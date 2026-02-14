Amanezca bien informado con La W este 5 de marzo. Foto: Getty Images / MILJAN ŽIVKOVIĆ( Thot )

La Corte Constitucional tumbó la ley que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y los nuevos movimientos de la campaña conservadora son algunas de las noticias de este viernes.

En W Radio hemos preparado para usted un resumen de los hechos más importantes, para que comience el día bien informado:

Gobierno deberá volver a crear el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación

La Corte Constitucional tumbó la ley que creó el Ministerio de Ciencia y Tecnología porque no cumplió con los requisitos legales y dio al congreso hasta junio de 2023 para que subsane o corrija el trámite. Según la Corte, la ley que creó al Ministerio no cumplió con los requisitos legales y por eso la decisión la tomó tras estudiar la demanda que pedía derogar la ley con la que se creó este gabinete.

A juicio de los demandantes, en el trámite legislativo que culminó con la expedición de la ley demandada se desconoció lo dispuesto por el inciso 2° del artículo 154 de la Constitución, dado que el proyecto de ley no fue presentado a iniciativa del Gobierno Nacional (primer cargo). Además, dado que la ley no reguló la estructura orgánica del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, desconoció lo dispuesto por el artículo 150.7 de la Constitución (segundo cargo).

Duque anuncia proyecto de ley para mantener el Ministerio de Ciencia y Tecnología

El presidente Iván Duque informó que una vez conozcan los detalles del fallo de la Corte Constitucional, en el que tumbó la ley que creó el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, su Gobierno presentará un nuevo proyecto ante el Congreso.

El mandatario explicó que la radicación de la iniciativa se haría antes del 2023, ya que es el plazo que dio el alto tribunal para subsanar los errores y definir la estructura de la entidad.

Y pese a la decisión del alto tribunal, aclaró que no se afectará la existencia del Ministerio: “Mientras tanto sigue funcionando, sigue operando y atendiendo todas sus necesidades”, dijo.

Colombia hace llamado para prevenir restricciones a la exportación de vacunas

Colombia propuso ante la OMC un “llamado a prevenir las restricciones a la exportación de vacunas contra el COVID-19”, una iniciativa que fue respaldada inicialmente por Costa Rica, Ecuador, Panamá y Paraguay. Luego, en el Consejo General de la Organización, realizado el pasado 2 de marzo, 71 miembros adicionales, entre los que están Perú, Corea del Sur, Australia, India y Turquía, expresaron su apoyo.

Este llamado hace referencia a una manifestación de preocupación por el reciente Mecanismo de Transparencia en las Exportaciones (MTE) implementado por la Unión Europea, que tiene el efecto potencial de restringir la exportación de vacunas desde el suelo europeo.

Minsalud busca finalizar el domingo la aplicación de la primera dosis de la vacuna contra la COVID al personal de salud

El ministro de Salud, Fernando Ruiz, anunció que se tiene como objetivo finalizar el próximo domingo 7 de marzo con la aplicación de la primera dosis de la vacunación contra la Covid al personal médico que se encuentra en la primera línea de atención de la pandemia.

Colombia registra 3.565 nuevos casos de COVID-19; cifra de fallecidos alcanza los 60.189

El Ministerio de Salud informó que Colombia alcanzó los 2.266.211 casos de COVID-19, con 3.565 nuevos contagios. El número de fallecidos llegó a 60.189, con 107 personas que perdieron la vida en las últimas horas.

Los recuperados ya son 2.164.438. Se procesaron 45.301 pruebas (PCR: 26.128 y Antígenos: 19.173). Hasta este 4 de marzo, Colombia ha aplicado 206.475 dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Los departamentos con más contagios en la última jornada fueron Bogotá (720), Antioquia (491), Valle (363), Córdoba (225), Santa Marta (195), Cundinamarca (187), Santander (161), Atlántico (136), Magdalena (121) y Barranquilla (116), todos por encima de los 100 casos nuevos.

Con reunión de Cepeda y Cárdenas se sigue moviendo la campaña conservadora

El exministro y el senador hablaron sobre el mecanismo de elección del candidato conservador y sobre temas de la agenda nacional, como el plan de vacunación y la reactivación económica, entre otros temas.

Los precandidatos coincidieron en la necesidad de incluir al sector privado en el proceso de vacunación contra el COVID-19.

Londoño pide audiencia pública para que Mancuso y ex Farc cuenten verdades del conflicto

El presidente del partido Comunes, Rodrigo Londoño le envió una carta al presidente de la Comisión de la Verdad, Francisco de Roux, pidiéndole convocar a una audiencia pública para que, junto al excomandante paramilitar, Salvatore Mancuso, excomandantes de las Farc puedan contar verdades sobre lo sucedido durante el conflicto.

Londoño dijo a esa audiencia concurrirían Mancuso, el senador Carlos Antonio Lozada y Joverman Sánchez Arroyave, conocido en la guerrilla como 'Rubén Cano'.

Ciudadano pide que las curules de Lozada y Catatumbo sean suspendidas en el Congreso

W Radio conoció el radicado de una denuncia de un ciudadano, que elevó ante la comisión de ética del Senado, en la que pide que se suspendan las curules de los senadores Julián Gallo Cubillos, más conocido en la guerra como ‘Carlos Antonio Lozada’, y Pablo Catatumbo, mientras se les abre un proceso disciplinario por haber reconocido su responsabilidad en la muerte de seis colombianos, entre ellos, el señor Álvaro Gómez Hurtado.

Uno de los responsables del crimen de Alexander Parra pidió perdón

Sander Eloy Flores Puerta, alias ‘Sandel’, pidió perdón a la familia del excombatiente de las Farc, Alexander Parra, cuyo crimen se registró el 24 de octubre de 2019 en el Espacio Territorial de Reincorporación y Capacitación (ETCR) Mariana Páez en Mesetas (Meta).

Un juez avaló el preacuerdo firmado por alias ‘Sandel’ en el que acepta su responsabilidad en el crimen del reincorporado. El señalado sicario pidió perdón a Luz Marina Giraldo, viuda de Parra.

El reporte investigativo da cuenta que Parra Uribe perdió la vida luego de que hombres encapuchados le propinaron seis disparos, cinco de ellos en la espalda y uno en un brazo.

Excombatientes de las Farc recibieron escrituras de los predios de sus futuras viviendas

La Agencia para la Reincorporación y la Normalización (ARN) les entregó 137 hectáreas de tierra a 63 excombatientes y a sus familias, quienes se están reincorporando en el municipio de Mutatá, Antioquia.

Estas personas tuvieron que trasladarse desde Ituango por amenazas de grupos armados organizados y ahora podrán tener acceso a vivienda: “Esta es una paz con hechos, planificada y concertada. En el mes de octubre definimos la estrategia y hoy tenemos resultados efectivos de la mano con la Gobernación, con la Agencia Nacional de Tierras, con la Agencia Nacional de Infraestructura y el compromiso de la Alcaldía Municipal en avanzar en ese proceso de reincorporación”, dijo el director de la ARN, Andrés Stapper.

JEP citó a excomandante de operación donde murió falso positivo hallado en Dabeiba

Para este 4 de marzo fue citado el excomandante de la compañía B del Batallón contraguerrilla número 26 Arhuacos del Ejército, sobre quien reservamos su identidad por petición de las víctimas. El capitán (r) H.A.S. fue quien lideró la operación ‘Mongolia’ en la que fue asesinado Edison Alexander Lezcano, ejecutado irregularmente en un combate simulado junto a otra persona no identificada.

El exoficial fue quien signó el informe donde se reportaron los dos supuestos resultados, mencionados en los informes de la Fiscalía recabados dentro de la investigación de la JEP.

Corte admite demanda contra elección de magistrada Paola Meneses

La Sección Quinta del Consejo de Estado admitió la demanda interpuesta contra el acto de elección de la magistrada de la Corte Constitucional, Paola Andrea Meneses Mosquera, pero negó la medida cautelar de suspensión provisional solicitada.

Los demandantes argumentan que en el proceso de elección se transgredieron normas constitucionales, pues el presidente de la República elaboró discrecionalmente la terna a través de la que postuló a sus candidatos para reemplazar al magistrado de la Corte Constitucional saliente, Carlos Bernal Pulido, sin realizar convocatoria previa y “sin respetar el espíritu democrático de participación popular en el que se inspira la Constitución Política”.

Procuraduría asume queja contra delegados en caso de Dilan Cruz

La procuradora general, Margarita Cabello, asumió el conocimiento de la queja que interpuso la defensa del agente del Esmad, Manuel Cubillos, contra los procuradores que llevan la investigación disciplinaria por la muerte del joven Dilan Cruz, ocurrida el 25 de noviembre de 2019.

La decisión la tomó la procuradora después de que la defensa del capitán del Esmad Manuel Cubillos Rodríguez interpusiera una queja contra los delegados que llevaban su caso. Dos días antes, Dilan recibió el impacto de un proyectil que habría sido disparado por el agente Cubillos durante una de las protestas del Paro Nacional. Según la tutela, el capitán si había llevado a cabo las directrices legales y constitucionales, según un reciente fallo del Tribunal Superior de Bogotá.

Fiscal Barbosa se compromete a concluir el caso Odebrecht en 2024

Durante la jornada de rendición de cuentas, el fiscal general Francisco Barbosa se comprometió a entregar resultados en el caso Odebrecht: “Me comprometo a esclarecer cada uno de esos puntos que tiene que ver con las líneas de investigación por Odebrecht, y darle a Colombia la noticia en 2024 que el caso cerró”, indicó Barbosa.

Barbosa reveló varias estadísticas de su primer año de gestión, entre las que informó que 4.928 personas fueron vinculadas a hechos de corrupción y 866 fueran condenadas.

Colombia pide a otros países aportar mayores recursos a favor de los migrantes venezolanos

La canciller Claudia Blum advirtió que el país no puede enfrentar solo la atención de los migrantes venezolanos y anunció una estrategia para convocar mayor cooperación internacional, con el apoyo de organismos como ACNUR y la OIM.

La ministra indicó que Colombia ha asumido gran parte de la asistencia humanitaria, pero que el Estatuto Temporal para la Protección de Migrantes Venezolanos representa un reto mayúsculo.

Gobierno proyecta un déficit fiscal de 8,6% este año

El ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla, presentó el Plan financiero de 2021, indicando que para este año se proyecta un déficit fiscal de 8,6% del PIB, una cifra mayor al 7,8% de 2020.

Además, el dato es mayor en 3,5 puntos porcentuales el estimado en junio del año pasado en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, que apuntaba a un déficit de 5,1%. Lo anterior, explicado principalmente por el gasto de reactivación económica que ha implicado la pandemia.

Exportaciones cayeron 24.1 % en enero, según el Dane

El Departamento Nacional de Estadísticas (Dane) reveló que en enero pasado las exportaciones tuvieron una caída de 24.1% en comparación al mismo mes del 2020, al alcanzar tan solo 2.594,5 millones de dólares.

La entidad explicó además que esta disminución se explicó principalmente por caída de 42,2% en las exportaciones del grupo de combustibles y productos de las industrias extractivas, explicado principalmente por la disminución de ventas de Hulla, coque y briquetas (-69,6%).

Gobierno advierte ofensiva contra grupos criminales que se están enfrentando en Murindó

El ministro del Interior, Daniel Palacios, anunció que la Gobernación de Antioquia, la Unidad de Víctimas y la Fuerza Pública harán la entrega de ayudas humanitarias a las comunidades desplazadas por los enfrentamientos entre el ELN y el Clan del Golfo.

Al mismo tiempo, anunció que se mantendrán los operativos del Ejército Nacional contra estos grupos ilegales.

El próximo miércoles 10 de marzo vuelve el tradicional Madrugón de San Victorino

Luego de una jornada de protestas en el centro de Bogotá, y tras dos horas de diálogo entre los comerciantes de San Victorino y el Distrito, se acordó reactivar el tradicional 'Madrugón' desde este miércoles 10 de marzo, con un nuevo horario entre la 1:00 a.m. y las 7:00 a.m.

El trato es tener estrictos protocolos de bioseguridad, control de aforos, cierre de ese polígono una vez finalizada la jornada después de las 7 de la mañana, para impedir el ingreso de compradores.

Ciudadanos se opusieron a tala de árboles para ampliar una estación de Transmilenio en Suba

Ciudadanos protestaron en contra de la decisión de la Alcaldía de Bogotá de talar 28 árboles para ampliar la estación de Transmilenio Transversal 91, de la Troncal de Suba.

Para los manifestantes, se trata de una "masacre contra el medioambiente".

Cali levantó el toque de queda y la ley seca

El descenso progresivo de los contagios de COVID-19 e ingresos hospitalarios por el virus en Cali, trajo consigo el levantamiento de algunas restricciones como el toque de queda y la ley seca. Sin embargo, se mantiene la prohibición de consumo de bebidas embriagantes en espacios públicos.

Iglesia Católica hace un llamado a la solidaridad por crisis humanitaria en Buenaventura

Los obispos de Colombia enviaron un mensaje de solidaridad a los pobladores de la región Pacífico que están viviendo una crisis humanitaria por las amenazas, desplazamiento forzado, confinamiento, asesinatos y todo tipo de atrocidades por parte de grupos armados.

Aseguran por medio de un comunicado que este territorio ha sido convertido en un escenario de terror por parte de actores violentos. "Con mucho dolor hemos seguido de cerca las situaciones descritas por los obispos del Chocó luego de una visita cuidadosa, de escucha de las comunidades y de profunda solidaridad a la zona del Baudó."

Santurbán: Minambiente busca recuperar zona afectada por incendio

Un plan que contempla tres puntos básicos adelantarán el Ministerio de Ambiente y la CAR Cdmb, para recuperar el páramo de Santurbán ante las afectaciones presentadas en un incendio forestal ocurrido hace un mes.