Amanezca bien informado con La W este 6 de mayo. Foto: Getty Images / DEDMITYAY( Thot )

La imputación a policías por tres homicidios durante el paro y el desabastecimiento de oxígeno e insumos médicos por los bloqueos son algunas de las noticias de este jueves 6 de mayo.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Tras reunión del diálogo nacional rechazan violencia y respaldan instituciones

Tras la primera reunión convocada por el presidente Iván Duque, en la que participaron las instituciones del Estado, los gremios económicos, jóvenes, rectores de algunas universidades, autoridades locales y departamentales, entre otros, se firmó una declaración conjunta compuesta por seis puntos.

Los participantes insistieron en la necesidad inmediata de poner fin a todos los actos de violencia y a las vías de hecho, al mismo tiempo que expresaron su respeto a las manifestaciones pacíficas.

Los firmantes respaldaron al Gobierno Nacional y a toda la institucionalidad del Estado, al igual que a la Fuerza Pública, “en el marco del respeto a los derechos humanos que incluyen garantías para el trabajo, la movilidad, la educación y la salud”.

También manifestaron que la reactivación económica del país, el empleo, el desarrollo económico y la estabilidad financiera son una prioridad, al igual que avanzar en la vacunación masiva y en los programas de equidad.

En los demás puntos, respaldaron el diálogo nacional con todos los sectores del país y anunciaron que seguirán construyendo, en el marco de la democracia, una agenda de equidad para alcanzar una sociedad más justa e igualitaria.

Gobierno dice que ha hecho contactos confidenciales con Comité Nacional del Paro

El alto comisionado para la paz Miguel Ceballos informó que el Gobierno Nacional ha acordado una agenda con los miembros del Comité Nacional del Paro y ratificó que tendrán una reunión el próximo lunes 10 de mayo.

“Hemos tenido contactos con ellos, respetamos la confidencialidad de los contactos y les pedimos a aquellas personas que quieren alejar al Gobierno de instancias tan importantes como el Comité Nacional del Paro que mejor apoyen estos diálogos sobre lo fundamental y no se encarguen de sembrar cizañas”, dijo.

Horas antes, el ex negociador de paz Humberto de la Calle le pidió al presidente de la República empezar hoy mismo las reuniones con el comité para lograr acuerdos y aseguró que “Ceballos no traduce empatía”.

Por su parte, el exministro Juan Fernando Cristo escribió lo siguiente a través de su cuenta de Twitter: “se le abona al presidente Ivan Duque su voluntad de diálogo. Pero francamente no entiendo por qué no se reúne desde hoy a buscar acuerdos con el Comité del Paro que espera un diálogo serio desde el 2019. Y, además, encarga al comisionado de paz que ha sido un fracaso estos tres años”.

“Hemos sido respetuosos con todos los interlocutores de gobiernos anteriores y lo seguimos siendo en este momento”, dijo el alto comisionado.

Fiscalía judicializará a policías por tres homicidios durante el paro

El fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa Delgado, y el defensor del Pueblo, Carlos Camargo Asís, sostuvieron una reunión en la que instalaron la Mesa interinstitucional de información en el marco de la protesta social, con el propósito de informar de manera oportuna y transparente sobre los casos de homicidios y presuntos desaparecidos que se han presentado durante las manifestaciones.

Durante la reunión, la Defensoría del Pueblo reportó 24 homicidios, ejecutados durante las jornadas de protestas, de los cuales el ente acusador estableció, en el marco de sus competencias, que 11 muertes violentas se dieron dentro de las manifestaciones, siete están en proceso de verificación y seis más no tienen relación con las jornadas de movilización, acreditadas con los distintos informes de policía judicial.

Según lo indicado por el fiscal Barbosa, de los 11 casos de homicidio, tres les serán imputados a miembros de la Policía Nacional. Igualmente, con relación a las desapariciones, la Defensoría, a través de sus mecanismos internos de quejas presentó 89 casos.

“La Defensoría del Pueblo ha recaudado información, quejas y reporte de toda la ciudadanía a través de los canales de atención en las 42 regionales en todo el país. Reportes sobre presuntas desapariciones y homicidios en el marco de la protesta social, para ello ha activado un mecanismo de búsqueda que consiste en visitar Medicina Legal, en visitar las Unidades de Reacción Inmediata, las estaciones de Policía y los centros de protección por traslado, así como también hospitales y clínicas”, señaló el defensor Carlos Camargo.

El fiscal informó que de los 89 desaparecidos se ha logrado ubicar a 38 personas.

Capturan a tres presuntos responsables de la muerte del capitán Jesús Solano

El ministro de la Defensa, Diego Molano, informó que tras varios trabajos de investigación se logró la captura en las últimas horas de tres presuntos responsables de la muerte del capitán de la Policía, Jesús Alberto Solano Beltrán, quien atendía un saqueo a un cajero en el municipio de Soacha el pasado 28 de abril en medio de las manifestaciones.

Según indican las autoridades, tras análisis fotográficos, interceptaciones telefónicas y diligencias de registro y allanamiento, se logró la individualización de estas personas.

Uno de los hombres fue capturado en vía pública, otro en un hospital donde se encontraba recluido, y el tercero en un allanamiento. A este último se le encontraron documentos que pertenecían a la víctima.

Las tres personas fueron capturadas por los delitos de homicidio agravado, hurto calificado y agravado y fabricación y porte de armas de fuego.

Cabe recordar que el capitán recibió cuatro heridas con arma blanca que lo que lo mantuvo en cuidados intensivos, sin embargo, por la gravedad de las lesiones falleció en los últimos días.

Piden a la CIDH adelantar visita a Colombia por violaciones a los derechos humanos

Más de 20 organizaciones sociales le solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que adelante una visita en terreno al país para que documente las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos durante las manifestaciones.

"Venga a Colombia a constatar al menos tres situaciones que están afectando de manera grave los derechos humanos al ejercicio del derecho a la protesta que es una expresión que es parte del derecho a la libertad de expresión", indicó Estela Aponte, representante de la Corporación Reiniciar.

En la misiva también denuncian que las investigaciones adelantadas por la Procuraduría y la Fiscalía no les generan garantías, consideran que están parcializadas en favor de las agresiones hacia agentes estatales y en detrimento de los civiles.

También ponen en conocimiento de la Comisión la (a su juicio) pobre gestión del defensor del Pueblo, Carlos Camargo, en relación con la protección de los manifestantes.

"Contar el sesgo y las condiciones de asimetría y de desbalance, de sesgo de los organismos de control han tenido precisamente a las investigaciones que deberían surtirse a partir del manejo de la protesta social", señaló César Santoyo, director del Colectivo Sociojurídico Orlando Fals Borda.

Debido a lo anterior, además de la visita le piden a la Comisión Interamericana conformar un Grupo Especial de Investigación sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas por miembros de la Fuerza Pública en los últimos tres años de manifestaciones.

Cancillería dice que oficina de ONU para DD.HH. vulneró la confianza del Gobierno

La viceministra de Relaciones Exteriores, Adriana Mejía, le envió una carta a la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, donde cuestionó las notas de prensa y los videos publicados por su oficina, en los que documenta actos de violencia en Cali el 3 y 4 de mayo.

En la comunicación, la alta funcionaria señala que “el Estado colombiano observa con suma preocupación las aseveraciones formuladas por la Oficina de la Alta Comisionada, en relación con presuntas muertes y amenazas ocurridas en Cali, y lamenta profundamente que la oficina haya decidido emitir este comunicado sin verificar, ni con fuentes oficiales, ni con sus propias observaciones, las graves acusaciones que el mismo contiene”.

Además, indicó que al proceder de esa manera “se vulnera de manera grave la confianza entre el Gobierno y la oficina, y se dificulta la comunicación y la cooperación que constituyen la esencia del mandato que permite la presencia de la oficina en Colombia”.

Sin embargo, resaltó que es indispensable que estos presuntos hechos de violencia sean puestos en conocimiento de las autoridades competentes y que cualquier hecho criminal esté soportado en la correspondiente denuncia penal.

Mejía también destacó que para Colombia es importante que la oficina de la ONU acuda a los conductos diplomáticos y estatales pertinentes. “Las observaciones y preocupaciones de la oficina de la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos han sido siempre atendidas por las autoridades nacionales con la mayor seriedad y rigurosidad”, recordó.

En la carta se hace un recuento de los actos vandálicos cometidos en el marco de las marchas y un balance preliminar de las víctimas, tanto civiles como uniformados.

Finalmente, informó que los órganos de control están adelantando indagaciones para determinar responsabilidades en los casos de posible uso excesivo de la fuerza, no solamente en Cali sino en todas las ciudades del país.

Piden a Duque desechar propuesta de decretar conmoción interior por marchas

17 plataformas de derechos humanos le pidieron al primer mandatario rechazar la propuesta de cuatro congresistas del Centro Democrático como el senador Carlos Felipe Mejía, quienes le propusieron decretar el estado de conmoción interior, el cual le daría facultades extraordinarias al presidente Iván Duque para manejar la crisis social y de orden público que afronta el país.

Para las organizaciones firmantes con dicha declaración "las posibilidades que las bases fundamentales del Estado de Derecho sean demolidas son muy altas" por lo tanto es completamente inconveniente.

"La propuesta pone en peligro las libertades básicas de la población colombiana. No puede ser que la respuesta estatal a las peticiones legítimas de la población siga siendo la represión, la militarización de las regiones y la brutalidad policial", indican en la carta.

Las plataformas explicaron que las facultades pueden ser tan amplias como suspender cargos de gobernantes regionales, designar funcionarios militares en cargos civiles, restringir el derecho de circulación, establecer restricciones a la radio y televisión, imponer contribuciones fiscales, limitar el uso de servicios de primera necesidad y otras, todas en nombre del orden público. Para todas las firmantes pondrían en riesgo el sistema democrático.

Desmienten que fuerza pública le esté disparando a la población desde helicópteros

A través de redes sociales, ciudadanos en Buga denunciaron que la fuerza pública estaba disparando a la población civil desde helicópteros que sobrevolaban la zona urbana del municipio.

Tras los graves señalamientos que nuevamente ponen en el ojo del huracán a las autoridades, el director de la Policía Judicial (Dijín) el general Fernando Murillo Orrego, informó que no es cierto que estén atacando a los ciudadanos con armas de fuego, tampoco que haya muerto un menor de edad en medio de los enfrentamientos.

"Es mentira que la Policía Nacional esté atacando a la gente buena de Buga. Insistimos que la obligación nuestra, institucional, es restablecer el transporte para evitar que los enfermos que están en los diferentes centros de salud, especialmente por la pandemia, sigan sufriendo por la falta de oxígeno", indicó.

Murillo señalo que la Policía y el Ejército ha intervenido en Buga por los hechos vandálicos registrados en la vía que comunica al municipio con Cali, Buenaventura y el sur del país, donde se han registrado ataques al transporte de carga.

Colombia superó los 76.000 fallecidos por COVID-19

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.934.611 casos de COVID-19, con 14.806 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 76.015, con 388 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.754.940. Se procesaron 66.511 pruebas (PCR: 38.353 y Antígenos: 28.158).

Colombia aplicó más de 200 mil dosis de la vacuna anticovid en un día. Fueron exactamente 201.867 dosis. En total el país ya ha aplicado 5.589.123 dosis de las cuales, el 35,3% corresponden a las segundas dosis.

Desabastecimiento de oxígeno e insumos médicos por bloqueos en vías principales

El Ministerio de Salud hizo un llamado para que en las diferentes carreteras y vías del país donde se presentan bloqueos, se permita el paso y libre movilidad de los vehículos que transportan oxígeno medicinal, así como otros medicamentos e insumos médicos para atención de la pandemia del COVID-19.

Según Leonardo Arregocés, director de Medicamentos “Todos los días el Ministerio está recibiendo reportes de las IPS que tienen una situación que se complica aún más por los cierres en las vías, los prestadores en las regiones: Caribe, Pacífica, y en ciudades como Medellín, notifican una situación muy delicada por las limitaciones de esos insumos.”

“En este momento lo que sabemos es que hay bloqueos en muchas carreteras, por lo que estamos trabajando en identificar cuáles son los sitios de cierre para que los vehículos que transportan oxígeno o que transportan medicamentos, se les dé paso”.

Adicionalmente, la Academia Nacional de Medicina rechazó de manera contundente los ataques a la misión médica, aseguran que “No se trata solo de preservar el derecho a la salud, pues la situación actual compromete también el derecho a la vida que todos deben respetar, independiente de las diferencias.”

Sergio Fajardo se declara inocente de acusaciones de la Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos contra Sergio Fajardo, exgobernador de Antioquia, por presuntas irregularidades en la celebración de un contrato de sustitución de deuda.

Fajardo fue imputado por los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. El ente acusador no pidió medida de aseguramiento en su contra.

Según la Fiscalía, Fajardo habría suscrito un contrato por 77 millones de dólares por el cual no se hizo un respectivo estudio sobre la necesidad de celebrarlo en una moneda extranjera para el desembolso del monto. Este estaría destinado para realizar sustitución de deudas con otros bancos.

Según la entidad al momento del desembolso, en 2013, el dólar costaba 1.926 pesos. En 2015, su valor superaba los 3.140 pesos. En ese sentido, la obligación interna contraída en dólares originó un presunto detrimento fiscal por la devaluación del peso que, a corte de 2020, ascendió a un monto estimado de 320.000 millones de pesos.

La fiscal del caso señaló que se cambió de un contrato interno a uno externo que requería de un trámite ante el Ministerio de Hacienda. Y añadió que se incrementó el endeudamiento del departamento y que antes de 2013 nunca en Antioquia se habían realizado ese tipo de contratos contraídos en dólares. Dijo que la operación no fue una sustitución de deuda sino un contrato nuevo que no mejoró el perfil de la deuda.

Dólar completó tres días consecutivos cerrando al alza

Según la bolsa de valores de Colombia, el dólar cerró sobre los 3.849 pesos. Mientras que precio de apertura fue de 3.824 pesos, en promedio, se negoció a $3.846, representando un aumento de 100 pesos en los últimos tres días.

Expertos aseguraron que este incremento continuo se ha originado por la incertidumbre del mercado sobre el futuro fiscal del país y las manifestaciones en el marco del Paro Nacional.

Banco de la República estima que el costo de los alimentos subirá por los bloqueos

Durante la presentación del informe de Política Monetaria del primer trimestre del año, el Banco de la República estimó que, por los bloqueos en varios corredores viales del país, el costo de los alimentos podría subir.

Para Hernando Vargas, gerente técnico del Banrep, “el que haya bloqueos puede afectar algunos precios de varios ítems en diferentes ciudades del país. Estos efectos, en principio, serían transitorios. Pero, dependiendo de lo que duren y el alcance que tengan, podrían generarle volatilidad a la inflación.”

Por lo pronto, la inflación acumulada entre enero y marzo se sitúa en el 1,56%.

Aumentan las regiones que presentan desabastecimiento de combustible

La Federación Nacional de Distribuidores de Combustible y Energéticos expresó que debido a la situación que se vive en el país y principalmente a los bloqueos que se registran en algunas carreteras de Colombia, decidió realizar un seguimiento permanente a la situación de las estaciones de servicio a nivel nacional, encontrando así desabastecimiento de combustibles en: Armenia, Cali, Florencia, Ibagué, Neiva, Pasto, Pereira, Popayán, Quibdó, Sogamoso, Tunja, Villavicencio, Yopal y demás municipios de los departamentos donde se encuentran ubicadas estas ciudades principales, al igual que en algunos sectores de los departamentos de Caldas y Cundinamarca.

Así lo explicó el presidente de Fendipetróleo, Juan Carlos Vélez, quien dijo “los bloqueos están generando un problema con el abastecimiento de combustibles en varias regiones del país y departamentos del país”, añadiendo “nosotros estamos en coordinación con el Ministerio de Minas y Energía buscando que haya una intervención de parte del Gobierno Nacional para superar esta difícil situación que está aquejando a los distribuidores minoristas de combustible, pero sobre todo a la ciudadanía”.

Seguido a esto, la Federación aseguró que entiende la necesidad de los manifestantes para ser escuchados por el Gobierno Nacional y que por ello respeta el derecho a la protesta, pero que de igual forma no apoya de ningún modo ataques y la violencia generada, ni el uso desmedido de la fuerza, motivo por el cual rechazó todo acto vandálico que ponga en riesgo la operatividad e infraestructura de las estaciones de servicio.

Finalmente, la Federación hizo un llamado a la calma y sensatez de los manifestantes en las diferentes movilizaciones que se registran en el territorio nacional.

Sigue la recuperación del café en Colombia: su producción durante abril creció 9%

Según el más reciente informe de la Federación Nacional de Cafeteros, en abril la producción registrada del grano en Colombia alcanzó 810.000 sacos de 60 kilogramos, 9% más frente a los 744.000 sacos producidos en el mismo mes de 2020.

De esta manera, en lo que va del año, la producción superó los 4 millones de sacos, 12% más frente a los 3,6 millones del primer cuatrimestre de 2020. En cuanto a los últimos 12 meses, la producción superó 14,3 millones de sacos, 2% más frente a los más de 14 millones de sacos producidos en el mismo periodo anterior.

Por el lado de la producción, también se informó que en lo que va del año cafetero, es decir octubre 2020 a abril 2021, la producción alcanzó 8,4 millones de sacos, 3% más frente a los casi 8,2 millones de sacos producidos en el mismo periodo anterior.

La FNC en cuanto a las exportaciones de café, expuso que, en abril, gracias a un mejor flujo logístico, estas aumentaron 61% a 1 millón 34 mil sacos de 60 kg desde los 642.000 sacos exportados en el mismo mes de 2020.

De esta manera, en lo corrido del año las exportaciones subieron 21% a poco más de 4,5 millones de sacos frente a los 3,7 millones de sacos exportados en los primeros cuatro meses de 2020. En cuanto a los últimos 12 meses, las exportaciones de café aumentaron 2%, al superar los 13,3 millones de sacos de 60 kg en comparación con los casi 13 millones de sacos exportados en el mismo periodo anterior.

Dan a conocer el paradero de 16 personas reportadas como desaparecidas en Bogotá

La Secretaría de Gobierno de Bogotá conoció el paradero de estas personas reportadas como desaparecidas por la Defensoría del Pueblo.

La Secretaría de Gobierno de Bogotá informó que tras conocerse el informe de la Defensoría del Pueblo en el que se registraban 80 personas desaparecidas desde el 28 de abril durante las manifestaciones en la capital del país, dieron con el paradero de 16 de ellas.

De acuerdo con la Secretaría, estas personas fueron detenidas por alteraciones de orden público y trasladas a las URI de Kennedy, Puente Aranda y Usaquén. Sin embargo, la entidad sigue en la búsqueda de Johan Santiago Rodríguez Betancourt y Edison Gómez.

Por otro lado, el Distrito habilitó la línea 302 240 6705 y 22 puntos de verificación de Derechos Humanos en la ciudad, para reportar cualquier caso de personas desaparecidas en el marco de las protestas.

Manifestantes intentaron derribar vallas del Capitolio

Algunos manifestantes que protestaban en la Plaza de Bolívar, en el marco del paro nacional, intentaron derribar las vallas que protegen la sede del Congreso de la República.

Ante esa situación, la seguridad del Capitolio les pidió a los congresistas pendientes evacuar el edificio y se suspendió la sesión plenaria de la Cámara de Representantes.

Minutos después, el presidente de la Cámara, Germán Blanco, dio un parte de tranquilidad y aseguró que la situación fue controlada por la fuerza pública, por lo que la sesión pudo continuar.

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, trinó: "Los jóvenes en la Plaza derriban vallas del Congreso y el ESMAD interviene. Tenemos que parar ese círculo vicioso. Invito a los Congresistas que están allí y son convocantes del paro que salgan a dialogar con los jóvenes y concreten camino de mediación y fin de la confrontación".

Levantan pico y placa para taxis y particulares en Bogotá

La Secretaría de Movilidad de Bogotá dio a conocer que se levantó el pico y placa para taxis y vehículos particulares que restringía su presencia en las calles de la capital colombiana.

No obstante, resaltaron que la medida solo es temporal y volverá a regir desde el lunes 10 de mayo.

Esto obedece a los hechos de vandalismo que se presentaron en Transmilenio y que impiden que el sistema de transporte masivo siga funcionando, así lo informó el secretario de Movilidad, Nicolás Estupiñán.

Desde el Cauca anuncian corredor humanitario ante escasez de insumos médicos

En la ciudad de Popayán fue anunciado un corredor humanitario que permitirá el transporte de los insumos médicos y elementos que los hospitales requieren, ante los bloqueos que se registran en el suroccidente del País.

La Defensoría del Pueblo lideró la iniciativa, que fue acogida por las diferentes organizaciones sociales, campesinas, afrodescendientes e indígenas, promotoras de las protestas en la vía Panamericana. El corredor humanitario para los insumos médicos empezará a funcionar este jueves, y se evalúa una fecha con el fin de abrir paso a los vehículos que transportan alimentos y combustibles, que también han escaseado en Cauca, Valle y Nariño.

El secretario de Gobierno Departamental, Luis Angulo, explicó que se hicieron dos acuerdos, uno para abastecer los centros médicos y otro, que, se encuentra en ajuste, para transportar los víveres: “Este es un claro ejemplo del diálogo permanente con las organizaciones, y el acompañamiento de la organización internacional”.

El defensor del Pueblo en Cauca, Daniel Molano, dijo que su equipo está listo para encabezar el corredor humanitario y señaló que esperan lograr el abastecimiento de otros productos a más tardar el próximo sábado. Entre tanto, el alcalde de Popayán, Juan Carlos López Castrillón, expresó que, a nivel nacional deben seguir este ejemplo para salir adelante en medio de las diferencias.

Las comunidades también rechazaron los anuncios de una posible declaratoria de estado de conmoción interior y aseguraron que el camino para encontrar una solución a la crisis del país, es el diálogo.

Derriban estatua de Francisco Fernández de Contreras en Ocaña, Norte de Santander

Las autoridades buscan recuperar la seguridad y la calma en el municipio de Ocaña luego que un grupo de manifestantes derribaron la estatua del capitán Francisco Fernández de Contreras, fundador de la población.

Miembros del Esmad intentan dispersar a los manifestantes que se encuentran en el sector de los seguros de estos municipios al norte del departamento.

Jorge Bohórquez, personero (e) de Ocaña, aseguró “estamos verificando cualquier situación que se presente, hasta el momento no hay reporte de heridos ni lesionados, insistentemente tratamos de llegar a la conciliación con los manifestantes, pero no fue posible".

La Defensoría del Pueblo acompaña el proceso en el municipio de Ocaña para garantizar los Derechos Humanos de los manifestantes. A través de un comunicado, el Consejo Superior Estudiantil de la UFPS Ocaña rechazó los hechos vandálicos y han solicitado a los estudiantes retirarse del lugar.

Lechetón en Paipa permitió la venta de más de 6.200 litros

Desde las nueve de la mañana, los productores de leche, salieron al parque principal de Paipa (Boyacá) para vender cerca de 8.000 litros de leche y sus derivados con el fin de darse un respiro por la crisis que atraviesan por los bloqueos de la vía.

Según Julián Ricardo Niño, secretario de Agricultura y Desarrollo Rural de Paipa, la jornada del lechetón fue un éxito, pues se lograron comercializar más de 6200 litros, 160 libras de cuajada y varios litros de yogur.

“La invitación es que todos los alcaldes de los municipios del país, ayuden con este tipo de jornadas para darle un respiro a las economías de nuestros campesinos”, dijo Niño.

Cuando iniciaban la jornada de la lechetón, fueron los manifestantes antes de comenzar las movilizaciones y les compraron los productos. “Compraron leche, queso, cuajadas y yogures, los llevaron a las casas y volvieron a las calles a seguir movilizándose de forma pacífica”, explica el funcionario.

Hilda Honda, una de las productoras agradeció la oportunidad de salir a vender la leche. “Salió rápido, el consumidor muy contento y yo me siento muy contenta. Yo vendí 200 litros”.

Fueron en total 35 productores de leche que salieron en Paipa a comercializar el producto, sin embargo, campesinos de municipios como Saboyá, Caldas, Chiquinquirá, San Miguel de Sema, Buenavista y Ráquira, piden ayuda para salir de la crisis y están arrojando la leche a las fuentes hídricas.

Fueron 20 emergencias las que dejó fuerte aguacero en Tunja

Un aguacero de más de dos horas, este cinco de mayo, en Tunja, generó 20 emergencias, colapso del sistema de alcantarillado de la ciudad y dos viviendas, así como cerca de 20 familias evacuadas de manera temporal.

El teniente Darío Pedreros, comandante del Cuerpo de Bomberos, dijo que fue necesario, para atender las emergencias, activar el comité de gestión del riesgo municipal con la ayuda de la Cruz Roja, los Scout y la Policía Metropolitana de Tunja.

“Fue necesario desplegar la capacidad operativa del Cuerpo Bomberos de las tres estaciones. Las emergencias se presentaron en todos los sectores de la ciudad de Tunja”, explicó Pedreros.

Una de las situaciones complejas se presentó en el condominio Santa Elena qué queda ubicado frente al barrio La María, allí una mujer quiso evacuar por sus propios medios y cayó a una alcantarilla. “Fue necesario que un rescato inmediato con el apoyo de la empresa Veolia".

En el momento del rescate, los integrantes del Cuerpo de Bomberos sintieron una descarga eléctrica, por lo que fue necesario que la Empresa de Energía de Boyacá suspendiera el servicio en el sector de manera provisional.