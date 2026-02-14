Amanezca bien informado con La W este 8 de junio. Foto: Getty Images / IRONHEART( Thot )

La visita de la CIDH al país y la renuncia de Francisco Santos a la Embajada en Estados Unidos son algunas de las noticias de este martes 8 de junio.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

CIDH hace llamado a persistir en diálogo para superar "crisis de derechos humanos"

En su primera declaración luego de su día inicial de reuniones en Colombia, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo un llamado a persistir en el "diálogo para superar la crisis", lo anterior luego de la suspensión de acercamientos entre el gobierno y el Comité del Paro.

"En la Comisión siempre hemos insistido que cualquier crisis de derechos humanos se soluciona a través del diálogo. Nuestro llamado es a los colombianos a buscar todas las alternativas de diálogo local y nacional", manifestó la presidenta de la Comisión, Antonia Urrejola.

Asimismo, revelaron que se reunirá con los presidentes de las Altas Cortes, la representante de la Alta Comisionada de la ONU en Colombia para los Derechos humanos y autoridades locales como la alcaldesa de Bogotá, Claudia López.

También sostendrán una reunión con el Comité del Paro. Además, señalaron que se mantienen los encuentros con sectores económicos, sindicales y organizaciones sociales.

"Para la CIDH no hay persona ni organizaciones que estén vetadas, debo resaltar que durante nuestra visita conforme a nuestro mandato buscaremos escuchar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos y sus familiares", indicó la Comisionada Urrejola.

El órgano internacional recordó que la otra semana, después de finalizar su visita al país, emitirán una declaración pública con sus observaciones dirigidas al estado colombiano.

"El Estado siempre será garante de los derechos": Marta Lucía Ramírez a la CIDH

La vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez, recibió la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el Palacio de San Carlos.

En la reunión participan los consejeros presidenciales Emilio Archila y Nancy Patricia Gutiérrez; la viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mejía; y el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez.

Por su parte, la presidenta de la CIDH Antonia Urrejola está acompañada por los comisionados Stuardo Ralón y Joél Hernández.

Previo al encuentro, Ramírez aseguró que el propósito es tener un diálogo constructivo sobre la situación que atraviesa el país en medio del Paro Nacional.

“El mensaje es que tenemos un país con una institucionalidad que funciona, un país que ha estado sometido durante seis semanas a una destrucción sin ninguna razón de ser. Un país que nos corresponde a todos proteger y defender, y tenemos un Estado que será siempre garante de los derechos de los colombianos a protestar, pero eso es totalmente distinto a lo que hemos visto, el vandalismo, la destrucción”, dijo.

Y agregó que “hay grupos minoritarios que se han escondido dentro de las protestas, estando armados, para generar el caos que ha sufrido Colombia”.

Defensoría entrega detalles de abusos durante el paro nacional a la CIDH

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, recibió la visita de la CIDH y entregó un documento de más de 110 páginas en el que expone la situación de derechos humanos en el marco de la protesta social.

En el informe la Defensoría informa que recibió 417 quejas por presuntas vulneraciones a los derechos humanos durante las manifestaciones.

De esas quejas, el 73% tiene como presuntos responsables a miembros de la fuerza pública: 300 de la Policía Nacional y seis del Ejército Nacional.

Sobre los fallecidos, el defensor informó a la CIDH que se han reportado 58 casos de presuntos fallecimientos en el marco de las protestas. “De dichos casos, 45 son reportes provenientes del Valle del Cauca, tres servidores públicos."

La Fiscalía ha determinado que hay pruebas suficientes de que 20 de estos presuntos homicidios se dieron en el marco de las manifestaciones públicas”, dijo el defensor.

Camargo aseguró que “la entidad ha recibido 783 reportes de personas no ubicadas, de los cuales 317 reportes fueron descartados”.

La entidad envió a la Fiscalía General el reporte de 466 casos, de estos, ha inadmitido 153 casos y en 91 se mantiene el Mecanismo de Búsqueda Urgente.

Fiscalía entregó a la CIDH un informe sobre actuaciones en el paro

La Fiscalía General de la Nación atendió la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y entregó el informe de las acciones investigativas desarrolladas por la entidad en el marco de la protesta social en el país.

En el documento, el ente acusador registra 21 muertes en el marco de la protesta en Colombia. Además, hay 11 muertes que están en verificación.

Además, la Fiscalía expuso que adelanta varios procesos de judicialización y de investigación. Además, se indaga a más de 15 miembros de la Policía.

Hasta la fecha, solo se registran tres denuncias en la Fiscalía por el delito de desaparición forzada en el marco de la protesta.

Finalmente, se estableció que 23 misiones médicas se han visto afectadas durante el paro. Nueve de estas por cuenta de los bloqueos.

Fiscalía imputará cargos en caso de Alison, la menor que denunció abusos y se suicidó

En el informe entregado a la CIDH la Fiscalía informó que imputará cargos a un miembro de la policía que participó en el procedimiento de traslado de la menor de 17 años a la URI de Popayán y quien luego de denunciar abuso en sus redes sociales, se suicidó.

La Fiscalía General señala que expidió una resolución para examinar con enfoque de género las denuncias sobre casos de violencia intrafamiliar, violencia sexual, la explotación sexual, entre otras conductas

A la fecha dice el informe hay reportadas 14 mujeres víctimas de violencia, 1 policía y 13 civiles.

Una de ellas Alison Meléndez, de 17 años, quien aparece en videos siendo llevada por la fuerza por un grupo de agentes de la Policía en Popayán.

La menor fue llevada a la Unidad de Reacción Inmediata de la Fiscalía (URI), luego denunció tocamientos por parte de miembros de la policía en sus redes sociales y luego se quitó la vida.

La Fiscalía primero descartó que la menor hubiera sido víctima de acceso carnal dentro de la URI de Popayán y siguieron investigando los tocamientos.

"Por estos hechos, ya se tiene programada una audiencia de formulación de imputación en contra de un integrante del ESMAD."

Comité Nacional de Paro suspendió unilateralmente mesa de diálogos: Gobierno

Tras una nueva reunión, el Gobierno anunció que el Comité Nacional de Paro decidió suspender la interlocución de forma unilateral, “dejando al país en mora de soluciones y sin haber condenado los bloqueos”.

El coordinador de la mesa de diálogos y consejero presidencial, Emilio Archila, aseguró que el Gobierno refrendó su voluntad de diálogo para encontrar soluciones a las problemáticas del país.

Según el alto funcionario, el comité insistió en que el Gobierno debía firmar el preacuerdo de garantías para la protesta pacífica, firmado el pasado 24 de mayo, el cual no fue refrendado por el presidente Iván Duque, ya que no tenía en cuenta el levantamiento de los bloqueos.

“El comité planteó que su foco ya estaba en solo cinco temas y sobre esos, con la mayor diligencia y buena fe, el equipo de Gobierno trajo nuevas alternativas a la mesa. Se avanzó mucho y el jueves 3 de junio se habían logrado concordancias significativas. Pero, el viernes, el comité a las 7:00 p.m. nos trasmitió que, no obstante, los avances y a pesar de que las dos partes habíamos acordado esta forma de trabajo, ahora les parecía que ya no era apropiada y que el Gobierno debería firmar el borrador del 24 de mayo”, explicó el consejero.

Y agregó que “ese texto nunca se pensó para ser firmado así, sino que era un borrador para seguir el trabajo”.

“Además, el comité introdujo una petición sobre el decreto 575 de 2021 que implicaría una discusión adicional antes de que, como ha sido la disposición del Gobierno, pudiéramos pasar al análisis de las peticiones del Pliego de Emergencia”, agregó en referencia a la asistencia militar en varios departamentos.

Finalmente, le pidió al comité que cumpla los protocolos de bioseguridad en las marchas convocadas para que no impacten más las cifras de contagio por COVID-19 y anunció que mantendrá los espacios con todas las otras representatividades, fortaleciendo el diálogo con los jóvenes y las regiones.

Comité del Paro dice que suspendió negociaciones por incumplimiento del Gobierno

El Comité Nacional del Paro aseguró que ante el incumplimiento del Gobierno de la firma del preacuerdo de garantías para la protesta social, decidió suspender las negociaciones que se venían adelantando entre las partes y evaluar igualmente la continuidad de las mismas.

Seguido a esto, el Comité afirmó nuevamente que el Gobierno Nacional no está interesado y ha dilatado, a propósito, la negociación del Pliego de Emergencia el cual se le entregó desde el año pasado, luego que en 2019 se realizará el paro del 21 de noviembre e igualmente se decidiera crear el pliego ante el manejo dado a la pandemia del COVID-19. Desde ese día y hasta el 16 de mayo de 2021, once meses después, según los convocantes del paro nacional, el Gobierno se niega a negociar el pliego.

El Comité explicó que el paro que arrancó el 28 de abril obligó al Gobierno a negociar, pero en realidad desde su punto de vista, viene dilatando la negociación, y por ende tras ocho días de intensas conversaciones y haber alcanzado un preacuerdo sobre garantías mínimas para la protesta social pacífica, el mismo Gobierno dijo que lo sometería a consulta interministerial y al regreso a la mesa para reabrir la discusión sobre el documento preacordado.

Pese a lo expuesto anteriormente, el Comité Nacional de Paro manifestó que sigue a la espera de que el Gobierno Nacional acoja el preacuerdo del 24 de mayo y derogue el decreto 575 que autoriza la asistencia militar para el manejo de la protesta social.

Por otro lado, los convocantes del paro nacional manifestaron que el Gobierno también dilata la negociación del pliego de emergencia, y que no muestra ninguna voluntad en el tema, ya que de hacerlo implicaría negociar peticiones que conllevan obligaciones sociales para beneficiar a millones de colombianos que el Gobierno no quiere atender.

En su pronunciamiento, el Comité nuevamente criticó el uso desmedido de la Fuerza Pública en lo que va de las manifestaciones, recordando que, a la fecha, se han presentado 77 homicidios, 1246 heridos, 2808 detenidos, 106 mujeres víctimas de violencia sexual y 74 ojos perdidos para igual número de jóvenes sin contar los heridos de la misma Fuerza Pública.

Colombia superó los 92 mil muertos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 3.593.016 casos de COVID-19, con 21.949 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 92.496, con 535 personas que perdieron la vida en las últimas horas. De las muertes reportadas hoy, 465 corresponden a días anteriores.

Los recuperados ya son 3.340.543. Se procesaron 52.409 pruebas (PCR: 39.796 y Antígenos: 12.613).

Los departamentos con más casos de COVID-19 en el reporte de hoy fueron Bogotá (8415), Santander (3036), Antioquia (2297), Valle (1860) y Cundinamarca (1296).

Este lunes, Cartagena (872), Boyacá (639), Nariño (449), Sucre (340), Caldas (332), Barranquilla (317), Meta (305), Tolima (226), Cesar (178), Casanare (177), Risaralda (142), Córdoba (136), Huila (124), Norte de Santander (119), Bolívar (116), Atlántico (106) y Santa Marta (101) reportaron más de 100 nuevos contagios.

Este domingo el país recibió un lote de 1’000.000 de vacunas de la farmacéutica china Sinovac, con lo cual el país llega a 17’227.214 dosis recibidas, para continuar con el Plan Nacional de Vacunación contra el covid-19, que busca inmunizar a 35,2 millones de personas, es decir, el 70 por ciento de la población.

Duque anuncia modernización del Mindefensa y transformación de la Policía

El presidente Iván Duque anunció un paquete de medidas para velar por el respeto de los derechos humanos en el Ministerio de Defensa y en la Policía Nacional.

El mandatario le ordenó al ministro de Defensa, Diego Molano, modernizar la estructura orgánica y las funciones de la cartera con el fin de fortalecer la seguridad pública y ciudadana, mejorando las condiciones de los miembros de la institución.

También anunció que se expedirá un decreto para modernizar la Policía Nacional, fortalecer la política de derechos humanos y los estándares para la prestación del servicio.

El jefe de Estado informó que el 20 de julio se presentará al Congreso de la República un proyecto de ley que creará el Estatuto Disciplinario Policial y que se revisarán los protocolos de la institución para el uso legítimo de la fuerza.

Otra de las decisiones tiene que ver con la radicación de otro proyecto de ley para el uso y el comercio de armas no letales en Colombia, y la expedición de un decreto para reglamentar las armas traumáticas.

Igualmente, les pidió a los congresistas priorizar el trámite del proyecto de ley de Carrera y Profesionalización Policial.

“Sea esta también la ocasión de anunciar la aceleración de la nueva identidad e imagen de nuestra Policía Nacional en sus servicios de seguridad ciudadana, donde para ese servicio hay un nuevo uniforme que más a allá de los temas puramente operacionales hace más visible el nombre del agente, su distinción, placa y rango. Y le permite al ciudadano tener la información completa de quién está en los servicios en las calles”, dijo durante la ceremonia de ascensos de 134 nuevos subtenientes de la Policía Nacional.

Duque agregó que en la Policía Nacional se creará la Dirección de Derechos Humanos y DIH para velar por el cumplimiento de los tratados internacionales y las políticas públicas.

Finalmente, reveló que el Ministerio de Defensa pasará a denominarse Ministerio de Defensa Nacional y Seguridad Ciudadana.

Francisco Santos renunció a la Embajada en Estados Unidos

Esta mañana el embajador de Colombia en Estados Unidos, Francisco Santos, le presentó su renuncia verbal al presidente Iván Duque.

Fuentes del Gobierno confirmaron que Santos viajará en los próximos días a Colombia, por pedido del primer mandatario, quien le pidió una espera.

Santos estará en la Embajada hasta que el jefe de Estado le acepte su renuncia y nombre un nuevo embajador.

Antes de renunciar a su cargo, el embajador se encargó de coordinar la agenda de la canciller y vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en Washington e hizo gestiones para que el presupuesto pedido por el presidente Joe Biden, para Colombia, cumpliera las expectativas frente a la relación bilateral.

Nuevo ministro de Ciencia responde a denuncias de plagio

A través de un comunicado, la Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales advierte que el ministro de Ciencias designado, Tito Crissien, realizó plagio en documentos académicos.

La Universidad de la Costa, de la que era rector Crissien, era reconocida por ser una de las mayores productoras de artículos científicos de la región Caribe y la séptima a nivel nacional. Sin embargo, en septiembre del año 2020, 23 artículos de la institución fueron retirados del repositorio internacional de publicaciones científicas IOP Publish, por plagio.

“Esta designación constituye un mensaje muy negativo para la sociedad colombiana, y en particular para las nuevas generaciones, al ignorar prácticas anti-éticas mundialmente rechazadas por la comunidad científica y académica.” Cita el comunicado de la Academia.

W Radio consultó al ministro Crissien, quien explicó que en agosto del 2020 la editorial Springer notificó a la universidad de la Costa cuando él era rector de un supuesto plagio, por lo que la institución abrió un proceso de investigación que terminó con la desvinculación del profesor Amelec Viloria, quien reconoció haber incluido como coautores de diversos artículos a otros investigadores, sin la autorización respectiva entre ellos el nombre del ministro Tito Crissien.

“El contenido de los artículos académicos cuestionados fue remitido directamente por el investigador a la editorial, reitero sin autorización del uso de mi nombre como coautor.”

Sin embargo, pese a las explicaciones de Crissien, la Editorial Springer aún no se ha pronunciado ni ha desvinculado al profesor del plagio, incluso en su momento aseguraron que él aceptó la retractación razón por la cual Crissien inició un proceso legal en contra de la entidad con la firma de abogados Boden Rechtsanwalte.

Denuncian supuesta presión en Cancillería para favorecer destino de diplomáticos

La W conoció la denuncia de varios empleados de la Cancillería quienes aseguran que el embajador de Colombia en Austria, Miguel Camilo Ruiz, habría intervenido para que su hijo, Miguel Ruiz, y su amigo, Nicolás Higuera, fueran enviados a las misiones en la OEA y en la ONU, con sede en Ginebra. Esto, según los denunciantes, a pesar de tener los puntajes más bajos en la academia diplomática.

Cabe recordar que el decreto Ley 274 del 2000 reglamenta el funcionamiento de la carrera diplomática y consular de Colombia. Desde 2018, se implementó un sistema de listas para evitar favorecimientos dentro de la entidad.

Así, se envían los destinos disponibles para que las personas elijan tres opciones de destino y si dos funcionarios eligen el mismo, se hace un desempate con el puntaje que tengan en la academia diplomática.

Sin embargo, los dos funcionarios no tenían prelación para escoger los destinos donde debían alternar el servicio diplomático, pero los denunciantes aseguran que el embajador habría ejercido influencia a través de Unidiplo (el sindicato que él mismo fundó en la Cancillería) para que fueran enviados a dos destinos que no hacían parte de la lista oficial de misiones. Estos, valga aclarar, son de los más apetecidos en la carrera diplomática.

La W le preguntó a la Cancillería por qué si en la lista final había 12 destinos, decidió agregar dos que no estaban contemplados. En su respuesta, el Ministerio de Relaciones Exteriores aseguró que se definió la necesidad de contar con dos funcionarios de carrera diplomática y consular en la categoría de Tercer Secretario en las delegaciones de Colombia ante la OEA y la ONU en Ginebra.

Y aunque los dos diplomáticos obtuvieron los puntajes más bajos en la academia diplomática, fueron enviados a estos dos destinos, que son de los más apetecidos.

La razón que dio la Cancillería es que el Gobierno puede nombrar a los agentes diplomáticos y consulares en las diferentes misiones en el exterior de manera discrecional y como lo dicta la Constitución Política.

“La jugadita no les salió bien”: Petro tras decisión de la Corte Suprema

Este viernes se conoció que la Corte Suprema de Justicia se abstuvo de abrir investigación penal contra el líder de la Colombia Humana, Gustavo Petro, por un video en el que se observaba al senador recibiendo 20 millones de pesos en efectivo de manos de Juan Carlos Montes.

En decisión mayoritaria, la Sala Especial de Instrucción determinó que el video fue grabado en octubre de 2005. “Por ello, prescribió la acción penal por los eventuales delitos contra los mecanismos de participación democrática, lavado de activos, cohecho, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir”.

Tras esta decisión, el senador Petro publicó el documento de inhibición de la Corte Suprema de Justicia a través de su cuenta de Twitter y envió un mensaje al exfiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, y a la senadora del Centro Democrático, Paloma Valencia.

En el trino, Petro los señaló de difamadores y ratificó su inocencia.

“Paloma Valencia y Néstor Humberto, la jugadita no les salió bien. La justicia habló. Soy inocente y ustedes afectaron, con los medios, mi honra y la de mi familia de manera grave y difamatoria”.

Piden a la CIDH medidas cautelares en favor de dos congresistas de oposición

La Comisión Colombiana de Juristas solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) medidas cautelares en favor del senador Wilson Arias y la representante a la cámara María José Pizarro porque señalan que las investigaciones en su contra abiertas por la Procuraduría (por supuestamente interferir en procedimientos policiales) son una "persecución política".

Allí solicitaron que el proceso disciplinario se suspenda hasta que termine la actual legislatura.

De acuerdo con la plataforma de derechos humanos "el propósito de estas indagaciones es impedir que María José Pizarro y Wilson Arias participen en el debate de un Proyecto de Ley mediante el cual se pretende reformar a la Procuraduría y modificar algunas disposiciones del Código Disciplinario Único, proyecto frente al cual los dos congresistas han manifestado sus desacuerdos".

Según sus cálculos, esas investigaciones obligarían a los dos parlamentarios a declararse impedidos afectando la votación de la oposición.

Adicionalmente solicitaron que "cuando culmine el período legislativo y la investigación disciplinaria siga su curso, el Estado garantice el debido proceso legal de estas investigaciones adelantadas por la Procuraduría, cuya imparcialidad es más que dudosa".

Líderes de oposición denuncian amenazas de las ‘Águilas Negras’

Un panfleto con amenazas contra varios dirigentes de oposición y promotores del paro nacional circuló en las últimas horas en redes sociales.

Entre los amenazados están la representante a la Cámara por Bogotá Katherine Miranda y el concejal de Bogotá, Julián Sastoque, así como otras personas reconocidas por su actividad política, por promover el paro nacional o por su activismo en redes sociales.

También aparecen mencionados Jennifer Pedraza, quien ha sido representante de los jóvenes en el Comité Nacional del Paro; Fabián Diaz, representante a la Cámara; Heidy Sánchez, concejal de Bogotá, y Carolina Corcho, vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana.

Además de ellos, el listado incluye a William Wanlesberg, Jairo Padilla, Gilberto Páez Vargas, Juan Hember Tabares, Leidy Estefan Tabares, Leidy Isabel González, Laura Natalia Pava, Francisco Javier Lara y Jairo Crispin.

Las amenazas se dirigen también a los integrantes de la primera línea, así como a los sindicalistas, los miembros de la Colombia Humana, Aico, Maiz, el Polo, los Verdes y el partido de las FARC.

A través de sus redes sociales, varias de las víctimas manifestaron su rechazo a las amenazas y exigieron una investigación por parte de las autoridades para establecer quién está detrás.

Las Águilas Negras, según lo que han determinado los organismos de investigación, no existen, pero su nombre es usado permanentemente por diferentes grupos ilegales en el país para proferir amenazas ocultando su identidad.

Falleció Beatriz Cano tras ataque en Santander de Quilichao, Cauca

El Consejo Regional Indígena del Cauca, Cric, confirmó la muerte de Beatriz Helena Cano Uribe de 35 años, la comunicadora que resultó gravemente herida en el ataque violento atribuido a disidencias de las Farc en Santander de Quilichao, el pasado viernes 4 de junio.

“Con profunda tristeza despedimos hoy a Beatriz Cano, comunicadora y madre, guerrera de voz dulce que fue silencia por las balas de quienes nos han declarado la guerra. Mi solidaridad con su familia y amigos”, señaló el senador Feliciano Valencia.

La ciudadana, habitante del sector de Gualanday, fue trasladada a la Fundación Valle de Lili de la ciudad de Cali, donde fue diagnosticada con muerte cerebral. Sus familiares tomaron la difícil decisión de desconectarla, de acuerdo con el Cric.

Es de recordar que en este hecho otras cuatro personas murieron, dos civiles y dos integrantes de la Policía Nacional.

Beatriz Helena era integrante del Tejido de Comunicaciones de la Asociación de Cabildos Indígenas del Norte del Cauca, Acín. En el ataque, su pequeña hija de 5 años también resultó herida y fue llevada a la capital del Valle.

En conjunto, el Gobierno Nacional, Departamental y Municipal ofrecieron una recompensa de 130 millones de pesos por información que permita dar con el paradero de los autores de este hecho.

Los otros fallecidos son Aleida Perafán de 54 años y Juan David Güegüe de 21, quien además fungía como autoridad del resguardo de Munchique Los Tigres.

En los hechos también fueron asesinados los patrulleros Carlos Jiménez Delgado y María Isabel Angulo.

Según el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz, Indepaz, esta es la masacre número 42 ocurrida en el año 2021.

Caicedo acepta demoras y pagos adicionales a contratistas de la Megabiblioteca

En un recorrido por las denominadas ‘obras del cambio’, Carlos Caicedo, gobernador del Magdalena, y Virna Johnson, alcaldesa de Santa Marta, llegaron a la Megabiblioteca, un proyecto académico con moderno diseño contratado en 2 fases, con valores de $10.044 millones y $6.988 millones de pesos, respectivamente.

La etapa I, ejecutada por el consorcio ‘Mega Instituciones’, debía ser entregada en mayo de 2015, mientras que la etapa II, contratada el 24 de agosto de 2015, tenía plazo de 120 días, lo que indicaba que a principio de 2016 la ciudad estrenaría un nuevo complejo académico, pero no fue así.

Han pasado 6 años desde la colocación de la primera piedra y aún no entra en funcionamiento el lugar. A la Fase I, por ejemplo, durante este tiempo recibió en 9 adiciones cerca de $6.547 millones más 3 suspensiones y 8 prórrogas. Por su parte, a la fase II le fueron adicionados $3.493 millones.

Sumado al tema de la construcción de la infraestructura, también se dio la contratación de mobiliarios, libros, equipos de tecnología y el sistema de aires acondicionados, todos estos en contratos diferentes por valor total de $2.565 millones de pesos.

En la visita a la cuestionada obra, el mandatario departamental reconoció que en los 6 años de atrasos hubo pagos adicionales a los contratistas sin que significaran nuevas obras. Asimismo admitió que no está lista para ser entregada y fecha para la inauguración aún no hay. Falta que lleguen las sillas y la acústica del auditorio, dado que el fabricante ha tenido inconvenientes.

“La dotación de esta biblioteca no estaba calculada en los contratos que inicialmente se hicieron, entonces hay que agregarle contratos adicionales con el tema del amoblamiento”, dijo Caicedo Omar.

Comisión de Paz del Congreso se reunió con campesinos del Catatumbo

Los campesinos del Catatumbo y organizaciones sociales de Norte de Santander quienes se han movilizado desde el 4 de mayo y concentrado en cuatro puntos de la vía que comunica a Cúcuta a la costa caribe.

Tendrán este lunes un encuentro social en el sector conocido como la Y de Astilleros con senadores, autoridades locales y departamentales, para lograr avanzar en las peticiones.

Junior Maldonado, vocero político de Ascamcat aseguró a W Radio “la Comisión de Paz del Congreso, Gobernador de Norte de Santander, autoridades locales y campesinos estaremos participando de este diálogo social que se desarrolla en la región para avanzar en los compromisos que hemos adquirido y las peticiones”.

“Dentro de nuestras próximas acciones será las de desescalar los bloqueos que hay en la vía Cúcuta- Ocaña, para en los próximos días participar de la movilización hacia Bogotá, la Asociación de Campesinos del Catatumbo estará participando de este encuentro”. Señaló

Se espera en las próximas horas se espera conocer las conclusiones de este encuentro en Norte de Santander.

Comité de Unidad del Catatumbo se mantendrá en las vías de la región

El Comité de Unidad del Catatumbo, conformado por más de 5 organizaciones sociales, bloquearon en las últimas horas la vía que comunica a Tibú con Cúcuta, en el sector el Tablazo.

Olger Pérez, Integrante de Asuncat aseguró a W Radio "los integrantes del comité unidad del Catatumbo, nos mantendremos en las vías de Norte de Santander, acatando la decisión del comité nacional de paro, seguimos reclamando compromisos reales a las autoridades departamentales y el gobierno nacional".

"Hemos denunciado la falta de garantías para la protesta pacífica y ante la dificultad de avanzar en la mesa de diálogo, nos levantamos de la mesa el pasado viernes, nosotros seguiremos haciendo presencia en las vías de Norte de Santander". Señaló

Los campesinos del Catatumbo se mantienen en la vía que comunica a Cúcuta hacia el municipio de Tibú y Cúcuta- Ocaña con la costa caribe colombiana.