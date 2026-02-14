Amanezca bien informado con La W este 7 de mayo. Foto: Getty Images / CHET CHAIMANGKHALAYON( Thot )

La reunión de la Coalición de la Esperanza con el presidente Iván Duque y el pronunciamiento de HRW sobre el uso de tanquetas en protestas son algunas de las noticias de este viernes 7 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Duque está dispuesto a reunirse de inmediato con el Comité Nacional del Paro

El ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, informó que el presidente Iván Duque está listo para reunirse con todos los actores sociales, incluido el Comité Nacional del Paro.

Por eso, reiteró la invitación al diálogo nacional para llegar a acuerdos y conjurar la crisis en el país.

“El presidente y la vicepresidenta están dispuestos. El lunes lo habían propuesto ellos, pero nosotros hoy, públicamente queremos decirlo, estamos ya para recibirlos”, dijo.

A su turno, el alto comisionado para la paz, Miguel Ceballos, pidió respeto por la institucionalidad e hizo un llamado a la protesta pacífica.

“Estamos listos para reunirnos con los miembros representantes del Comité Nacional del Paro. Pero hay algo muy importante que hay que resaltar: hacemos un llamado, como lo hicieron las Altas Cortes, a que cese todo acto de violencia en las manifestaciones”, señaló.

Coalición de la Esperanza se reunirá con el presidente Iván Duque

La Coalición de la Esperanza, integrada por el Partido Verde, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Ángela Robledo, Juan Fernando Cristo y Jorge Enrique Robledo, se reunirá el 7 de mayo con el presidente Iván Duque en la Casa de Nariño.

A las 7:30 de la mañana habrá una declaración conjunta sobre la reunión, en la que se abordará el tema del paro nacional y la crisis que vive hoy el país.

La decisión se tomó después de una reunión de la alianza política, que presentará candidato único a la Presidencia y listas en coalición al Congreso de la República.

El presidente Duque ha impulsado un diálogo con distintos sectores políticos y sociales, con ocasión del paro nacional.

Piden encontrar a 379 presuntos desaparecidos derivados del paro nacional

La Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas (UBPD) adelantó un espacio de diálogo en el que la Mesa de Trabajo sobre Desaparición Forzada (compuesta por 26 organizaciones sociales y víctimas) le solicitó a la Defensoría del Pueblo activar un mecanismo de búsqueda para hallar a 379 personas en supuesta condición de desaparecidas desde que iniciaron las movilizaciones del paro nacional.

"En el marco del paro nacional y de las movilizaciones sociales han sido reportadas cientos de personas desaparecidas (...) que se dé respuesta a los familiares y que nunca más los familiares tengan que pasar por una incertidumbre prolongada sobre la suerte de sus seres queridos", señaló Luz Marina Monzón, directora de la Unidad de Búsqueda.

El órgano transicional expresó que, según el reporte de la Mesa de Trabajo, entre las personas ubicadas y que fueron reportadas como desaparecidas, hay una persona que fue asesinada y otra aún sin identificar.

Fiscalía adelantará extinción de dominio en caso de obstrucción a vías públicas

Fuentes de la fiscalía explicaron a W Radio que, de haber un bien asociado a un hecho delictivo durante la jornada de protestas en Colombia, la Fiscalía procederá a la extinción de dominio.

La extinción se haría sobre los bienes e inmuebles relacionados con el ilícito.

"Si hay una casa ligada a delitos, la Fiscalía puede proceder a la extinción. Eso incluye a vehículos que obstruyan la vía pública porque la obstrucción de vía pública es un delito", explicó un investigador de la Fiscalía a W Radio.

Según investigadores de la entidad, ya están en proceso de extinción varios vehículos.

Por otro lado, se conoció que el ente acusador priorizó la investigación por el ataque con arma de fuego en contra del joven Lucas Villa en Pereira durante las marchas.

Mindefensa debe dar explicaciones: HRW sobre uso de tanquetas en protesta

A través de sus redes sociales, el director de Human Rights Watch, aseguró que han corroborado el "uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples" en nuestro país en medio de las protestas que se han vivido en la última semana.

Vivanco resaltó que las armas que están usando las fuerzas públicas son peligrosas.

“Colombia: Con testigos y verificación digital de videos hemos corroborado el uso de tanquetas con lanzadores de proyectiles múltiples dirigidos a manifestantes. Es un arma peligrosa e indiscriminada”.

El líder de HRW además le pide al Ministerio de Defensa una explicación por el uso de estas tanquetas.

Este jueves, el presidente Iván Duque y funcionarios del gabinete se reunieron con las Altas Cortes en el marco del diálogo nacional para conjurar la crisis. En una comunicación conjunta, respaldaron este espacio de concertación y aseguraron que es “la forma correcta de dirimir las controversias y de desescalar la violencia”.

Detrás de la violencia está el régimen de Maduro y Cartel de los Soles: Gobierno

El consejero presidencial para la Seguridad Nacional, Rafael Guarín, arremetió contra el vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, por cuenta de unas declaraciones que hizo sobre el paro nacional.

En las últimas horas, el diputado venezolano aseguró que “Colombia ha sido tomada por mafiosos que decidieron masacrar al pueblo más humilde” y que “el presidente Iván Duque gobierna para los paracos, los narcos y la oligarquía”, lo que generó un fuerte malestar en el Gobierno colombiano.

“Cada vez es más evidente que la escalada de vandalismo, violencia y delito con la que se está atacando a la población colombiana tiene detrás no solo al ELN y las disidencias de FARC sino a la dictadura de Maduro y al Cartel de los Soles, en cabeza del narcotraficante Cabello”, trinó Guarín.

Y aunque no soportó alga prueba, lo acusó de ser parte “de un plan de desestabilización criminal para atacar a Colombia”.

Frente a la denuncia pública, resaltó que la democracia colombiana es sólida y no se doblegará ante el terrorismo o los intereses del régimen venezolano.

“Policías de civil son de operativo contra extorsionistas”: comandante de Cali

El comandante de la Policía Cali, general Juan Carlos Rodríguez, explicó los hechos ocurridos en la tarde de este jueves 6 de mayo en el sector del Ancla, oeste de la capital del Valle en donde un grupo de policías descendió de un camión vestidos de civiles y generó confusión en la sociedad.

Personas que transitaban por la zona aseguraron que los uniformados querían agredirlos, pero, según la versión de general Rodríguez, los policías de la Sijín estaban preparando un operativo de captura contra extorsionistas que exigían dinero a los conductores que intentaban movilizarse.

El operativo fue entorpecido cuando al bajar del camión los policías fueron atacados con armas de fuego, dos de ellos resultaron heridos. Los demás se retiraron del lugar.

Denuncias similares de extorsiones se han conocido en las últimas horas. El gerente de la terminal de Cali, Ivanov Russi, señaló que varios de sus empleados han sido víctimas de cobros ilegales en peajes urbanos para permitirles trasladarse a sus lugares de trabajo.

Policía desmiente retiro de uniformados por cuenta de movilizaciones en el país

El general Ramiro Castrillón, director de Talento Humano de la Policía Nacional, desmintió que 150 uniformados de la institución hayan pedido el retiro por cuenta de los recientes hechos que se han presentado en las movilizaciones en Colombia.

De acuerdo con el oficial, tan sólo 19 uniformados han solicitado el retiro desde el pasado 28 de abril, día en el que empezaron las manifestaciones, por motivos netamente personales y que nada tiene que ver con los enfrentamientos entre ciudadanos y uniformados de la Policía.

El uniformado indicó que esta información ha estado circulando por redes sociales, especialmente por grupos de WhatsApp, por lo que pide a la comunidad verificar la autenticidad de la información que llega a través de cualquier medio y que tenga ver con entidades del Estado.

Mintransporte adopta medida para proteger vehículos del servicio público

En los recientes días son varias las manifestaciones que se han tomado gran parte de las carreteras del territorio nacional, teniendo allí buena participación del parque automotor del país, por ende, el Ministerio de Transporte informó que frente a esta coyuntura y ante el desarrollo de los distintos escenarios de protesta donde se puede afectar directamente a los transportadores, se solicitó prorrogar la activación de las condiciones especiales establecidas en la Póliza de Seguro de Automóviles.

Así lo manifestó la viceministra de Transporte, Carmen Ligia Valderrama, quien dijo “pensando en nuestros transportadores y teniendo en cuenta la importancia del sector, hemos solicitado desde el pasado 28 de abril al Ministerio de Hacienda la extensión de la activación de las condiciones especiales en la póliza de automóviles de la Nación. De esta manera se cubriría el 100% de las afectaciones de los vehículos de servicio público, solo si se dan en el marco de hechos derivados de la situación actual del país. Desde el Ministerio de Transporte trabajamos para salvaguardar los intereses económicos y sociales de este gremio tan importante para Colombia”.

La cartera de transporte explicó que los transportadores que sufran algún daño en sus vehículos de servicio público ya no tendrán que pagar el deducible del 10%, como es habitual, esto solo enmarcado en el término de eventuales daños al vehículo en medios de las protestas.

Finalmente, desde el Mintransporte también se aseguró que con la medida se busca garantizar el servicio público de transporte en todo el territorio nacional.

Colombia registra 16.490 nuevos casos y 399 fallecidos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.951.101 casos de COVID-19, con 16.490 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 76.414, con 399 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.773.220. Se procesaron 74.649 pruebas (PCR: 45.970 y Antígenos: 28.679). Del total de pruebas, el 22% dio positivo para el virus.

Los lugares con más nuevos contagios siguen siendo Bogotá, con 4724 casos nuevos este jueves, seguido de Antioquia, que reportó 2106 casos.

Otros como Barranquilla (890), Atlántico (724), Valle (717), Cartagena (707), Cundinamarca (672), Córdoba (660), Santander (578), Cesar (556), Boyacá (505), Santa Marta (408), Caldas (356), Guajira (305), Casanare (245), Nariño (234), Risaralda (226), Sucre (223), Quindío (219), Norte de Santander (195), Cauca (181), Magdalena (171), Tolima (147), Bolívar (136), Meta (132) y Putumayo (120), reportaron más de 100 casos nuevos.

Los fallecidos por COVID-19 reportados hoy se concentran en cinco departamentos: Antioquia (79), Bogotá (70), Barranquilla (37), Valle (33) y Cundinamarca (19).

División en la Corte Constitucional tras declaración conjunta de las altas cortes

Luego de la reunión en la Casa de Nariño, en la que participó el presidente Iván Duque, con los presidentes de las altas cortes, cita que se dio en el marco de la denominada mesa de diálogo por el paro nacional que se mantiene en todo el territorio nacional, se conoció una constancia de dos magistrados de la Corte Constitucional en la que advierten algunas diferencias con el encuentro que se sostuvo con el primer mandatario.

La constancia está firmada por los magistrados Diana Fajardo Rivera y Jorge Enrique Ibáñez, señala en primer lugar: “No compartimos que el señor presidente de la Corte Constitucional haya suscrito la declaración conjunta con el Gobierno Nacional. La separación de funciones, sin perjuicio de la colaboración armónica, obliga a la Corte Constitucional a mantener su independencia para el ejercicio de las funciones de control judicial, que incluye las decisiones, omisiones o abstenciones del Gobierno Nacional”.

Los magistrados señalan que la Corte Constitucional ha debido mantener y no alterar los términos de la declaración conjunta de los presidentes de las Cortes emitida el 5 de mayo de 2021.

Varios congresistas le quitan su apoyo a la reforma a la salud

Tras el retiro de la reforma tributaria por parte del Gobierno, a raíz de las presiones de los manifestantes, la atención se ha centrado en el proyecto de reforma a la salud promovido por Cambio Radical y respaldado por el Gobierno Nacional.

Congresistas de varios partidos han decidido quitarle su apoyo a esa iniciativa, después de haber firmado el proyecto original.

Los senadores Armando Benedetti, Rodrigo Lara, Berner Zambrano y el representante Oscar Darío Pérez han enviado cartas retirando sus firmas de esa iniciativa, que se tramita en las comisiones séptimas de Senado y Cámara de Representantes.

Cambio Radical, sin embargo, mantiene su apoyo al proyecto. Germán Vargas Lleras ha defendido su importancia en su columna semanal en el diario El Tiempo.

Dólar registró fuerte caída este jueves

Luego de 3 días consecutivos al alza, la Bolsa de Valores de Colombia registró que el dólar cerró este jueves sobre los $3.806. Esto representa un descenso de 43 pesos con relación a la jornada anterior cuando se situó sobre los $3.849. Por otra parte, el precio promedio de negociación estuvo sobre los $3.800.

Según expertos, esta corrección se produce por un alivio en la situación actual del país.

Pandemia redujo la clase media y más de dos millones de personas cayeron en pobreza

Según el informe del Departamento Administrativo Nacional de Estadística “Pobreza monetaria en Colombia según clases sociales”, en el 2020 el 42,5% de la población residente en el país estuvo en condición de pobreza monetaria, teniendo así un aumento de 6,8 puntos porcentuales frente a 2019 cuando fue 35,7%.

Seguido a esto, Juan Daniel Oviedo, director del Dane, explicó que al analizar la clase media del país se encontró que de tener 30,1% de la población en esta situación en 2019, el país durante el año pasado tuvo una reducción de esa clase social, ubicándose en solo 25,4%, lo que según el estudio muestra que la clase media del país se redujo en 2.175.000 ciudadanos. La mayoría de ellos pasando a ser pobres.

En el caso de la clase alta, solamente el 1,7% de la población del país durante el 2020 se ubicó en ese escalón.

Oviedo explicó que el aumento de la población en condición de pobreza y la reducción de la clase media del país se debió a los impactos sufridos por la llegada de la pandemia del COVID-19.

Por ciudades, Quibdó es la región del país que tiene mayor porcentaje de su población con un 66,1% en clase pobre, mientras que Medellín es la metrópoli que tiene la mayor cantidad de población en clase media con un 43,0%, por el lado de la capital de la República, se encuentra que su población en un 40,1% para el año pasado estuvo en situación de pobreza.

Pérdidas durante el paro ascienden a los $880 mil millones: Fenalco

Luego de siete días de paro, la Federación Nacional de Comerciantes confirmó que las pérdidas del comercio organizado ascienden a los $880 mil millones.

Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco dijo que: “hemos hecho un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades a levantar las restricciones para trabajar libremente y ejercer el derecho al trabajo.”

Añadió que el panorama del desempleo en los centros comerciales es preocupante: “hoy la desocupación en los centros comerciales pasó del 9% en 2020 al 21% en 2021”.

Por último, agregó que, en la más reciente reunión que sostuvo el gremio con el presidente Iván Duque, celebraron los avances en ciudades como Bogotá pero que aún hay muchas restricciones injustificadas que entorpecen el desempeño de la actividad comercial.

Ordenan captura de mayor de la Policía por muerte de joven durante protestas

La Unidad Administrativa Especial de la Justicia Penal Militar informó que emitió orden de captura en contra del mayor de la Policía Carlos Javier Arenas Niño, como presunto autor responsable del delito de homicidio de Brayan Niño, quien murió en medio de las protestas en el municipio de Madrid, Cundinamarca, el pasado 1 de mayo.

De acuerdo con la Justicia Penal Militar, la captura se materializó en la mañana de hoy por parte de miembros de la Policía Judicial, adscritos a esta Jurisdicción.

Según indica el comunicado, se recaudó material probatorio y evidencia física que vincula al mayor Arenas con el crimen del joven de 24 años.

JEP fijó fecha para escuchar a exagente del DAS, presunto socio de 'El Zarco'

La Sala de Definición de la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) llamó a audiencia al exagente del Das Jhon Jairo Díaz, procesado por varios crímenes, entre ellos la presunta ejecución extrajudicial de seis personas en la vereda Potrerito en el departamento del Tolima.

La diligencia inicialmente pactada para el 22 de abril no se pudo adelantar por inasistencia del compareciente, producto de que el personal de la cárcel La Picota asegura que no tenía conocimiento de la audiencia.

El exfuncionario del Das se acogió a la JEP y fue mencionado ante la Fiscalía en 2014 por Luis Jhon Castro "El Zarco" como uno de los miembros de la organización criminal que dentro del Gaula Militar en el Tolima ejecutó falsos positivos.

Consideraba enemigos a los paramilitares: General (r) Rito Alejo del Río en la JEP

La Jurisdicción Especial de Paz (JEP) adelantó la continuación de la versión libre del excomandante de la Brigada 17 del Ejército, General (r) Rito Alejo del Río, quien responde por el caso que investiga la violencia en Urabá durante el conflicto y el exterminio de la Unión Patriótica en esa región del país.

Del Río, al igual que en la sesión pasada la cual fue revelada en exclusiva por La W, señaló que no tuvo ninguna relación directa ni indirecta con paramilitares y que incluso a su llegada a la región expidió directrices pidiendo abstenerse de sostener contacto con ese grupo armado ilegal.

"Yo mandé circulares también y ordené hacer reuniones con los comandantes de Batallón y están firmados los documentos que yo les decía cualquier nexo, cualquier negocio, actividad que sea con gente de esa inmediatamente va a ser judicializada, no quiero tener ningún nexo, hice firmar a todos los oficiales y suboficiales", afirmó del Río.

El excomandante de la Brigada 17 al ser cuestionado sobre el ingreso de paramilitares a esa guarnición militar señaló que nunca lo permitió y que si sucedió fue porque los miembros de las Autodefensas tenían amigos soldados allí, como señaló, se ha indicado en Justicia y Paz.

"No vivían, probablemente que hayan entrado, pero mire hay declaraciones de soldados y de paras que en una de ellas les preguntan si entraban a la brigada y decían sí, pero no me conocían", dijo en la audiencia.

Aunque manifestó que efectivamente sí se sabía que había auxiliadores de los grupos paramilitares no dio nombres de ninguno de los civiles. Asimismo, expresó que siempre combatió a ese grupo armado ilegal.

Avalancha dejó dos jóvenes muertos en zona rural de Bolívar, Cauca

La Defensa Civil Colombiana extrajo los cuerpos de dos jóvenes que perdieron la vida luego que el vehículo en el que se movilizaban fuera arrastrado por una avalancha en zona rural del municipio de Bolívar, en el sur del Cauca. Los hechos ocurrieron en la quebrada conocida como ‘El Diablo’, a unos 15 minutos del casco urbano del corregimiento de San Lorenzo.

El alcalde de Bolívar, Jorge Macías, explicó que los dos ciudadanos se transportaban en una camioneta que al parecer sufrió fallas mecánicas, se apagó y fue arrastrada al vacío por una corriente súbita.

“Esta es una quebrada muy engañosa, porque crece de repente y trae muchas piedras. Los cuerpos fueron evacuados por la Defensa Civil, ahora se espera que se adelanten las respectivas labores de autopsias”.

Los fallecidos fueron identificados como Juan David Ortega Bolaños de 14 años y Anderson Andrés Hoyos de 23, procedentes de la vereda La Florida, y dedicados a su estudio y labores del campo, respectivamente.

Las fuertes lluvias que se registran en la zona han generado decenas de deslizamientos de tierra que obstaculizan el paso por la vía principal y las carreteras terciarias.

A esto, se suma la escasez de combustible como consecuencia de los bloqueos en el marco del paro nacional, lo que ha impedido que la maquinaria continúe con las labores de remoción.