gobiernos de Reino Unido, China, Rusia y Estados Unidos, donde se encuentran farmacéuticas que actualmente están comercializando vacunas contra la COVID-19, para comenzar el proceso de poder fabricarlas en la capital colombiana.

“Estamos dispuestos a destinar recursos de la ciudad y a unir esfuerzos con la comunidad científica y académica, para llegar a acuerdos este año con alguna de las cuatro o las cuatro farmacéuticas de estos países”, explicó este sábado en una conferencia de prensa la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

Se suspende la doble fecha de las Eliminatorias para Catar 2022

Las dos fechas de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de Catar previstas para finales de marzo, han sido suspendidas ante las dificultades de las diez selecciones para que los clubes, especialmente europeos, cedan a sus jugadores debido a la pandemia de coronavirus.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) anunció este sábado la suspensión tras una segunda reunión telemática con autoridades de la FIFA. "La decisión obedece a la imposibilidad de contar en tiempo y forma con todos los jugadores sudamericanos", anunció en su cuenta de Twitter la Conmebol.

El anuncio no detalla fechas probables para la disputa de las fechas quinta y sexta.

Colombia tuvo menos de 100 muertos por coronavirus por primera vez en más de 8 meses

Las autoridades sanitarias colombianas reportaron hoy 91 muertos de la COVID-19, bajando del centenar de fallecidos diarios por primera vez en más de ocho meses y confirmando la tendencia a la baja que mantiene el país desde el segundo pico de después de las fiestas navideñas. Así, las muertes totales en el país por la COVID-19 ascienden a 60.503.

Además, se reportaron 3.411 nuevos contagios, que se suman al total de 2.276.656 que acumula el país desde que se detectó el primer caso el 6 de marzo de 2020.

Juan Carlos Pulido renunció al Centro de Memoria Histórica

Días después de haber sido nombrado en el cargo de coordinador de política con enfoque étnico en el Centro Nacional de Memoria Histórica, el contratista Juan Carlos Pulido dio fin a su contrato.

Pulido fue noticia hace unos meses por haber sido señalado de supuestamente insultar a miembros del Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) en una videollamada durante una negociación en medio de la pandemia.

Marta Lucía Ramírez pide a la JEP que explique la cifra de 6.402 falsos positivos

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez hizo un llamado a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) para que explique públicamente de dónde salieron las cifras que entregó de 6.402 casos de 'falsos positivos', que se habrían presentado en Colombia. La funcionaria calificó dicho número como un "error monumental".

"¿Cuándo va a salir la JEP a explicar públicamente el porqué de este "error" monumental en las cifras por cuenta del cual llevan dos semanas acabando mediáticamente y en redes sociales la legitimidad institucional y a nuestras FFMM?", dijo la funcionaria en Twitter.

Más de cuatro millones de mujeres han sido víctimas del conflicto en Colombia

En el marco de la conmemoración del Día de la Mujer, la Unidad de Víctimas reveló que las confrontaciones armadas en el país han dejado un saldo de 4.192.062 mujeres afectadas en todo el territorio nacional, número que representa el 49.8% del total.

El desplazamiento forzado produjo la gran mayoría de las víctimas con un 89.8%, seguido por las amenazas que derivó en el 5% del total de victimizaciones a mujeres y en tercer lugar la pérdida de bienes con un 1,28%.

Diez relatores de la ONU piden a Iván Duque no retomar aspersiones con glifosato

Diez relatores especiales de la ONU enviaron una carta al presidente de Colombia, Iván Duque, pidiendo que el Gobierno no retome las aspersiones aéreas de cultivos ilícitos con el herbicida glifosato, un plan que el Ministerio de Defensa quiere emprender en los próximos meses.

La reanudación de este programa "atentaría contra el acuerdo de paz y contra lo dispuesto por la Corte Constitucional respecto a la jerarquía entre las estrategias para la erradicación de cultivos ilícitos", según una información publicada este domingo por la ONG Dejusticia.

Uribe propone que en Reforma Tributaria incluyan impuestos para pensiones y salarios altos

El expresidente Álvaro Uribe hizo varias propuestas para la reforma tributaria que el Gobierno presentará al Congreso de la República para enfrentar el impacto de la pandemia.

El exmandatario señaló que las altas pensiones "deben ser gravadas y los elevados sueldos deben pagar impuestos adicionales". El expresidente también señaló que para financiar los programas para enfrentar el impacto social de la crisis del Coronavirus.

Inflación en Colombia fue de 0,64% en febrero

El Departamento Administrativo Nacional de Estadística dio a conocer que en febrero del 2021 la inflación en Colombia fue de 0,64%. Esta cifra fue menor que la registrada en febrero del 2020 cuando la inflación del país se registró en 0,67%.

“El comportamiento mensual del IPC total en febrero de 2021 (0,64%) se explicó principalmente por la variación mensual de las divisiones Educación y Alojamiento, agua, electricidad, gas y otros combustibles. Las mayores variaciones se presentaron en las divisiones Educación (3,56%) y Prendas de vestir y calzado (1,82%)”, afirmó el DANE.

Imputan cargos por presuntas irregularidades en contrato de la Universidad de Chocó

La Fiscalía General de Nación, a través de la Dirección Especializada contra la Corrupción, presentó ante un juez de control de garantías a cinco personas, entre funcionarios y particulares, que estarían involucradas en presuntas irregularidades en el contrato de construcción de la sede de la Universidad Tecnológica de Chocó en Istmina.

El contrato 010 de 2013 contempló construir una sede que albergaría a 1.300 estudiantes. Sin embargo, una parte quedó en obra gris, abandonado y expuesto a la maleza y la inclemencia del clima de la región.

Más de 300 indígenas llegaron a Risaralda desplazados desde el Chocó

Hace unos días se registró en Bagadó, Chocó, el homicidio de un guarda indígena de la comunidad Embera Katío del Alto Andágueda, lo que generó que la semana pasada más de 80 familias indígenas iniciaran un desplazamiento masivo hacia el departamento de Risaralda.

Adicionalmente, esta población ha manifestado sufrir otros hechos de violencia en sus territorios como el reclutamiento de menores de edad de su comunidad y la instalación de minas antipersonal por parte del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Nueva mortandad de peces y un manto verde afectan a El Laguito en Cartagena

Una nueva mortandad de peces y un manto verde que cubrió todo el espejo de agua de El Laguito, zona turística de Cartagena, acompañado de malos olores y manchas negras en las orillas de este lago, vuelven a afectar este espejo de agua que en el último año ha padecido varios episodios similares.

Ante esta situación la comunidad de El Laguito lanzó un SOS para que las autoridades ambientales realicen una intervención lo más pronto posible para que cese esta nueva mortandad de peces que, según denuncian, se pudo evitar porque las autoridades están llamadas a instalar una bomba axial, que sería la solución a estas constantes tragedias ambientales en este cuerpo de agua.

Cinco proponentes presentaron ofertas para la construcción de la etapa 1 de Aerocafé

Tras el cierre de la primera convocatoria abierta para la contratación de la fase 1 de las obras de explanación y drenaje de Aerocafé, cinco proponentes presentaron sus ofertas: Constructora Meco S.A. Sucursal Colombia; Sudamericana Integral de Construcciones – SUDINCO S.A.; Obrascón Huarte Laín S.A. Sucursal Colombia, S.P. Ingenieros S.A.S. y Consorcio AEROPAL, Integrado por las empresas Coninsa Ramon H S.A. y PROCOPAL S.A.

Desde la Aeronáutica Civil dieron a conocer que el Gobierno Nacional y el Departamento de Caldas avanzaron en un nuevo paso para hacer realidad la Etapa 1 del Aeropuerto del Café, compromiso adquirido por el presidente de la República, Iván Duque, con Caldas y con la región del Eje Cafetero.

Metro de Bogotá fue galardonado como ‘Mejor proyecto de transporte público’

Por la complejidad del proyecto y su estructura financiera, el Metro de Bogotá fue galardonado en la categoría oro como ‘Mejor Proyecto de Transporte Público, en los premios P3 Awards de P3 Bulletin, un medio inglés que ofrece información y análisis a líderes del sector público y privado.

El proyecto, que fue estructurado por en materia financiera, legal y técnica por parte de la Financiera de Desarrollo Nacional (FDN), compitió con el Ferrocarril Central, de Uruguay; el Puerto Multipropósito de Salaverry, de Perú; la etapa 2 del proyecto de extensión de la Línea de Confederación y la expansión del GO Rail, Davenport Diamond, de Canadá.