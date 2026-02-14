Amanezca bien informado con La W este 8 de abril. Foto: Getty Images / DEDMITYAY( Thot )

El avance del proyecto que reduce las vacaciones del Congreso y el Centro Democrático sentando su posición frente a la reforma tributaria son algunas de las noticias de este jueves 8 de abril.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Colombia registra 11.381 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 64.767

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.479.617 casos de COVID-19, con 11.381 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 64.767, con 243 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.345.471. Se procesaron 52.917 pruebas (PCR: 32.846 y Antígenos: 20.071). Del total de pruebas procesadas el 21,5% dio positivo para coronavirus.

Según el reporte, en las últimas horas Colombia aplicó 71.586 dosis de la vacuna contra el COVID-19. En total, el país ya acumula 2.479.671 dosis, de las cuales 423.536 corresponden a las segundas dosis.

93% de las empresas tiene interés en vacunar a sus empleados: ANDI

La ANDI realizó una encuesta a 650 empresas de diferentes sectores y regiones, con el objetivo de evidenciar el nivel de participación que tendrá el sector privado en el apoyo al Plan Nacional de Vacunación.

Entre las cifras que llaman la atención están: 93% de las empresas tiene interés en vacunar a sus empleados, mientras que 6,8% no lo está. Esto, teniendo en cuenta que el Gobierno debe habilitar ese marco regulatorio requerido.

En cuanto a la edad de los trabajadores, pregunta que se hizo teniendo en cuenta que los mayores de 60 años tienen un mayor riesgo de complicaciones al contraer el virus, se encontró que 97,8% de los empleados tienen entre 18 y 59 años, mientras que el 2,2% están por encima de los 60 años. Lo anterior corresponde a un total de 503.631 empleados, de los cuales 492.659 están entre 18 y 59 años y 10.972 son mayores de 60 años.

Con cambios, avanza el proyecto que reduce las vacaciones del Congreso

La Comisión Primera de la Cámara de Representantes aprobó en primer debate un proyecto con el que se busca reducir las vacaciones de senadores y representantes a la Cámara.

Sin embargo, se decidió modificar el texto original del proyecto, por lo que el receso legislativo solo se reduciría en un mes y no en dos, como lo propuso el autor del proyecto, Gabriel Santos.

Centro Democrático sentó su posición frente a la reforma tributaria

La bancada de congresistas del Centro Democrático suscribió un comunicado en el que resaltó "el esfuerzo del Gobierno del presidente Iván Duque para atender una pandemia impredecible" y sentó su posición en relación con varios puntos de la reforma tributaria.

Los congresistas señalaron que acompañan la idea de posponer la reducción de algunos impuestos, como el descuento de industria y comercio y la reducción de la tarifa de renta, aprobada en la última reforma tributaria "para recoger algunos ingresos en los próximos años".

Proponen impuestos a las iglesias en la reforma tributaria

Aunque el texto de la reforma tributaria aún no ha sido presentado en el Congreso de la República, algunos sectores políticos hacen propuestas para ser incluidas en el articulado que se debatirá en Senado y Cámara de Representantes.

La representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda, propuso que las iglesias deban pagar el impuesto de renta, lo que implicaría $1,8 billones adicionales de recaudo. "¡Llegó la hora de que en verdad demuestren su función social y empiecen a pagar impuestos para salvar a la clase media de esta reforma tributaria!", trinó en su cuenta de Twitter.

Organizaciones buscarán tumbar decreto que concentra tutelas en el Consejo de Estado

Luego de que se conoció el decreto con el que el Ministerio de Justicia ordenó que todas las tutelas dirigidas en contra del presidente y relacionadas con asuntos de erradicación de cultivos ilícitos tengan conocimiento exclusivo del Consejo de Estado, plataformas como la Corporación Viso mutop anunciaron que interpondrán acciones legales para que incluso el mismo Consejo de Estado lo invalide por a su juicio, inconstitucional.

"Estamos analizando, y con varias organizaciones vamos a decidir el jueves de todos esos caminos cuáles vamos a escoger (...) estamos explorando la acción de inconstitucionalidad ante el mismo Consejo de Estado, que debe declarar por lo menos una suspensión de ese decreto de manera inmediata", expresó Pedro Arenas, cofundador de la Corporación Viso mutop.

Gobierno entrega a la JEP plan para proteger a excombatientes de las FARC y sus familias

El consejero presidencial para la Estabilización, Emilio Archila, le entregó el Plan Estratégico de Seguridad a la Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad y Responsabilidad de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP).

El funcionario explicó que el plan tiene ocho líneas estratégicas en torno a la prevención, protección, investigación, judicialización, seguridad humana integral, enfoque diferencial de género, coordinación interinstitucional y garantías de seguridad en la participación electoral de los excombatientes.

JEP abrió investigación contra el Centro Memoria por exposición de comunidades indígenas

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) inició investigación sobre la exposición "SaNaciones: diálogos de la memoria" del Centro Nacional de Memoria Histórica, la cual relata la historia de ocho comunidades indígenas durante el conflicto.

Lo anterior, por las denuncias de la excoordinadora de enfoque étnico de la institución Tania Gómez y el líder indígena Floresmiro Noscué, quienes alertaron presuntos cambios no autorizados en las versiones entregadas por las comunidades durante la construcción de la colección.

Mindefensa asegura que ONU comparte tesis del Gobierno sobre causa de masacres en Colombia

Durante un debate de control político en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el ministro de Defensa Diego Molano señaló al narcotráfico como principal amenaza a la seguridad de los colombianos. El ministro citó el informe de la Oficina de las Naciones Unidas para las Drogas y el Delito donde, según él, se identifica una clara relación entre cultivos ilícitos, homicidios colectivos, desplazamientos forzados y asesinato de líderes sociales.

Así mismo, explicó que muy seguramente, la tendencia de disminución de hectáreas de cultivos de coca se mantendrá. Sin embargo, la Fundación Ideas para La Paz alertó sobre la resiembra de cultivos ilícitos durante la pandemia “una vez el grupo de erradicación forzada se aleja, los cultivadores de coca vuelven a sembrar. Por las condiciones de seguridad es poco probable que el escuadrón conformado por miembros de la Fuerza Pública y civiles, regresé pronto (…) Aunque las estimaciones realizadas por UNODC para el año 2016, mostraban que alrededor del 30% del área erradicada había sido replantada, este porcentaje podría haberse duplicado en las actuales condiciones de pandemia”.

Alberto Carrasquilla, candidato para presidir la CAF

El ministro de Comercio, José Manuel Restrepo, y el gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, como miembros de la CAF, Banco Interamericano de Desarrollo, postularon al ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, para presidir ese organismo.

Esto luego de la renuncia en marzo pasado de Luis Carranza, quien se fue del cargo en medio de denuncias de acoso laboral y despidos masivos en las diferentes oficinas de esta organización.

Doris Ruth Méndez es la nueva presidenta del CNE

La magistrada liberal logró el apoyo de los magistrados Hernán Penagos, Jaime Luis Lacouture, Jorge Enrique Rozo y Luis Guillermo Pérez, imponiéndose al magistrado del Centro Democrático, Renato Contreras, quien alcanzó tres votos.

Méndez reemplazará en el cargo al magistrado César Abreo, quien ocupaba la presidencia provisionalmente, mientras se lograba la mayoría necesaria para elegir a un presidente en propiedad.

Gobierno destinará cerca de $300 mil millones para continuar la reconstrucción de Mocoa

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez anunció la consecución de $296.000 millones, por parte del Gobierno Nacional, para empezar las obras de mitigación de la parte alta de la cuenca de Mocoa, completar el megacolegio y la plaza de mercado.

Desde el municipio, indicó que el presidente Iván Duque le dio el visto bueno a la solicitud de estos recursos en el más reciente consejo de ministros. “Para estas obras de mitigación vamos a tener un proceso para la autorización de Planeación Nacional y la entrega de la disponibilidad de los recursos por parte del Ministerio de Hacienda. Ya para estas obras tenemos todos los estudios concluidos y empezarán en el mes de mayo, a más tardar”, señaló.

Niegan libertad condicional a María del Pilar Hurtado

Un juez de Bogotá negó la solicitud de libertad condicional presentada por la defensa de la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado Afanador, condenada por el escándalo de las 'chuzadas'.

Después de revisar los documentos enviados por el Instituto Penitenciario y Carcelario (Inpec), el Cantón Norte (donde se encuentra privada de su libertad Hurtado Afanador) y otras autoridades, se determinó que no se cumplen los requisitos exigidos para que la exdirectora del organismo de seguridad reciba la libertad condicional.

Mateo Reyes será testigo en el caso de Ana María Castro

El próximo 19 de abril la Fiscalía leerá la acusación formal en contra de Paul Naranjo y Julián Ortegón por el presunto feminicidio de la joven Ana María Castro, registrado el 5 de marzo de 2020.

Mateo Reyes, quien se encontraba en compañía de Ana María cuando fue bajada de la camioneta a la altura de la calle 80 con carrera 68, será uno de los testigos llamados por la fiscalía para que entreguen declaración en el caso.

La Fiscalía le ofreció a Reyes ingresar al programa de protección de testigos, sin embargo, el joven rechazó dicho ofrecimiento. En la actualidad Mateo se encuentra fuera del país, pero entregó todos los datos de su ubicación.

Contraloría apelará decisión que anuló fallo por $174.000 millones contra Samuel Moreno

A través del Grupo de Defensa Judicial de su oficina jurídica, la Contraloría General de la República apelará la decisión del Tribunal Administrativo de Cundinamarca de anular el fallo de responsabilidad fiscal que emitió este ente de control en 2016 y por $174.000 millones contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas.

Argumenta el organismo que la decisión tomada en contra de los responsables fiscales del desfalco a los recursos públicos por los sobrecostos en la Fase 3 de Transmilenio y demás irregularidades presentadas en la construcción de Transmilenio por la Calle 26 en Bogotá, se tomó dentro de los términos legales y se encuentra suficientemente probada en el respectivo expediente.

Fue imputado el general Gustavo Adolfo Ricaurte, exdirector del Inpec

La Fiscalía imputó cargos al exdirector del Inpec el general Gustavo Adolfo Ricaurte por presuntas irregularidades en un convenio que no tenía aval del Ministerio de Educación, y con el cual paramilitares se graduaron de abogados.

Se trata de la firma de un convenio con la Corporación Universitaria Ideas que graduó a paramilitares como abogados, pero cuyo programa no tiene aval del Ministerio.

Absuelven a superintendentes investigados por escándalo de Estraval y Elite International

La Procuraduría General de la Nación absolvió disciplinariamente a los superintendentes delegados de Supersociedades y Supersolidaria, Beatriz Duque Montoya, María Isabel Cañón, investigados por presuntas irregularidades relacionadas con el mercado de libranzas.

Según el ente de control había una aparente omisión en sus funciones de supervisión a operaciones de compra y venta de cartera de libranzas relacionadas con asociados de cooperativas y accionistas de las sociedades comerciales Estraval y Elite International de las Américas S.A.S.

Ley de garantías prohíbe también despedir al personal e intimidar a los trabajadores

Al fallar una casación sobre un empleado oficial de una EPS que fue despedido cuando faltaban menos de cuatro meses para unas elecciones, la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia hizo varias precisiones sobre el alcance de la llamada ley de garantías (Ley 996 de 2005).

En su análisis, la Sala recordó que la ley de garantías busca que haya un equilibrio entre los candidatos a cargos públicos de elección popular, y para ello restringe los cambios en las nóminas de las entidades públicas del orden departamental, municipal y distrital dentro de los cuatro meses anteriores a las elecciones.

Avianca solo permitirá cierto tipo de tapabocas en sus vuelos desde mitad de abril

Avianca dio a conocer su más reciente actualización de protocolos de bioseguridad y allí informó que a partir del 14 de abril del presente año solo aceptará en sus vuelos el uso de máscaras quirúrgicas o estándar sin válvulas y aquellas fabricadas en tela, acogiéndose a las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.

De esta manera la aerolínea también informó que restringirá el uso de máscaras “anti-gas” o con filtros externos, máscaras con válvula y bufandas o pañoletas, así como caretas sin tapabocas.

Viva Air inició operaciones de su nueva ruta Cúcuta-Medellín

El vuelo inaugural se realizó este 7 de abril entre el aeropuerto Internacional José María Córdova y el aeropuerto Internacional Camilo Daza con el cumpliendo al 100% con todos los protocolos de bioseguridad y la puntualidad.

Viva Air proyecta que en el primer año de operaciones de esta ruta vuelen aproximadamente 86 mil pasajeros, con un factor de ocupación promedio del 90% en sus vuelos, lo que permitirá un mayor crecimiento del turismo y la economía nacional e internacional.

GCA Airlines pidió a la Aerocivil que le autorice cinco nuevas rutas en Colombia

Las rutas en las que GCA Airlines solicitó autorización para poder operarlas son:

Cali – Pereira – Cali, tres veces por semana.

Pereira – Santa Marta – Pereira, cuatro veces por semana

Pereira – San Andrés – Pereira, cinco veces por semana.

Cartagena – Bucaramanga – Cartagena, es veces por semana.

Barranquilla – Bucaramanga – Barranquilla, tres veces por semana

Logrando la autorización, GCA sumaría 36 frecuencias semanales para un total de 80 vuelos operados cada semana en sus Boeing 737-400, los cuales tienen capacidad para 144 pasajeros, lo que a su vez significaría tener cerca de 11.500 sillas a disposición por semana de los usuarios.

Cerro Matoso no comparte conclusiones de reciente auditoría de la Contraloría

Frente al reciente concepto emitido por la Contraloría General de la República, en el que se hizo énfasis a un incumplimiento de las órdenes de una sentencia de la Corte Constitucional que hacía referencia a la protección que se debía brindar a comunidades étnicas en Montelíbano – Córdoba, la minera respondió que “no comparte las conclusiones de la auditoría de la Contraloría”, argumentado que no se tuvo en cuenta, una nueva licencia ambiental ni un auto emitido en noviembre de 2020 por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde se concluyó que las órdenes han sido cumplidas en su totalidad por Cerro Matoso y que, para aquellas de cumplimiento permanente en el tiempo, si bien también se han venido cumpliendo a cabalidad, se continuará haciendo verificación de estas.

Otra masacre en Cauca: cuatro personas fueron asesinadas en zona rural de Mondomo

El secretario de Gobierno del Cauca, Luis Cornelio Angulo, confirmó una nueva masacre en la región, esta vez en la vereda Cascabel, corregimiento de Mondomo, en el municipio de Santander de Quilichao, donde cuatro personas fueron asesinadas.

Sujetos armados llegaron hasta una finca y dispararon de manera indiscriminada contra los presentes. Tres ciudadanos murieron en el sitio y otro cuando era trasladado a un centro asistencial.

Policía usó recursos de un convenio con Transmilenio para comprar trajes de mariachis

La Policía Nacional usó recursos públicos de un convenio firmado con Transmilenio para reforzar la seguridad en el sistema, en la compra de trajes de mariachi, instrumentos musicales, un gimnasio y muebles.

Así lo dio a conocer una investigación de la Veeduría Distrital en la que se observaron además otras irregularidades como la falta de supervisión del convenio y la inexistencia de aprobación de los planes de necesidades.

Gerente de EPM y alcalde de Medellín tienen familia en común

La W confirmó que los hermanos del recién posesionado gerente de las Empresas Públicas de Medellín (EPM), Alejandro Calderón Chatet, son primos del alcalde de Medellín, Daniel Quintero Calle.

La relación familiar es por parte de la madrastra de Calderón, Olga Lucía Calle quien falleció. En ese mismo sentido, el Boyacá Sie7e Días, informó esta estrecha relación entre el mandatario paisa y Alejandro Calderón.

W Radio corroboró con amigos cercanos a la familia de Alejandro que, al quedar viudo el exalcalde de Jorge Calderón Sosa contrajo un segundo matrimonio. Se precisó que, de esa nueva relación, nació el nuevo gerente Alejandro Calderón Chatet.

Preocupación en Manizales por el aumento del 93% de ocupación de camas UCI en hospitales

La Secretaría de Salud de Manizales, dio a conocer el preocupante aumento del 93% de ocupación de camas UCI, lo que significa que de las 248 que corresponden a su capacidad instalada, solo están disponibles 17.

Carlos Humberto Orozco, secretario de ese despacho, expresó desde la noche de este lunes 6 de abril, Manizales comenzó a experimentar una gran presión sobre los sistemas de Urgencias y UCI. “Por primera vez en muchos años tuvimos un colapso simultáneo de seis instituciones hospitalarias. Las unidades de Urgencias estuvieron abarrotadas y en cuanto a las UCI, cuatro de ellas alcanzaron el 100 %”, indicó.

Suspenden vacunación en IPS de Santa Marta por supuestas inconsistencias en los protocolos

En un proceso de vigilancia y control de Salud distrital se produjo el cierre temporal del punto de vacunación y otros servicios de la IPS Promagdalena, por presuntas irregularidades denunciadas de manera anónima.

El procedimiento de investigación arrojó que la agenda de inmunización no coincide con la información cargada al PAIWEB. Además, los consentimientos de autorización para recibir las dosis carecían de fecha de vacunación, firma del vacunador e incluso, algunos, sin la firma del paciente.

Alcalde de Barranquilla solicita a Minsalud autorización para vacunar mayores de 65 años

En una carta dirigida al ministro de Salud, Fernando Ruiz, el alcalde de Barranquilla, Jaime Pumarejo Heins, solicitó autorización para que el Distrito comience la vacunación contra el COVID-19 en personas mayores de 65 años.

En la misiva, el mandatario expone argumentos como la capacidad de almacenaje de la vacuna en cuarto frío (260.000 dosis) y la infraestructura dispuesta para la vacunación, que incluye escenarios deportivos confortables y amplios, como los estadios Romelio Martínez, Edgar Rentería, Elías Chegwin; y colegios como la Escuela Normal Superior La Hacienda y la Institución Educativa Las Cayenas, así como las IPS.

Administración no autorizó evento de ‘toros humanos’ en Cotorra (Córdoba), dicen las autoridades

Pese a las medidas restrictivas decretadas en Córdoba para evitar aglomeraciones, desde el pasado 3 de abril se conocieron a través de redes sociales varios vídeos en los que se observarían actividades con ‘toros humanos’, en zona rural del municipio de Cotorra, donde habrían participado más de 100 personas sin ningún tipo de protección.

Este medio consultó con la secretaria de Gobierno de Cotorra, Andrea Doria, quien indicó que se trató de una actividad improvisada que no contaba con ningún tipo de permiso por parte de la administración.

Lideresa en el Cesar internada en urgencias por tres disparos recibidos en un atentado

La lideresa indígena y defensora de derechos humanos del pueblo Arhuaco, María Yoleida Pérez, fue atacada a bala por hombres encapuchados que ingresaron a su vivienda en el corregimiento La Mesa a pocos kilómetros de Valledupar y le propinaron tres disparos, que la tienen internada en la unidad de urgencias del hospital Rosario Pumarejo de Valledupar por la complejidad de las heridas.

El gobernador Arhuaco Zarwawiko Torres condenó el ataque y pidió respeto por las autoridades indígenas y esa comunidad en general.

Envían a la cárcel a hombre que prendió fuego a su compañera sentimental mientras dormía

Un juez de control de garantías envió a la cárcel a John Alejandro Fernández Lemus, de 20 años, por el delito de violencia intrafamiliar en contra de su pareja sentimental.

El hecho se presentó el pasado 3 de abril, en una vivienda del barrio Las Delicias del municipio de Caicedonia, Valle del Cauca, cuando Fernández Lemus presuntamente prendió fuego a unos colchones en donde se encontraba durmiendo su pareja de 19 años, a quien le quemó el rostro y uno de sus brazos.

Ante el hecho, los vecinos del sector dieron aviso inmediato a las autoridades y estas procedieron a darle captura en flagrancia. Por determinación del juez, el presunto agresor, quien no aceptó cargos, debe cumplir la medida de aseguramiento en centro carcelario.

Autoridades incautaron más de 32 millones de cigarrillos de contrabando

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales informó que junto con la Armada Nacional y la Policía Fiscal y Aduanera en la jurisdicción marítima de Moñitos – Córdoba, pudo realizar la aprehensión de 3.290 pacas de cigarrillo, equivalentes a 1.650.000 cajetillas y 32’900.000 cigarrillos, con un avalúo cercano a los 3.290 millones de pesos y un avalúo comercial de 8.225 millones de pesos.

Según lo reportado por las autoridades, en la operación se realizó la captura de 10 personas, ocho ciudadanos panameños y dos colombianos.